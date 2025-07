Thời sự Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chiều 24/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) tại xã Hoài Đức và xã Tánh Linh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang thăm hỏi, động viên Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đồng, sinh năm 1927, xã Hoài Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Quang đã đến thăm Mẹ VNAH Kiều Thị Huy, sinh năm 1930, ở xã Tánh Linh và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đồng, sinh năm 1927 đều có chồng và con là liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ đã anh dũng hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang thăm, tặng quà Mẹ VNAH Kiều Thị Huy, sinh năm 1930, ở xã Tánh Linh, Lâm Đồng

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những mất mát, hi sinh của các mẹ và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.