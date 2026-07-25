Thanh niên Động viên các đội hình Mùa hè xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở Trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026, lãnh đạo Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã đến thăm, động viên các đội hình tình nguyện của Trường Đại học Phan Thiết và Trường Đại học Đà Lạt đang thực hiện nhiệm vụ tại các xã Hồng Sơn và Quảng Trực.

Với hàng nghìn ngày công tình nguyện, các đội hình đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng (thứ 2 từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng động viên các chiến sĩ tình nguyện Trường Đại học Phan Thiết phát huy sức trẻ góp phần hỗ trợ địa phương

Theo đó, chiều 24/7, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Đoàn Minh Tâm đã đến thăm, động viên đội hình Chiến dịch Mùa hè xanh của Trường Đại học Phan Thiết đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Hồng Sơn. Đội hình gồm 60 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, triển khai các hoạt động tại xã Hồng Sơn từ 20 đến 26/7/2026.

Tại buổi thăm, anh Đoàn Minh Tâm ghi nhận tinh thần xung kích, trách nhiệm của các chiến sĩ tình nguyện; đồng thời động viên các tình nguyện viên phát huy sức trẻ, đoàn kết, vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai để lại những công trình, phần việc thiết thực, góp phần hỗ trợ địa phương và lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên tình nguyện.

Anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng( thứ 6 từ phải qua) trao tặng quà động viên các chiến sĩ Mùa hè xanh Trường Đại học Phan Thiết

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng H' Hồng cũng đã đến thăm, động viên đội hình Chiến dịch Mùa hè xanh của Trường Đại học Đà Lạt đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Quảng Trực.

Với phương châm "Đi để thấu hiểu - Đi để sẻ chia - Đi để cống hiến - Đi để trưởng thành", Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 có sự tham gia của 6 trường đại học, cao đẳng trong tỉnh với hơn 500 chiến sĩ tình nguyện thường trực, triển khai các đội hình tại các xã Quảng Trực, Hồng Sơn, Lạc Dương, Đơn Dương, Phan Sơn và phường Lang Biang - Đà Lạt.

Chị H' Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng (chính giữa, hàng sau) đến thăm, động viên đội hình Mùa hè xanh của Trường Đại học Đà Lạt đang thực hiện chiến dịch tại xã Quảng Trực

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh với 715 tình nguyện viên cũng tham gia thực hiện các hoạt động tại các xã Nam Đà, Quảng Phú, Tuy Đức, Quảng Trực, Đắk Sắk, Đắk Mil, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Thuận An…

Các đội hình tình nguyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu địa phương như: hỗ trợ chuyển đổi số, chương trình “Mùa hè số”, phong trào “Bình dân học vụ số”; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và dân cư; chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; trồng cây, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng bản đồ tình nguyện số, nâng cấp hạ tầng an ninh; tổ chức lớp học hè miễn phí, khám bệnh, cấp phát thuốc, chăm lo thiếu nhi và gia đình chính sách; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đặc biệt là Chiến dịch Mùa hè xanh, tiếp tục là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.