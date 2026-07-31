Du lịch Du lịch Dinh Thầy Thím: Động lực phát triển thương mại, dịch vụ Tân Hải Không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, Dinh Thầy Thím đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của xã Tân Hải. Việc kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản văn hóa, lợi thế biển và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang mở ra hướng đi mới cho địa phương, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có sức lan tỏa.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2025 do xã Tân Hải tổ chức

Sức bật cho thương mại - dịch vụ

Tân Hải sở hữu nhiều lợi thế để phát triển chuỗi kinh tế biển - du lịch - dịch vụ. Bãi biển mang vẻ đẹp nguyên sơ, dòng sông Phan hiền hòa, cửa biển Ba Đăng cùng quần thể Dinh Thầy Thím tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp giữa biển, văn hóa và tâm linh. Đây là nền tảng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, mở rộng thương mại - dịch vụ gắn với kinh tế biển.

Đặc biệt, tuyến đường ven biển ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối các điểm du lịch, thu hút đầu tư và du khách, đồng thời tạo động lực phát triển các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vui chơi giải trí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trong bức tranh ấy, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím là điểm nhấn tạo nên bản sắc riêng của Tân Hải. Hơn 130 năm qua, lễ hội vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn với hệ thống nghi lễ truyền thống trang nghiêm cùng nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian mang đậm hơi thở của cư dân miền biển. Chính sự kết hợp giữa yếu tố tín ngưỡng, lịch sử và văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, giúp Dinh Thầy Thím trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo du khách.

Các hoạt động tại Lễ hội Dinh Thầy Thím

Năm 2026 là năm đầu tiên UBND xã Tân Hải sau sắp xếp, sáp nhập chủ trì tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phục vụ du khách được chuẩn bị chu đáo, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn và thân thiện. Hằng năm, vào trung tuần tháng 9 âm lịch, hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh tìm về Dinh Thầy Thím để hành hương, tham gia lễ hội và khám phá văn hóa địa phương.

Không chỉ sôi động trong mùa lễ hội, điểm đến này còn thu hút du khách quanh năm nhờ kết hợp du lịch tâm linh với nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm làng chài và ẩm thực địa phương. Dòng khách ổn định đã tạo động lực phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm đặc sản, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hội thi gói bánh chưng và bánh tét trong lễ hội Dinh Thầy Thím

Mở rộng chuỗi du lịch

Sức hút của Dinh Thầy Thím không chỉ đến từ quy mô lễ hội mà còn ở chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Truyền thuyết về Thầy và Thím - 2 nhân vật được người dân tôn kính bởi lòng nhân ái, luôn cứu giúp người nghèo, che chở ngư dân và hướng con người đến điều thiện - đã trở thành biểu tượng của nghĩa tình và bản sắc văn hóa vùng biển. Việc Lễ hội Dinh Thầy Thím được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2022 đã tạo nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch văn hóa - tâm linh theo hướng chuyên nghiệp.

Theo ông Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải, định hướng của địa phương là kết nối Dinh Thầy Thím với các điểm đến như: Ngảnh Tam Tân - Dốc Ông Bằng, hồ Núi Đất, các bãi biển cùng các sản phẩm trải nghiệm nghề biển, du lịch sinh thái và văn hóa cộng đồng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch.

Đồng thời, Tân Hải tiếp tục phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, lấy giá trị văn hóa làm nền tảng, cộng đồng làm chủ thể và chất lượng dịch vụ làm yếu tố cạnh tranh. Việc khai thác hiệu quả Dinh Thầy Thím gắn với du lịch biển, du lịch sinh thái, trải nghiệm làng chài, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương sẽ góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến đặc trưng của Tân Hải, tạo động lực thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển.