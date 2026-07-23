Công nghệ - Chuyển đổi số Dữ liệu số - nền tảng của chính quyền số Lâm Đồng đang từng bước kết nối, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo nền tảng xây dựng không gian số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chuyển đổi số tại cơ sở góp phần xây dựng dữ liệu dùng chung, kiến tạo không gian số mới ở Lâm Đồng

Chuẩn hóa dữ liệu, giảm thủ tục hành chính

Triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Luật Dữ liệu, Lâm Đồng đang đẩy mạnh xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất giữa các ngành, lĩnh vực. Mục tiêu không chỉ là số hóa hồ sơ mà còn tạo nền tảng để dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả trong quản lý, điều hành.

Theo ông Nguyễn Trí Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đà, địa phương xác định dữ liệu là nền tảng trong quá trình chuyển đổi số. Thông qua kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung, xã đang từng bước đưa tiện ích đến gần hơn với người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở. Việc xây dựng dữ liệu số đang được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Đây không phải là biện pháp kỹ thuật của chuyển đổi số mà đó là giải pháp để hình thành chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu nền. Đến nay, trong lĩnh vực đất đai, tỉnh đã cập nhật, bổ sung thông tin cho 31.730 thửa đất, hơn 1,18 triệu trường hợp thông tin người sử dụng đất được đối chiếu, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ công tác quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.

Theo ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ nền tảng dữ liệu được xây dựng, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa theo hướng giảm giấy tờ, giảm thời gian giải quyết. Qua rà soát, sở đã có 55 thủ tục hành chính được đề xuất thay thế một phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử, đồng thời tiếp tục đề xuất bổ sung thêm 13 thủ tục hành chính có thể sử dụng dữ liệu số thay cho giấy tờ truyền thống.

Cùng với đó, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được rà soát, cập nhật, góp phần hình thành kho dữ liệu số ngày càng đầy đủ và chính xác. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo tiền đề cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Các ban ngành tư vấn cho người dân xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ sở

Dữ liệu trở thành tài nguyên phát triển

Điểm nhấn trong quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu của tỉnh là dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung tỉnh Lâm Đồng. Hệ thống sẽ tích hợp dữ liệu về đất đai, môi trường, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và nhiều lĩnh vực khác trên cùng một nền tảng số. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành, quy hoạch phát triển và thu hút đầu tư. Cùng với đó, các nền tảng số dùng chung như: Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), hệ thống quản lý văn bản và điều hành, phòng họp không giấy tờ và nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh tiếp tục được duy trì, kết nối và khai thác hiệu quả, góp phần hình thành môi trường làm việc số thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Việc xây dựng dữ liệu dùng chung không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị. Khi dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi hoạt động điều hành, Lâm Đồng sẽ có thêm động lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và kiến tạo không gian phát triển mới trong thời đại số.