Đời sống Đường sạch, nếp sống xanh ở Vĩnh Hảo Từ những việc làm đơn giản, người dân xã Vĩnh Hảo đang góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Sự đồng hành của chính quyền cùng ý thức tự giác của người dân đã đưa phong trào bảo vệ môi trường từ những đợt phát động trở thành việc làm thường nhật, hướng tới xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Mỗi cán bộ xã, thôn, hội viên đoàn thể đều là tuyên truyền viên tuyên truyền bảo vệ môi trường

Mỗi người góp một phần giữ gìn môi trường

Dọc nhiều tuyến đường ở Vĩnh Hảo, người dân chủ động quét dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh và giữ sạch khu vực trước nhà. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đồng thời phản ánh sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Một khu đất trống phía sau trụ sở UBND xã từng là nơi tập kết rác tự phát, nay đã sạch sẽ, thông thoáng sau nhiều đợt tổng vệ sinh và tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Sinh sống gần khu vực này, chị Lê Thị Trang cảm nhận rõ sự đổi thay: Trước đây khu đất thường xuyên có rác thải. Từ khi địa phương tổ chức dọn dẹp và tuyên truyền thường xuyên, môi trường sạch hơn, đường làng thông thoáng hơn, người dân cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phân công các tuyến đường để hội viên chăm sóc định kỳ, còn mỗi đợt ra quân đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Ông Nguyễn Hóa, Trưởng thôn Vĩnh Sơn “ Khi mỗi hộ dân tự giác làm sạch phần đường của nhà mình thì xóm làng đều sạch đẹp hơn.

Tại thôn Vĩnh Sơn, hơn 1.000 hộ dân duy trì việc vệ sinh môi trường hằng tuần. Ông Nguyễn Hóa - Trưởng thôn Vĩnh Sơn cho biết: Ban Điều hành thôn thường xuyên vận động người dân phát quang bụi rậm, thu gom rác, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định và giữ gìn vệ sinh trước nhà. Từ sự vận động của chính quyền và các đoàn thể, ý thức tự giác bảo vệ môi trường đang từng bước được hình thành, để việc giữ gìn cảnh quan trở thành trách nhiệm chung của mỗi gia đình.

Những khu đất trống sạch sẽ, thông thoáng

Đồng bộ giải pháp vì môi trường bền vững

Là địa phương vừa có sản xuất nông nghiệp, vừa có vùng ven biển, đồng thời chịu tác động từ hoạt động của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo xác định bảo vệ môi trường phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về rác thải, nước thải, chất thải nông nghiệp và tăng cường giám sát môi trường công nghiệp.

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hảo, cùng với việc duy trì vệ sinh trên các tuyến đường, khu dân cư, chợ và bãi biển, địa phương xác định nâng cao nhận thức cộng đồng là giải pháp căn cơ. Địa phương đã ban hành Nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2026 - 2030 về nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, thoát nước khu dân cư và giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân. Nghị quyết tập trung các giải pháp từng bước hoàn thiện hệ thống phân loại, thu gom và xử lý rác thải, hạ tầng thoát nước, tăng cường quản lý chất thải phát sinh trong sản xuất nông nghiệp và giám sát chặt chẽ các vấn đề môi trường gắn với đặc thù địa phương.

Hội Phụ nữ xã phân công tuyến đường để hội viên cùng giữ gìn vệ sinh

Từ định hướng đó, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ. Ông Nguyễn Duy Minh Hải - cán bộ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hảo cho biết: Trong sản xuất nông nghiệp, xã lắp đặt các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, từng bước mở rộng trên toàn vùng sản xuất và ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn để thu gom, xử lý định kỳ. Đối với khu vực ven biển, xã duy trì thường xuyên các chương trình làm sạch bãi biển. Còn tại khu dân cư, địa phương từng bước triển khai phân loại rác tại nguồn, tăng cường thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu trên 95% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý vào năm 2030.

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều điểm tập kết rác tự phát đã được xóa bỏ, khoảng 200 tấn rác được thu gom trên các tuyến đường, khu dân cư và khu vực ven biển. Nhưng giá trị lớn hơn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân là sẵn sàng tham gia các hoạt động chung, bảo vệ môi trường ở Vĩnh Hảo từ những việc góp sức thiết thực. Đó cũng là nền tảng để địa phương từng bước xây dựng một môi trường sống xanh, an toàn và phát triển bền vững.