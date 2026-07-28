Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 28/7/2026: Hai vùng tăng 600 đồng/kg, cao nhất 96.600 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 28/7/2026 tăng 500–600 đồng/kg, dao động 95.800–96.600 đồng/kg; hai sàn quốc tế cùng đi lên.

Theo bảng giá cập nhật lúc 10h37 ngày 28/7/2026, thị trường cà phê trong nước đồng loạt tăng tại các vùng thu mua trọng điểm ở Tây Nguyên. Mức điều chỉnh phổ biến từ 500–600 đồng/kg, đưa giá cao nhất lên 96.600 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta London và Arabica New York cùng tăng ở tất cả các kỳ hạn được khảo sát. Đáng chú ý, hợp đồng Arabica giao tháng 9/2026 tăng tới 10,75 cent/lb, còn Robusta cùng kỳ hạn tăng 42 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước tăng 500–600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.800–96.600 đồng/kg, cao hơn phiên trước từ 500 đến 600 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng có giá thấp nhất và cao nhất hiện là 800 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận mức tăng 600 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 96.600 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, thương lái nâng giá thêm 500 đồng/kg, hiện thu mua cà phê nhân xô ở mức 96.500 đồng/kg. Gia Lai tăng mạnh hơn, thêm 600 đồng/kg so với phiên trước, lên 96.400 đồng/kg.

Lâm Đồng truyền thống vẫn là khu vực có giá thấp nhất, dù đã tăng 500 đồng/kg. Giá cà phê tại đây hiện đạt 95.800 đồng/kg, tiếp tục nằm dưới mốc 96.000 đồng/kg.

Vùng thu mua Giá hiện tại (đồng/kg) Thay đổi Giá phiên trước Đắk Nông cũ 96.600 +600 96.000 Đắk Lắk 96.500 +500 96.000 Gia Lai 96.400 +600 95.800 Lâm Đồng 95.800 +500 95.300

Đà tăng diễn ra đồng đều nhưng chưa tạo ra chênh lệch lớn giữa các vùng. Ba khu vực Đắk Nông cũ, Đắk Lắk và Gia Lai đều đã vượt mốc 96.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng thu mua đang được nâng lên rõ rệt so với phiên trước.

Bảng giá một số dòng cà phê thành phẩm và cà phê chất lượng cao cũng ghi nhận mức tăng đồng loạt 800 đồng/kg. Robusta S18 Clean có giá thấp nhất trong nhóm, ở mức 162.400 đồng/kg, còn Arabica chất lượng cao CLC đứng đầu với 293.100 đồng/kg.

Sản phẩm Giá hiện tại (đồng/kg) Thay đổi Robusta S18 Clean 162.400 +800 Robusta chất lượng cao CLC 175.300 +800 Culi S18 Clean 173.800 +800 Robusta Honey 229.500 +800 Arabica Clean 230.000 +800 Arabica chất lượng cao CLC 293.100 +800

Mức giá giữa các sản phẩm có sự phân hóa lớn, chủ yếu do khác biệt về chủng loại, chất lượng hạt và phương pháp sơ chế. Các dòng Arabica và Robusta Honey tiếp tục nằm trong nhóm giá cao hơn so với Robusta thông thường.

Giá Robusta London và Arabica New York đồng loạt tăng

Giá cà phê thế giới sáng 28/7 theo giờ Việt Nam cùng đi lên trên hai sàn giao dịch quốc tế. Toàn bộ các hợp đồng Robusta và Arabica trong bảng giá đều tăng so với phiên liền trước.

Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 tăng 42 USD/tấn, tương đương khoảng 1,12%, lên 3.799 USD/tấn. Trong phiên, hợp đồng này có thời điểm chạm 3.844 USD/tấn, còn mức thấp nhất là 3.734 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 43 USD/tấn, đạt 3.781 USD/tấn. Các hợp đồng giao tháng 1, tháng 3 và tháng 5/2027 cùng tăng từ 45 đến 46 USD/tấn, lần lượt đạt 3.745 USD/tấn, 3.714 USD/tấn và 3.689 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 10,75 cent/lb, tương đương khoảng 3,43%, lên 324,55 cent/lb. Giá cao nhất trong phiên đạt 333,45 cent/lb, cao hơn đáng kể so với mức mở cửa 314 cent/lb.

Hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 tăng 7,85 cent/lb, lên 305,90 cent/lb. Các kỳ hạn tháng 3, tháng 5 và tháng 7/2027 tăng từ 6,15 đến 7,20 cent/lb, dao động trong khoảng 294,95–298,45 cent/lb.

Đà tăng đồng thời trên hai sàn tạo thêm lực hỗ trợ cho thị trường cà phê trong nước. Tuy nhiên, giá các kỳ hạn xa vẫn thấp dần so với hợp đồng gần nhất, vì vậy xu hướng tiếp theo cần được theo dõi thêm qua các phiên giao dịch kế tiếp.

Triển vọng ngắn hạn của giá cà phê

Mốc 96.000 đồng/kg đang được duy trì tại phần lớn các vùng sản xuất trọng điểm. Nếu Robusta London và Arabica New York tiếp tục giữ nhịp tăng, giá trong nước có thể củng cố mặt bằng hiện tại và hướng tới vùng 97.000 đồng/kg.

Dù vậy, khả năng tăng thêm còn phụ thuộc vào lực mua của doanh nghiệp, lượng hàng được đưa ra thị trường và diễn biến của các hợp đồng quốc tế. Trường hợp hai sàn điều chỉnh sau phiên tăng mạnh, giá thu mua trong nước có thể chững lại thay vì tiếp tục tăng liên tục.

Trong ngắn hạn, người trồng và thương lái có thể theo dõi hai mốc quan trọng là 96.000 đồng/kg ở vùng giá thấp và 97.000 đồng/kg tại khu vực dẫn đầu. Đây sẽ là các ngưỡng cho thấy liệu đợt tăng hiện tại có được duy trì hay chỉ mang tính điều chỉnh sau những phiên giảm trước đó.