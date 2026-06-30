Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay chiều 30/6/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI cuối tháng Giá vàng chiều nay 30/6/2026: Giá vàng miếng giảm tới 2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn neo cao, thế giới trên 4.000 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 30/6/2026: Vàng miếng giảm mạnh cuối tháng, nhiều nơi mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 30/6/2026 tiếp tục đi xuống tại hầu hết thương hiệu lớn. Cập nhật lúc 17h00, giá bán ra vàng miếng phổ biến lùi về vùng 146,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên trước từ 1 đến 2 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 30/6/2026 và diễn biến giá vàng trong 1 tháng vừa rồi

Tại SJC, giá vàng chiều nay được giao dịch ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng kỳ hôm qua, thương hiệu này giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau khi chốt giá chiều nay, chênh lệch mua vào - bán ra tại SJC vẫn giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với PNJ, đà giảm cũng khá rõ khi giá mua vào hiện còn 143,0 triệu đồng/lượng, giá bán ra xuống 146,0 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá vàng tại PNJ mất 2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mặt bằng giao dịch về cùng vùng với SJC.

Ở hệ thống DOJI, giá vàng chiều nay cũng giảm sâu về 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra khiến giá vàng miếng tại DOJI rời xa vùng cao trước đó.

BTMH chốt giá cuối ngày ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, thương hiệu này giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi khoảng cách mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMC, nhịp giảm nhẹ hơn ở chiều mua vào nhưng vẫn đáng chú ý. Giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống còn 142,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, BTMC giảm 2 triệu đồng/lượng, chốt giá chiều nay ở mức 146,0 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, giá vàng 9999 chiều nay ghi nhận mức giảm lần lượt 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, giá mua vào còn 143,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra xuống 146,0 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng tiếp tục có giá bán ra thấp hơn nhóm thương hiệu lớn. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng hiện ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, chiều mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 2 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 30/6/2026 khép lại với đà giảm bao trùm thị trường vàng miếng. Chốt phiên cuối ngày, nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra về quanh 146,0 triệu đồng/lượng, trong đó mức giảm mạnh nhất lên tới 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 30/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142,8 146,8 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 142,8 146,8 -1000 -1000 Mi Hồng 143,0 144,5 - -300 PNJ 142,8 146,8 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 143,0 147,0 -500 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 142,8 146,8 -1000 -1000 Phú Quý 143,5 147,0 -1800 -2000

Giá vàng nhẫn chiều nay 30/6/2026 lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay chiều 30/6/2026 tại nhiều thương hiệu lớn vẫn neo quanh vùng 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong đó SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng giữ mức cao.

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay chiều 30/6/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay trưa 30/6/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay chiều 30/6/2026, sản phẩm này đang được chốt ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 cũng duy trì vùng giá tương đồng với nhiều thương hiệu lớn. Giá mua vào hiện ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức chiều nay 30/6/2026

Giá vàng trang sức hiện nay dao động trong khoảng từ 4.800.000 - 14.700.000 VNĐ/chỉ (tương đương 48 - 147 triệu VNĐ/lượng) tùy thuộc vào độ tuổi của vàng (24K, 18K, 14K, 10K) và thương hiệu phân phối.

Dưới đây là bảng tham khảo giá vàng trang sức cập nhật mới nhất (đơn vị: VNĐ/chỉ):

Loại vàng Giá mua vào (VNĐ) Giá bán ra (VNĐ) Thương hiệu tham khảo Vàng trang sức 24K (9999) 14.070.000 - 14.350.000 14.470.000 - 14.700.000 Trang Sức PNJ / Bảo Tín Minh Châu Vàng trang sức 18K (750) 9.600.000 - 10.500.000 9.900.000 - 10.900.000 Vàng Mi Hồng / PNJ Vàng trang sức 14K (585) 7.550.000 - 8.100.000 7.850.000 - 8.400.000 Vàng Mi Hồng Vàng trang sức 10K (417) 4.850.000 5.150.000 Vàng Mi Hồng

Lưu ý: Mức giá nêu trên mang tính chất tham khảo. Giá vàng trang sức thực tế tại cửa hàng sẽ chênh lệch tùy theo công chế tác, kiểu dáng thiết kế của từng sản phẩm và chính sách của từng thương hiệu.

Giá vàng thế giới chiều nay 30/6/2026 đã lấy lại được mức 4.000 USD/ounce

Tính đến 17h00 ngày 30/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.014,5 USD/ounce. Ghi nhận giảm 0,3 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.466 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,0-147,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,9 triệu đồng.

Giá vàng thế giới chiều nay 30/6/2026 đã lấy lại được mức 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới trong phiên thứ Ba tăng nhẹ 0,2% lên 4.026,17 USD/ounce, nhưng vẫn đang hướng tới quý giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2013. Tính riêng tháng 6, giá vàng đã mất 11,2% và có thể ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp.

Áp lực chính đến từ kỳ vọng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng trở nên đắt hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn khi lạm phát cao, kim loại quý lại kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao. Nhà đầu tư hiện chờ thêm dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để đánh giá rõ hơn hướng đi tiếp theo của Fed.

Theo giới phân tích, giá vàng cần một trong các yếu tố hỗ trợ như lợi suất thực giảm, USD yếu đi hoặc kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn. Nếu chưa có tín hiệu này, các nhịp hồi của vàng có thể khó bền vững.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc tăng 1% lên 58,88 USD/ounce, bạch kim đi ngang ở 1.574,75 USD/ounce, còn palladium tăng 1,5% lên 1.232,16 USD/ounce. Tuy vậy, cả ba kim loại này vẫn đang hướng tới mức giảm theo tháng và theo quý.