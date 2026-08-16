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    Giá vàng chiều 16/8/2026: Bảng SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, SJC, DOJI

    Văn Khoa 16/08/2026 14:00

    Giá vàng chiều nay 16/8/2026 phổ biến 144 triệu đồng/lượng, tương đương 14,4 triệu đồng/chỉ; người mua từ tuần trước vẫn lỗ tới 3 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng chiều nay 16/8/2026: 3 chỉ vàng hơn 43 triệu đồng, người mua tuần trước vẫn lỗ

    Giá vàng chiều nay 16/8/2026 trở lại gần đúng mặt bằng của một tuần trước. Giá bán phổ biến vẫn ở 144 triệu đồng/lượng, tương đương 14,4 triệu đồng/chỉ, nhưng người mua từ ngày 9/8 nếu bán lại vẫn hụt khoảng 300.000 đồng mỗi chỉ.

    Tại SJC, ba chỉ vàng theo giá bán hiện có giá 43,2 triệu đồng. Doanh nghiệp đang mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng, bằng mức ngày 9/8; người mua một tuần trước bán lại chiều nay vẫn lỗ 3 triệu đồng/lượng, tương đương 300.000 đồng/chỉ.

    Với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng, một chỉ vàng tại PNJ Hà Nội tương đương gần ba tháng thu nhập. PNJ đang niêm yết 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra; người mua từ tuần trước hiện vẫn hụt khoảng 3 triệu đồng/lượng nếu bán lại.

    Nếu dành đều 100.000 đồng mỗi ngày, cần khoảng 144 ngày mới tương đương giá trị một chỉ vàng tại DOJI. Giá chiều nay được giữ ở 141 triệu đồng/lượng chiều mua và 144 triệu đồng/lượng chiều bán, khiến người mua ngày 9/8 bán lại lúc này còn lỗ 300.000 đồng/chỉ.

    Một lượng vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) theo chiều bán hiện trị giá 144 triệu đồng. Doanh nghiệp mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng; dù giá đã trở lại mức của một tuần trước, khoảng cách mua - bán vẫn là 3 triệu đồng/lượng.

    Nếu lấy giá cà phê tròn 100.000 đồng/kg để so sánh, một chỉ vàng tại Phú Quý tương đương khoảng 144 kg cà phê. Giá vàng chiều nay ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra; người mua từ ngày 9/8 vẫn đang hụt khoảng 3 triệu đồng/lượng khi bán lại.

    Riêng Mi Hồng, một chỉ vàng theo chiều bán có giá 14,3 triệu đồng, thấp hơn khoảng 100.000 đồng/chỉ so với nhóm trên. Doanh nghiệp đang mua vào 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng; người mua từ tuần trước nếu bán lại hiện lỗ khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, tương đương 150.000 đồng/chỉ.

    Sau một tuần, giá vàng chiều nay gần như trở lại điểm xuất phát tại phần lớn thương hiệu. Tuy nhiên, mức chênh lệch mua - bán vẫn khiến người mua vàng ngày 9/8 chưa thể hòa vốn.

    Giá vàng hôm nay
    		Ngày 16/8/2026
    (Triệu đồng)
    		Diễn biến mới nhất
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vào
    		Bán ra
    		Mua vào
    		Bán ra
    SJC tại Hà Nội
    		141,0144,0
    		+700+700
    Tập đoàn DOJI
    		141,0144,0
    		+700+700
    Mi Hồng
    		141,5143,0
    		+1000+1000
    PNJ
    		141,0144,0
    		+700+700
    Bảo Tín Minh Châu
    		140,3143,3
    		+500+1000
    Bảo Tín Mạnh Hải141,0144,0
    		+700+700
    Phú Quý141,0144,0
    		+700+700
    1. SJC - Cập nhật: 16/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ140.500.000
    ▲700.000    		143.500.000
    ▲700.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ141.000.000
    ▲700.000    		144.020.000
    ▲700.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ141.000.000
    ▲700.000    		144.030.000
    ▲700.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ140.500.000
    ▲700.000    		143.600.000
    ▲700.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%137.500.000
    ▲700.000    		142.000.000
    ▲700.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%133.594.059
    ▲693.069    		140.594.059
    ▲693.069
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%96.860.651
    ▲525.053    		106.660.651
    ▲525.053
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%86.919.656
    ▲476.047    		96.719.656
    ▲476.047
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%76.978.662
    ▲427.042    		86.778.662
    ▲427.042
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%73.144.279
    ▲408.141    		82.944.279
    ▲408.141
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.569.921
    ▲291.929    		59.369.921
    ▲291.929
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    2. BTMC - Cập nhật: 16/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC140.700.000
    ▲500.000    		144.400.000
    ▲1.100.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9138.700.000
    ▲500.000    		143.700.000
    ▲500.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9138.500.000
    ▲500.000    		143.500.000
    ▲500.000
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU140.700.000
    ▲500.000    		144.700.000
    ▲500.000
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU140.700.000
    ▲500.000    		144.700.000
    ▲500.000
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU140.700.000
    ▲500.000    		144.700.000
    ▲500.000
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)133.700.000
    ▲1.200.000    		0
    ±0
    3. PNJ - Cập nhật: 16/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội SJC141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    TPHCM PNJ140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    TPHCM SJC141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Hà Nội PNJ140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Đà Nẵng PNJ140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Đà Nẵng SJC141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Miền Tây PNJ140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Miền Tây SJC141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Tây Nguyên PNJ140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Tây Nguyên SJC141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Đông Nam Bộ PNJ140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Đông Nam Bộ SJC141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9137.500.000
    ▲300.000    		142.500.000
    ▲300.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999137.360.000
    ▲300.000    		142.360.000
    ▲300.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99134.880.000
    ▲300.000    		141.080.000
    ▲300.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)124.330.000
    ▲270.000    		130.530.000
    ▲270.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)96.980.000
    ▲230.000    		106.880.000
    ▲230.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)87.000.000
    ▲200.000    		96.900.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)82.730.000
    ▲200.000    		92.630.000
    ▲200.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)77.030.000
    ▲190.000    		86.930.000
    ▲190.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)73.460.000
    ▲170.000    		83.360.000
    ▲170.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.380.000
    ▲120.000    		59.280.000
    ▲120.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.540.000
    ▲110.000    		53.440.000
    ▲110.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.550.000
    ▲100.000    		47.450.000
    ▲100.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9140.300.000
    ▲600.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920135.160.000
    ▲300.000    		141.360.000
    ▲300.000
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99134.800.000
    ▲1.800.000    		0
    ±0
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99132.200.000
    ▲1.780.000    		0
    ±0
    4. Phú Quý - Cập nhật: 16/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9141.000.000
    ▲700.000    		144.000.000
    ▲700.000
    Phú quý 1 lượng 99.9140.900.000
    ▲700.000    		143.900.000
    ▲700.000
    Vàng trang sức 999.9138.000.000
    ▲500.000    		143.000.000
    ▲500.000
    Vàng trang sức 999137.900.000
    ▲500.000    		142.900.000
    ▲500.000
    Vàng trang sức 99136.620.000
    ▲495.000    		141.570.000
    ▲495.000
    Vàng trang sức 98135.240.000
    ▲490.000    		140.140.000
    ▲490.000
    Vàng 999.9 phi SJC135.500.000
    ±0    		0
    ±0
    5. DOJI - Cập nhật: 16/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL140.500.000
    ▲500.000    		144.500.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng140.500.000
    ▲500.000    		144.500.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99.99139.000.000
    ▲500.000    		144.000.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99.9138.500.000
    ▲500.000    		143.500.000
    ▲500.000
    Hà Nội Nữ trang 99137.800.000
    ▲500.000    		143.000.000
    ▲500.000
    6. Mi Hồng - Cập nhật: 16/8/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC141.500.000
    ▲1.000.000    		143.000.000
    ▲1.000.000
    Vàng 99,9%141.500.000
    ▲1.000.000    		143.000.000
    ▲1.000.000
    Vàng 9T85 (98,5%)129.500.000
    ▲1.000.000    		131.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 9T8 (98,0%)128.800.000
    ▲1.000.000    		130.800.000
    ▲1.000.000
    Vàng 95 (95,0%)125.000.000
    ▲1.000.000    		0
    ±0
    Vàng V75 (75,0%)95.000.000
    ▲1.000.000    		98.000.000
    ▲1.000.000
    Vàng V68 (68,0%)83.500.000
    ▲1.000.000    		86.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 6T1 (61,0%)80.500.000
    ▲1.000.000    		83.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 14K (58,0%)74.500.000
    ▲1.000.000    		77.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 10K (41,0%)47.500.000
    ▲1.000.000    		50.500.000
    ▲1.000.000

    Chiều 16/8/2026, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được mua vào ở mức 140,7 triệu đồng/lượng và bán ra 144,7 triệu đồng/lượng.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 chiều nay được niêm yết giá mua vào 135 triệu đồng/lượng. Dữ liệu hiện chưa ghi nhận mức giá bán ra.

    Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI có giá mua vào 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144,5 triệu đồng/lượng.

    Phú Quý, nhẫn tròn 9999 chiều nay đang giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào144 triệu đồng/lượng bán ra.

    PNJ niêm yết vàng nhẫn chiều 16/8 ở mức 140,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

    Cuối cùng, nhẫn 9999 tại SJC đang được mua vào với giá 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2026 chốt phiên chiều nay ở mức 4.375,6 USD/ounce

    Tính đến 14h00 ngày 16/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.375,6 USD/ounce, tăng 25,3 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,07 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,0-144,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,93 triệu.

    Giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2026 chốt tuần ở mức 4.375,6 USD ounce
    Giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2026 chốt tuần ở mức 4.375,6 USD/ounce

    Lực mua từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là một trong những yếu tố hỗ trợ đáng kể đối với thị trường vàng. Riêng trong quý II, nhóm này đã bổ sung khoảng 289 tấn vàng, mức cao kỷ lục.

    So với dòng vốn vào các quỹ ETF, nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương thường ít chịu tác động trực tiếp từ những thay đổi lãi suất trong ngắn hạn. Đây cũng được xem là nguồn cầu ổn định hơn, góp phần tạo vùng đệm cho giá vàng khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh.

    Bên cạnh lực mua này, dòng tiền quay trở lại các ETF vàng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ thắt chặt chính sách cũng đang tạo thêm lực đỡ cho kim loại quý.

    Trên thị trường, vùng 4.400 USD/ounce đang được chú ý như một mốc hỗ trợ, còn 4.500 USD/ounce là vùng giá vàng gặp nhiều lực cản. Hoạt động chốt lời đã tăng lên khi giá tiến sát ngưỡng này.

    Diễn biến tiếp theo của vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu kinh tế Mỹ. Nếu áp lực lạm phát cao hơn kỳ vọng, khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ có thể gia tăng, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

    Trong những phiên tới, đồng USD, lợi suất thực và dòng vốn vào các ETF vàng vẫn là những yếu tố đáng chú ý. Sự thay đổi của ba chỉ báo này có thể ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng ngắn hạn của kim loại quý.

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