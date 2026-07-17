Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 17/7/2026: Giảm hơn 40 triệu đồng/lượng sau hơn 4 tháng Giá vàng hôm nay 17/7/2026 khiến người mua từ đầu tháng 3 lỗ 40,7–43 triệu đồng/lượng, cao nhất tại Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng hôm nay 17/7/2026 ghi nhận người mua từ đầu tháng 3 lỗ tới 43 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay 17/7/2026, giá vàng miếng trong nước đã giảm từ 38,2 đến 40 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với đầu tháng 3. Giá bán ra tại các thương hiệu thấp hơn từ 38,5 đến 39 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng theo giá bán ra ngày 1/3 và bán lại theo giá mua vào hiện tại, người mua đang lỗ từ 40,7 đến 43 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ghi nhận khoản lỗ cao nhất, còn Mi Hồng có mức lỗ thấp nhất tính tới hiện tại.

Người đọc có thể theo dõi thêm biểu đồ giá vàng để so sánh diễn biến của vàng miếng trong các mốc 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày và một năm.

Giá vàng hôm nay 17/7/2026 tại Công ty SJC khiến người mua lỗ 41,8 triệu đồng/lượng

Công ty SJC hiện cập nhật giá vàng SJC ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với mức 184–187 triệu đồng/lượng đầu tháng 3, cả hai chiều cùng giảm 38,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng với giá 187 triệu đồng/lượng hiện bán lại ở mức 145,2 triệu đồng/lượng, tương ứng lỗ 41,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng DOJI từ đầu tháng 3 lỗ 41,5 triệu đồng/lượng

DOJI đang giao dịch vàng miếng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với mức 184–187 triệu đồng/lượng ngày 1/3, giá mua và bán tại đây cùng thấp hơn 38,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua với giá 187 triệu đồng/lượng, người mua hiện lỗ 41,5 triệu đồng/lượng khi bán lại.

Giá vàng PNJ giảm 38,8 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 3

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 17/7/2026 ở mức 145,2–148,2 triệu đồng/lượng. So với đầu tháng 3, cả hai chiều mua vào và bán ra cùng giảm 38,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng PNJ với giá 187 triệu đồng/lượng hiện chỉ có thể bán lại với giá 145,2 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ 41,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải lỗ 41,8 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vào với giá 145,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,2 triệu đồng/lượng. Giá hiện tại cùng thấp hơn đầu tháng 3 là 38,8 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Nếu mua vàng ngày 1/3 với giá 187 triệu đồng/lượng, người mua hiện lỗ 41,8 triệu đồng/lượng khi bán lại.

Mua vàng Phú Quý đầu tháng 3 hiện lỗ 41,8 triệu đồng/lượng

Phú Quý hiện giao dịch vàng miếng ở mức 145,2–148,2 triệu đồng/lượng. So với mức 184–187 triệu đồng/lượng đầu tháng 3, giá mua vào và bán ra cùng giảm 38,8 triệu đồng/lượng.

Người mua với giá 187 triệu đồng/lượng hiện bán lại ở mức 145,2 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lỗ 41,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức lỗ cao nhất 43 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu đang mua vàng với giá 144 triệu đồng/lượng và bán ra 148,2 triệu đồng/lượng. So với đầu tháng 3, chiều mua vào giảm 40 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 38,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng với giá 187 triệu đồng/lượng ngày 1/3 hiện bán lại ở mức 144 triệu đồng/lượng, chịu khoản lỗ cao nhất là 43 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Mi Hồng lỗ thấp nhất 40,7 triệu đồng/lượng

Mi Hồng hiện mua vào ở mức 145,8 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 147,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tháng 3, giá mua vào giảm 38,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 39 triệu đồng/lượng.

Người mua với giá 186,5 triệu đồng/lượng hiện bán lại với giá 145,8 triệu đồng/lượng, tương ứng lỗ 40,7 triệu đồng/lượng. Đây là khoản lỗ thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Như vậy, giá vàng hôm nay 17/7/2026 khiến người mua từ đầu tháng 3 lỗ từ 40,7 đến 43 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức lỗ cao nhất, tiếp theo là nhóm Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý; Mi Hồng ghi nhận mức lỗ thấp nhất.

Giá vàng hôm nay Ngày 17/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 -300 -300 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 - - Mi Hồng 145,7 147,2 -800 -800 PNJ 145,2 148,2 -300 -300 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,2 +500 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 145,2 148,2 -300 -300 Phú Quý 144,7 148,2 -300 -300

1. DOJI - Cập nhật: 17/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

- 148.500

- AVPL/SJC HCM 145.500

- 148.500

- AVPL/SJC ĐN 145.500

- 148.500

-

2. PNJ - Cập nhật: 17/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Hà Nội - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Đà Nẵng - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miền Tây - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Tây Nguyên - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Đông Nam Bộ - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K

3. AJC - Cập nhật: 17/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miếng SJC Nghệ An 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miếng SJC Thái Bình 145.200

▼300K 148.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.700

▼300K 147.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.700

▼300K 147.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.700

▼300K 147.200

▼300K NL 99.99 130.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 139.100

▼300K 146.100

▼300K Trang sức 99.99 139.200

▼300K 146.200

▼300K

4. BTMC - Cập nhật: 17/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Bản vị vàng BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 144.000

▲500K 148.200

▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144.000

▲500K 148.200

▼300K

5. SJC - Cập nhật: 17/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.200

▼300K 148.200

▼300K Vàng SJC 5 chỉ 145.200

▼300K 148.220

▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.200

▼300K 148.230

▼300K

Giá vàng nhẫn hôm nay 17/7/2026 mở đầu ngày thứ Sáu với giá bán ra giao động quanh mức 147,7 - 148,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn sáng 17/7 dao động từ 143,5 đến 145,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và từ 147 đến 148,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 144,2–147,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải có giá 145,2–148,2 triệu đồng/lượng, cao nhất ở chiều bán ra trong nhóm cập nhật.

Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI cùng ở mức 143,5–147,5 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch tại 143,5–147 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng đang mua vào với giá 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều là 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu được đề cập.

Giá vàng trang sức hôm nay 17/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hôm nay biến động quanh mức 14,20 - 14,60 triệu đồng/chỉ đối với vàng nữ trang 24K (9999). Mức giá cụ thể phụ thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng) và từng thương hiệu niêm yết.

Dưới đây là bảng tổng hợp giá vàng trang sức theo tuổi vàng và theo các thương hiệu lớn:

Giá vàng trang sức hôm nay Loại vàng/Thương hiệu Giá mua vào Giá bán ra Vàng nữ trang SJC 24K (9999) 14,20 14,60 Vàng nữ trang SJC 24K (999) 14,57 14,72 Vàng nữ trang PNJ 24K (999.9) 14,32 14,72 Vàng nữ trang PNJ 24K (999) 14,305 14,705 Vàng trang sức BTMC 24K (999.9) 14,15 14,65 Vàng nữ trang 22K (916) 12,75 13,37 Vàng tây trang sức 18K (750) 9,45–9,96 9,75–10,95 Vàng tây trang sức 14K (585) 7,40–7,49 7,70–8,48 Đơn vị: triệu đồng/chỉ.

Lưu ý: Giá trên đây là giá nguyên liệu tính theo chỉ. Khi mua sản phẩm hoàn thiện, bạn sẽ trả thêm tiền công chế tác và tiền đá đính kèm (nếu có).

Giá vàng thế giới hôm nay 17/7/2026 đã xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, giảm tới hơn 1,5%

Tính đến 4h00 ngày 17/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 3.996,9 USD/ounce, giảm 62,6 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,46 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,2-148,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,74 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 17/7/2026 đã xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, giảm tới hơn 1,5%

Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Giá vàng giao ngay giảm 1,5%, xuống còn 4.001,17 USD/ounce vào lúc 13h26 GMT, sau khi có thời điểm mất tới 2%. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 1,1%, còn 4.005,20 USD/ounce.

Giá dầu tăng hơn 1% do thị trường lo ngại nguồn cung năng lượng tại Trung Đông bị gián đoạn. Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen sẵn sàng đóng tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng điện của Iran.

Dầu tăng giá có thể khiến lạm phát cao trở lại. Khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí tăng lãi suất. Đây là yếu tố bất lợi với vàng vì kim loại quý không mang lại tiền lãi.

Theo ông Bart Melek, chuyên gia tại TD Securities, giá dầu Brent tăng đang đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và làm xuất hiện khả năng Fed nâng lãi suất ngay trong tháng 9.

Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 56%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng nhích lên, còn đồng USD tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Dù số liệu mới cho thấy lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 6, giá năng lượng cao vẫn có thể khiến Fed khó chuyển sang chính sách giảm lãi suất.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada cho rằng nhà đầu tư đang ưu tiên nắm giữ USD thay vì vàng vì đồng bạc xanh có lợi thế hơn trong môi trường lãi suất cao.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giảm 2,8% xuống 56,17 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,9% còn 1.658,65 USD/ounce, còn palladium mất 2,7%, xuống 1.279,25 USD/ounce.