Thương mại - Dịch vụ Giá vàng trưa nay 16/7/2026: Bán 1 lượng chênh tới 1,8 triệu đồng Giá vàng trưa nay 16/7/2026 chưa thay đổi so với lúc 10h00; bán 1 lượng, khách hàng có thể nhận chênh tới 1,8 triệu đồng tùy thương hiệu.

Cập nhật vào buổi trưa thứ Năm ngày 16/7/2026, giá vàng miếng trong nước chưa phát sinh thêm thay đổi so với mức ghi nhận lúc 10h00. Giá mua vào dao động từ 144 đến 145,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra phổ biến từ 147,5 đến 148,5 triệu đồng/lượng. Người đọc có thể theo dõi giá vàng hôm nay để kiểm tra những lần điều chỉnh tiếp theo trong ngày.

Giá vàng trưa nay: Bán ở đâu được giá cao nhất?

Theo mặt bằng giá trưa 16/7, Mi Hồng trả mức cao nhất là 145,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua lại thấp nhất với giá 144 triệu đồng/lượng. Nếu bán 1 chỉ, số tiền khách hàng nhận được dao động từ 14,4 đến 14,58 triệu đồng. Người đọc có thể sử dụng công cụ quy đổi 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền để tính theo từng trọng lượng và chiều giao dịch.

Biểu đồ giá vàng hôm nay sáng 16/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Mi Hồng mua lại 1 lượng vàng với giá 145,8 triệu đồng

Theo mặt bằng giá trưa 16/7, Mi Hồng trả mức cao nhất là 145,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua lại thấp nhất với giá 144 triệu đồng/lượng. Nếu bán 1 chỉ, số tiền khách hàng nhận được dao động từ 14,4 đến 14,58 triệu đồng.

Với người đang có nhu cầu mua vàng, bài cập nhật buổi sáng đã so sánh mua 1 chỉ vàng ở đâu rẻ nhất, với giá bán ra chênh 100.000 đồng/chỉ giữa các thương hiệu.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI trả 145,5 triệu đồng/lượng

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI chưa thay đổi giá trong ngày, tiếp tục mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng.

Người bán 1 chỉ vàng nhận được 14,55 triệu đồng, thấp hơn Mi Hồng 30.000 đồng/chỉ. Nếu bán 1 lượng, số tiền nhận được thấp hơn 300.000 đồng so với mức cao nhất trên thị trường. Khoảng cách mua – bán tại đây là 3 triệu đồng/lượng, tương đương 300.000 đồng/chỉ.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mua lại 1 chỉ với giá 14,52 triệu đồng

Giá vàng SJC hôm nay đang ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cả hai chiều cùng giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Người bán 1 chỉ vàng nhận được 14,52 triệu đồng. So với Mi Hồng, mức thu mua thấp hơn 60.000 đồng/chỉ, tương đương 600.000 đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận mua lại ở mức 145,2 triệu đồng/lượng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giữ giá mua vào trưa nay ở mức 145,2 triệu đồng/lượng và bán ra 148,2 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều đang thấp hơn hôm qua 300.000 đồng/lượng.

Khách hàng bán 1 chỉ vàng nhận được 14,52 triệu đồng. Mức này thấp hơn Mi Hồng 60.000 đồng/chỉ và ngang với Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn.

Bảo Tín Mạnh Hải trả 14,52 triệu đồng cho 1 chỉ vàng

Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng miếng ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá giảm 300.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với hôm qua.

Người bán 1 chỉ vàng cho Bảo Tín Mạnh Hải nhận được 14,52 triệu đồng. Nếu bán 1 lượng, khách hàng nhận 145,2 triệu đồng, thấp hơn Mi Hồng 600.000 đồng.

Phú Quý mua lại 1 lượng vàng với giá 144,7 triệu đồng

Phú Quý giữ giá mua vào ở mức 144,7 triệu đồng/lượng và bán ra 148,2 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 300.000 đồng/lượng.

Khách hàng bán 1 chỉ vàng nhận được 14,47 triệu đồng. Mức thu mua này thấp hơn Mi Hồng 110.000 đồng/chỉ, tương đương 1,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu mua lại thấp nhất, ở mức 144 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu đang mua vào với giá 144 triệu đồng/lượng và bán ra 148,2 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, chiều mua tăng 500.000 đồng/lượng, còn chiều bán giảm 300.000 đồng/lượng.

Người bán 1 chỉ vàng tại đây nhận được 14,4 triệu đồng, thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. So với Mi Hồng, số tiền chênh lệch là 180.000 đồng/chỉ, tương đương 1,8 triệu đồng/lượng.

Bán 1 lượng vàng trưa 16/7 có thể chênh 1,8 triệu đồng

Theo giá vàng trưa nay 16/7/2026, Mi Hồng đang mua lại cao nhất với mức 145,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI đứng sau với giá 145,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua lại ở mức 145,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý trả 144,7 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu có mức thấp nhất là 144 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người bán 1 lượng vàng có thể nhận chênh tới 1,8 triệu đồng giữa nơi trả cao nhất và thấp nhất. Nếu giao dịch 1 chỉ, mức chênh tương ứng là 180.000 đồng. Giá có thể tiếp tục được điều chỉnh trong phiên chiều, vì vậy khách hàng nên kiểm tra bảng giá tại thời điểm giao dịch.

Bảng giá vàng hôm nay trưa 16/7/2026 tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC, Phú Quý và Mi Hồng

Giá vàng hôm nay Ngày 16/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,2 148,2 -300 -300 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 - - Mi Hồng 145,8 147,5 -700 -500 PNJ 145,2 148,2 -300 -300 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,2 +500 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 145,2 148,2 -300 -300 Phú Quý 144,7 148,2 -300 -300

1. DOJI - Cập nhật: 15/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

- 148.500

- AVPL/SJC HCM 145.500

- 148.500

- AVPL/SJC ĐN 145.500

- 148.500

-

2. PNJ - Cập nhật: 15/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Hà Nội - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Đà Nẵng - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miền Tây - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Tây Nguyên - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K Đông Nam Bộ - PNJ 145.200

▼300K 148.200

▼300K

3. AJC - Cập nhật: 15/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miếng SJC Nghệ An 145.200

▼300K 148.200

▼300K Miếng SJC Thái Bình 145.200

▼300K 148.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.700

▼300K 147.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.700

▼300K 147.200

▼300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.700

▼300K 147.200

▼300K NL 99.99 130.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 139.100

▼300K 146.100

▼300K Trang sức 99.99 139.200

▼300K 146.200

▼300K

4. BTMC - Cập nhật: 15/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Bản vị vàng BTMC 144.000

▲500K 148.200

▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 144.000

▲500K 148.200

▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144.000

▲500K 148.200

▼300K

5. SJC - Cập nhật: 15/7/2026 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.200

▼300K 148.200

▼300K Vàng SJC 5 chỉ 145.200

▼300K 148.220

▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.200

▼300K 148.230

▼300K

Giá vàng nhẫn trưa nay 16/7/2026

Tại Công ty SJC lúc 12h00, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay được giao dịch ở mức 144,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn trưa 16/7 hiện ở mức 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long đang được mua vào với giá 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 hiện có giá mua vào 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn trưa 15/7/2026 được giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn theo mức cập nhật gần nhất đang ở mức 145,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ là 1,7 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu được đề cập.

Giá vàng trang sức trưa nay 16/7/2026

Giá vàng trang sức hiện nay dao động khoảng 9,5 triệu - 14,6 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra) tùy thuộc vào hàm lượng tuổi vàng và từng thương hiệu. Giá vàng nữ trang thường thấp hơn vàng miếng và được tính kèm với tiền công chế tác.

Cập nhật giá vàng nữ trang tham khảo mới nhất (ĐVT: 1.000 VNĐ/Chỉ):

Loại vàng Mua vào Bán ra Nguồn tham khảo Nữ trang 9999 / 999 (24K) 14.200 - 14.350 14.600 - 14.750 Bảo Tín Minh Châu, PNJ Nữ trang 916 (22K) 12.864 13.484 PNJ Nữ trang 750 (18K) 9.450 - 10.050 9.750 - 11.040 PNJ, Vàng Mi Hồng Nữ trang 610 - 680 (14K - 16K) 7.400 - 9.020 7.700 - 10.010 Vàng Mi Hồng, PNJ

Lưu ý: Giá trên biến động liên tục theo giờ. Khi mua trang sức, bạn cần cộng thêm phí chế tác của từng món đồ.

Giá vàng thế giới trưa nay 16/7/2026 đang nằm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm tới hơn 0,6%

Tính đến 12h00 ngày 16/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.032,8 USD/ounce, giảm 26,6 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,2-148,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,6 triệu.

Giá vàng thế giới trưa nay 16/7/2026 đang nằm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm tới hơn 0,6%

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, qua đó gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất.

Tính đến 3h49 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống còn 4.034,42 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ giảm 0,3%, còn 4.039,90 USD/ounce.

Ông Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích cấp cao tại IndusInd Securities, cho rằng giá vàng chịu áp lực do các cuộc tấn công tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần này. Giá năng lượng đi lên có thể khiến lạm phát tăng trở lại và làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá dầu đã tăng phiên thứ tư liên tiếp sau khi Mỹ tiến hành hai đợt tấn công vào các vị trí phòng thủ ven biển và cơ sở tên lửa của Iran. Iran sau đó đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại một số quốc gia lân cận.

Các số liệu mới nhất cho thấy lạm phát tiêu dùng và sản xuất của Mỹ đã chậm lại trong tháng 6, chủ yếu nhờ chi phí năng lượng giảm. Tuy nhiên, báo cáo này chưa phản ánh đầy đủ tác động từ đợt leo thang căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran.

Thị trường vẫn chưa loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đang dự báo khoảng 73% khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12.

Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết bà sẵn sàng hành động nếu lạm phát không sớm hạ nhiệt. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng khẳng định quyết tâm đưa lạm phát xuống thấp hơn, nhưng chưa đưa ra tín hiệu cụ thể về hướng điều hành sắp tới.

Nhà đầu tư hiện chờ các phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan và Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson để tìm thêm manh mối về chính sách lãi suất.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 1,1%, xuống 57,14 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,6% còn 1.664 USD/ounce, còn palladium giảm 0,3% xuống 1.309,86 USD/ounce.