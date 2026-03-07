An sinh - Cuộc sống Giữ màu xanh cho từng khu dân cư Giữ cho một khu dân cư xanh, sạch, gọn gàng là công việc được bồi đắp qua từng ngày. Hội viên cựu chiến binh (CCB) Lâm Đồng đang góp sức vào hành trình ấy bằng nhiều mô hình thiết thực ở cơ sở.

Hội viên CCB Đạ Tẻh cùng người dân chỉnh trang cảnh quan khu dân cư

Ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh, hình ảnh hội viên CCB cầm chổi quét dọn đường làng, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc bồn hoa hay cùng người dân chỉnh trang cảnh quan đã trở nên quen thuộc. Những phần việc được duy trì từ các buổi sáng sớm, ngày nghỉ cuối tuần đến sinh hoạt định kỳ của chi hội, góp phần giữ cho đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, gọn gàng và tạo thêm nhiều khoảng xanh trong khu dân cư.

“ Môi trường sạch, đẹp trước hết phục vụ chính cuộc sống của người dân. Mỗi người góp một buổi công, một phần việc phù hợp với sức khỏe của mình thì khu dân cư sẽ thay đổi từng ngày.

Ông Nguyễn Đăng Phúc, Chủ tịch Hội CCB xã D’ran

Tại xã D’ran, khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sĩ luôn được các hội viên CCB cùng đoàn viên, thanh niên chăm sóc, quét dọn và cắt tỉa cây xanh định kỳ. Từ công trình này, nhiều hội viên tiếp tục tham gia xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, chăm sóc những vườn hoa do hội đảm nhận. Riêng công trình vườn hoa đã thu hút hơn 145 lượt hội viên tham gia. Ông Nguyễn Đăng Phúc - Chủ tịch Hội CCB xã D’ran cho biết, những phần việc ấy đã được các chi hội duy trì nhiều năm qua và dần trở thành nếp sinh hoạt của hội viên.

Ở xã Đạ Tẻh, tuyến đường cờ Tổ quốc dài khoảng 3 km với 120 trụ cờ tại thôn 8A là công trình được hội viên CCB cùng các đoàn thể địa phương chung tay xây dựng. Sau khi hoàn thành, các hội viên vẫn luân phiên kiểm tra, thay cờ hư hỏng và chăm sóc cảnh quan để công trình luôn được giữ gìn như ngày đầu hoàn thành.

Theo ông Ngô Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội CCB xã Đạ Tẻh, mỗi công trình đều cần được gìn giữ lâu dài bằng sự chung tay của hội viên và người dân. “Chúng tôi mong hội viên tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, cùng bà con giữ gìn cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh ngay từ khu dân cư mình sinh sống. Khi người dân cùng hưởng ứng thì hiệu quả sẽ bền vững hơn”, ông Hùng nói.

Những phần việc thường xuyên của CCB góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp

Theo Hội CCB tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, hội viên CCB toàn tỉnh đã đóng góp hơn 3.108 ngày công lao động, tự nguyện hiến 2.564 m² đất, cùng Nhân dân sửa chữa 12,8 km đường liên thôn, liên tổ và vận động hơn 21,8 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội, các phong trào tại địa phương. Những con số ấy được tạo nên từ sự tham gia của hàng chục ngàn hội viên đang sinh hoạt tại cơ sở, mỗi người góp một phần việc phù hợp với điều kiện của mình.

Theo ông Dương Công Hiệp - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp hội vẫn duy trì nhiều mô hình như: Đoạn đường CCB tự quản, Cổng trường an toàn giao thông, CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Mỗi mô hình đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, sạch, đẹp và nâng cao ý thức cộng đồng.

“Xây dựng môi trường sống văn minh còn gắn với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân. Vì vậy, Hội tiếp tục duy trì các mô hình ấy, đồng thời phối hợp với địa phương triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đó cũng là nền tảng để phát huy vai trò gương mẫu của hội viên, lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng và cùng địa phương xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, an toàn, sạch, đẹp”, ông Hiệp nói.