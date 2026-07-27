Xây dựng Đảng Giữ vững hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, cấp ủy cấp xã trong toàn tỉnh đã khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng ở cơ sở, bảo đảm các chi bộ mới sớm đi vào hoạt động ngay từ những ngày đầu sáp nhập.

Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3 trao quyết định thành lập cho các chi bộ thôn sau sắp xếp, sáp nhập.

Bảo đảm lãnh đạo xuyên suốt

Trước khi sắp xếp thôn, trên địa bàn xã Đam Rông 3 có 13 chi bộ thôn trực thuộc Đảng bộ xã. Ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập các thôn, Đảng ủy xã Đam Rông 3 tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3 cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập 13 chi bộ thôn thành 6 chi bộ thôn. Trong đó, giữ nguyên 4 chi bộ thôn và điều chỉnh nhiệm kỳ đối với 2 chi bộ trước sáp nhập.

Đối với công tác kiện toàn nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đam Rông 3 đã thực hiện theo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, tập trung dân chủ, khách quan, công tâm. Trong đó, vừa bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, ổn định, có trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, kinh nghiệm công tác; vừa ưu tiên lựa chọn những đồng chí mới có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, phát huy tính kế thừa trong công tác cán bộ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quan tâm công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên sau sáp nhập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3 nhấn mạnh.

Các chi bộ mới thành lập sau sáp nhập đã tổ chức sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, thông qua quy chế làm việc

Việc kiện toàn tổ chức Đảng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố được các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ, khẩn trương và đúng quy định. Trên cơ sở các đề án đã được phê duyệt, các đảng ủy xã, phường hoàn thành việc thành lập các chi bộ mới, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên theo đúng quy định. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các chi bộ mới nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt ngay từ khi các thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố mới đi vào hoạt động.

Phát huy vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở

Sau sáp nhập, các chi bộ thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn hơn, số lượng đảng viên tăng, địa bàn quản lý rộng hơn. Những chi bộ mới được kiện toàn đang trở thành “hạt nhân” đoàn kết ở từng khu dân cư, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ngay từ cơ sở. Các chi bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt ngay từ khi các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động. Các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở những vấn đề thực tiễn đặt ra sau sáp nhập, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bí thư Chi bộ Dơng Jri, xã Đam Rông 3 - Liêng Jrang Ha Tương chia sẻ: “Bản thân tôi và các đồng chí trong cấp ủy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, xây dựng tập thể thống nhất, chung sức cùng Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới”.

Đảng ủy xã Đam Rông 3 hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thôn sau sắp xếp

Việc kiện toàn tổ chức Đảng ở cơ sở giúp các chi bộ thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh nhanh chóng ổn định hoạt động sau sáp nhập. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.