Pháp luật Hai người đàn ông ở xã Bảo Lâm 5 tàng trữ trái phép gần 7 mét khối gỗ Ngày 13/8, Công an xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tập trung xác minh làm rõ hành vi tàng trữ lâm sản trái phép đối với Phạm Văn Q. và Hoàng Văn X. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tối 10/8, qua công tác tuần tra, nắm địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Bảo Lâm 5 đã phát hiện tại căn nhà chòi do Phạm Văn Q. (45 tuổi), ngụ tại thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5 làm chủ đang cất giấu một số lâm sản có dấu hiệu bất thường.

Ngay sau đó, Công an xã đã nhanh chóng chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu vực Bảo Lâm (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) tiến hành kiểm tra, làm rõ số gỗ nói trên.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại căn nhà chòi của ông Q. đang cất giấu 11 lóng và 52 hộp, phách gỗ (tất cả đều là gỗ dổi), với tổng khối lượng 3,887 mét khối.

Công an xã Bảo Lâm 5 tiếp tục mở rộng và phát hiện tại một căn nhà cấp 4 khác do ông Phạm Văn Q. làm chủ đang cất giấu 38 lóng gỗ dổi và kiền kiền, có tổng khối lượng là 2,916 mét khối.

Tổng số lâm sản được cơ quan chức năng phát hiện tại 2 căn nhà do ông Q. là 6,803 mét khối. Tất cả đều không có dấu búa kiểm lâm và các giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan Công an, Phạm Văn Q. thừa nhận toàn bộ số gỗ được ông cùng một người đàn ông khác là Hoàng Văn X. (44 tuổi), ngụ tại xã Bảo Lâm 1 chung tiền mua lại của một số người đi rừng. Từ lời khai của Q., Công an xã Bảo Lâm 5 đã mời Hoàng Văn X. lên làm việc và người này đã thừa nhận hành vi nói trên.

Theo cơ quan chức năng, kiền kiền và dổi đều thuộc các nhóm gỗ quý. Trong đó, kiền kiền thuộc nhóm 2A và dổi thuộc nhóm 3.

Hiện, Công an xã Bảo Lâm 5 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ dổi và kiền kiền nói trên để phục vụ công tác xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.