Kinh tế Hàm Thuận hướng đến phát triển năng động, bền vững Bên cạnh nỗ lực vượt khó để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn mới, xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) cũng hướng đến phát triển năng động, bền vững…

Địa bàn xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Phát triển trong không gian mới

Ngay sau sáp nhập (từ xã Hàm Đức, xã Thuận Minh và thị trấn Ma Lâm cũ), cả hệ thống chính trị của xã Hàm Thuận đã nỗ lực vượt khó để nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt. Kết thúc năm đầu tiên sau thành lập, dù bị thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra nhưng địa phương vẫn thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu.

Còn 7 tháng đầu năm nay đã có một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so kế hoạch, nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước đạt 70.477/55.300 triệu đồng (vượt dự toán), giải quyết việc làm cho hơn 1.050 lao động (chỉ tiêu đề ra từ 800 - 1.000 lao động). Đối với nguồn vốn đầu tư công 28.425 triệu đồng bố trí đầu tư 16 dự án đã giải ngân xấp xỉ 60%, dự kiến hoàn thành tỷ lệ 100% vào tháng 11/2026. Cùng thời gian, lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục diễn ra sôi động, đến nay toàn xã có 182 doanh nghiệp và gần 2.540 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động, tập trung nhiều nhất ven những tuyến đường lớn đi qua địa bàn…

Mới đây vào giữa tháng 8/2026, địa phương cũng đã tổ chức công bố Quy hoạch chung xã Hàm Thuận đến năm 2050, qua đó tạo nền tảng để phát triển đồng bộ, hiệu quả trong không gian mới. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hàm Thuận thì quy hoạch này đã xác lập định hướng phát triển cho địa phương. Với mục tiêu cuối cùng không chỉ là xây dựng một Hàm Thuận phát triển nhanh hơn, mà phải là một Hàm Thuận phát triển có quy hoạch, có trật tự, có chất lượng, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Quy hoạch vùng phát triển tại xã Hàm Thuận đến năm 2050

Cơ hội mở rộng kết nối

Theo Quy hoạch được phê duyệt, xã Hàm Thuận có diện tích tự nhiên khoảng 198,36 km², quy mô dân số dự báo đến năm 2030 hơn 54.800 người và đến năm 2050 đạt trên 73.800 người. Được biết, điểm cốt lõi của quy hoạch chung xã Hàm Thuận là tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, có động lực và có sự liên kết chặt chẽ giữa các khu vực trong xã, đồng thời định hướng không gian mở rộng liên kết với các xã liên quan lân cận. Trong đó, khu vực Ma Lâm xác định là hạt nhân tổ chức không gian hành chính, dịch vụ, thương mại và kết nối hạ tầng của xã. Với khu vực phía Tây sẽ tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, hạ tầng năng lượng, còn khu vực phía Đông gắn sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi với công nghiệp và chuỗi giá trị…

Đặc biệt từ lợi thế kết nối với các trục giao thông quan trọng như: quốc lộ 1, quốc lộ 28, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết còn tạo cơ hội để Hàm Thuận phát huy tiềm năng, thế mạnh vào thời gian tới. Ngoài ra, dự án đường nối Hàm Thuận đi quốc lộ 1 (dài hơn 4,4 km với tổng vốn 265 tỷ đồng) cũng đang được chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ.

Tuyến đường nối Hàm Thuận đi Quốc lộ 1 đang trong giai đoạn thi công

Ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc cho biết: “Đến trung tuần tháng 8/2026, công trình đã thực hiện đạt trên 80% khối lượng. Khả năng vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới đây, tuyến đường nối Hàm Thuận đi quốc lộ 1 sẽ hoàn thành sớm hơn 2 tháng so thời gian dự kiến trước đó… Như vậy, khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này góp phần tăng cường kết nối giao thương với các xã lân cận, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hàm Thuận”.

Với không gian mới và định hướng phát triển theo quy hoạch, địa phương cũng hướng đến thu hút các nguồn lực đầu tư để xây dựng Hàm Thuận phát triển năng động, bền vững. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, xã đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 14,52%, tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân trên 10%/năm, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 71 triệu đồng/năm. Cùng với đó sẽ nỗ lực đưa Hàm Thuận trở thành xã đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao” vào năm 2028 và “Nông thôn mới kiểu mẫu” vào năm 2030…