Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ đánh giá kết quả sau nửa năm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, mà còn chỉ rõ "bốn khoảng trống" cần sớm khắc phục và yêu cầu thực hiện "ba chuyển dịch lớn" trong phát triển văn hóa.

Theo các nghệ sĩ, những chỉ đạo này thể hiện một tư duy phát triển mới, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc, tái hiện chiều sâu lịch sử Thăng Long - Hà Nội trong chương trình nghệ thuật "Cảm xúc Long Thành". Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Chuyển hóa giá trị thành sản phẩm văn hóa

Theo nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm quốc gia, động lực quan trọng của phát triển bền vững. Đây thực chất là sự chuyển đổi tư duy lớn lao. Bởi, sức mạnh của văn hóa không chỉ nằm ở việc một dân tộc có bao nhiêu di sản, mà nằm ở khả năng chuyển hóa những giá trị ấy thành sản phẩm văn hóa, nguồn lực kinh tế và khả năng lan tỏa của quốc gia.

Nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến cho rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhìn thẳng vào thực tiễn, chỉ rõ những tồn tại để thấy khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng hiện thực hóa giá trị còn đang là khoảng trống khá lớn, đó cũng là những hạn chế khiến văn hoá không phát huy giá trị trong đời sống hôm nay. Nghị quyết 80-NQ/TW vì thế không chỉ cần được triển khai bằng các chương trình hành động, mà cần được thấm sâu bằng nhận thức và thay đổi mạnh mẽ trong tư duy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra một câu hỏi rất lớn cho những người làm văn hóa hôm nay, về việc sẽ làm gì để kiến tạo văn hóa và đưa văn hóa trở thành động lực phát triển đất nước.

Bà Trần Lệ Chiến cho rằng, với việc nêu rõ "bốn khoảng trống" cần nhận diện đầy đủ và sớm khắc phục; đồng thời quán triệt "ba chuyển dịch lớn", phù hợp với nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược, mà còn cho thấy những trăn trở gan ruột của người đứng đầu Đảng, Nhà nước dành cho lĩnh vực văn hóa.

Nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến cho biết, bà rất quan tâm đến khoảng trống về năng lực chuyển hóa các nguồn lực văn hóa thành giá trị phát triển. Việt Nam có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nhưng chưa tạo ra được nhiều sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; có đội ngũ sáng tạo, nhưng chưa có môi trường để nuôi dưỡng, phát huy tài năng. Mặc dù đã nói nhiều đến công nghiệp văn hóa, nhưng hệ sinh thái để các ý tưởng sáng tạo được khai mở và lan tỏa con nhiều điểm nghẽn, từ tư duy quản trị, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. “Đôi khi sự nể nang, tâm lý an toàn, ngại đổi mới cũng trở thành những lực cản đối với sáng tạo và chưa thực sự đặt sáng tạo vào vị trí trung tâm”, bà Trần Lệ Chiến bày tỏ.

Đặc biệt quan tâm đến yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển văn hóa, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Nhạc cổ điển Việt Nam cho rằng, văn hóa không thể phát triển mạnh nếu chỉ được nhìn như một lĩnh vực thụ hưởng ngân sách, mà phải được nhìn như một không gian sáng tạo, nơi Nhà nước, nghệ sĩ, doanh nghiệp, cộng đồng và công chúng cùng tham gia. Nếu không chủ động chuyển dịch, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa mà còn bỏ lỡ cơ hội gia tăng sức mạnh mềm của quốc gia.

Du khách quốc tế trải nghiệm không gian văn hóa hát Then, đàn tính của đồng bào Tày tại thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Nhà phê bình lý luận Trần Lệ Chiến cũng rất tâm đắc nhất với vấn đề hoàn thiện thể chế và xây dựng hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là tư tưởng chuyển từ bảo tồn văn hóa đơn thuần sang kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo. Theo bà, giá trị truyền thống chỉ thực sự có sức sống khi được tái sinh trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực nội sinh để bứt phá, đồng thời nhấn mạnh, sức mạnh chỉ xuất hiện khi con người có năng lực "đọc" lại di sản bằng tư duy cấp tiến, công nghệ hiện đại và phương thức đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt chú ý đến yêu cầu xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, bà Trần Lệ Chiến nhấn mạnh, đây là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bởi ngày nay, không gian văn hóa không chỉ tồn tại trong bảo tàng, nhà hát, thư viện hay các thiết chế truyền thống, mà còn hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng số. Nơi nào làm chủ được dữ liệu, nội dung và khả năng lan tỏa giá trị, nơi đó có khả năng định hình nhận thức xã hội, nhưng cũng phải chủ động hội nhập đầy tự tin và bản lĩnh, làm cho những giá trị văn hóa Việt Nam hiện diện mạnh mẽ hơn trong dòng chảy văn hóa toàn cầu. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần xây dựng hệ sinh thái văn hóa với những nhà quản lý hiểu văn hóa, những nghệ sĩ có khát vọng sáng tạo, tận hiến, những nhà đầu tư nhìn thấy giá trị tiềm ẩn của văn hóa và một cơ chế đủ rộng mở để những tài năng được phát huy.

Để Nghị quyết 80 thực sự đi vào đời sống, theo bà Trần Lệ Chiến, điều quan trọng nhất là phải tiếp tục đổi mới thiết chế văn hóa, đổi mới cách phân bổ nguồn lực và tư duy của con người trong lĩnh vực văn hóa. Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện tinh gọn bộ máy, các tổ chức văn hóa, trong đó có các hội văn học nghệ thuật cũng cần mạnh dạn tinh gọn để nguồn lực được tập trung nhiều hơn cho sáng tạo. Nhiều nguồn lực dành cho duy trì tổ chức, trong khi kinh phí đầu tư cho tác phẩm lớn, cho tài năng trẻ, cho quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa còn hạn chế. Bởi, một tác phẩm lớn, một công trình nghệ thuật có giá trị, một tài năng được phát hiện và bồi dưỡng có thể tạo ra ảnh hưởng xã hội lâu dài hơn rất nhiều so với việc duy trì những hoạt động mang tính hình thức.

Bên cạnh đổi mới tổ chức, vấn đề quan trọng nhất vẫn là con người. Văn hóa không thể phát triển nếu thiếu những người có tài năng, có uy tín nghề nghiệp, có tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự. Bà Trần Lệ Chiến tin tưởng, với tinh thần của Tổng Bí thư qua bài phát biểu đã khơi dậy một khát vọng mới đối với văn hóa Việt Nam.

Tầm nhìn chiến lược