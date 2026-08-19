Thời sự HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát việc bố trí, tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở Chiều 19/8, tiếp tục chương trình làm việc, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 Nguyễn Thị Thuận Bích làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại xã Hàm Thạnh và Hàm Kiệm.

Đoàn đã giám sát chuyên đề “Công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Hàm Thạnh

Xã Hàm Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hàm Thạnh, Hàm Cần và Mỹ Thạnh. Toàn xã hiện có 6 thôn, dân số hơn 16.000 người.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tiếp nhận, quản lý Trạm Y tế xã theo quy định. Hiện nay, Trạm Y tế xã có 30 người, cơ bản bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu và các chương trình mục tiêu y tế được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đến giám sát thực tế tại Trạm Y tế Hàm Thạnh

Ngoài ra, UBND xã Hàm Thạnh đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. Các hệ thống thông tin và phần mềm quản lý chuyên ngành được triển khai, sử dụng tương đối đồng bộ...

Hiện nay, Trạm Y tế xã Hàm Thạnh có 30 người, cơ bản bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh

Xã Hàm Kiệm được sáp nhập từ xã Hàm Cường, Mương Mán và Hàm Kiệm với 11 thôn, dân số gần 30.000 người. Trạm Y tế xã Hàm Kiệm hiện nay có 20 viên chức, người lao động (18 biên chế và 2 hợp đồng chuyên môn) cơ bản đáp ứng yêu cầu duy trì hoạt động thường xuyên của trạm y tế

Đối với thuốc, vật tư y tế và các điều kiện phục vụ chuyên môn được bảo đảm. Trạm y tế đã duy trì việc phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Nam trong công tác quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn, triển khai các chương trình mục tiêu, công tác phòng, chống dịch bệnh…

Bà Trần Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, 2 địa phương cũng trình bày những khó khăn, hạn chế sau khi thực hiện mô hình mới. Nhân lực của các trạm y tế còn hạn chế về số lượng và cơ cấu chuyên môn.

Đặc biệt, số lượng nhóm nhiệm vụ giao cho trạm y tế cấp xã tăng từ 12 lên 22 nhóm nhiệm vụ, nên khối lượng công việc lớn. Đa số cán bộ phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ chuyên môn và chương trình y tế.

Bà Thái Thị Mai, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế Hàm Kiệm có ý kiến tại buổi giám sát

Các địa phương mong muốn ngành chức năng có hướng dẫn thanh quyết toán cụ thể đối với kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, phòng, chống dịch; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị; có chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân đội ngũ y, bác sĩ công tác tại y tế cơ sở.

Bà Cao Thị Bông, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế Hàm Thạnh phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Bên cạnh đó, các địa phương cũng nêu khó khăn khi hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số tại cơ sở chưa được đầu tư đồng bộ; trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị còn thiếu hoặc đã xuống cấp. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa chưa đáp ứng yêu cầu…

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đã thảo luận, làm rõ, hướng dẫn cho các địa phương một số vấn đề còn lúng túng như: việc phân bổ kinh phí các chương trình mục tiêu, phòng, chống dịch; rà soát lại quỹ đất y tế để đưa vào quy hoạch xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất, bảo đảm các tiêu chí về nông thôn mới; bố trí nhân sự cho các trạm y tế…

Kết luận buổi giám sát, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích ghi nhận những kết quả mà các trạm y tế địa phương đã nỗ lực đạt được.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Về tổ chức bộ máy, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích yêu cầu các địa phương cần xây dựng vị trí việc làm, rà soát sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, kế toán. Về chuyên môn, các trạm y tế cần phối hợp cơ quan chức năng ngành dọc để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng về kinh phí, các địa phương cần trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và chủ động xin ý kiến các sở, ngành liên quan.

Cấp ủy, HĐND, UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động trạm y tế, công tác y tế trên địa bàn. Đối với các trạm y tế phải chủ động xây dựng kinh phí, triển khai công tác chuyên môn, công tác đấu thầu… Nếu gặp khó khăn phải có văn bản xin ý kiến UBND xã, sở, ngành liên quan để được hướng dẫn cụ thể, kịp thời.

Sau khi giám sát tại các địa phương, đoàn làm việc của HĐND tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị trình kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành nghị quyết trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm công tác khám sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đoàn giám sát HĐND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Trung tâm Y tế Hàm Thuận Bắc, xã Hàm Thuận, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa, Lương Sơn và Hải Ninh trong 2 ngày 20 - 21/8/2026.