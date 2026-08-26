Chính trị HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát y tế cơ sở, chuyển đổi số tại khu vực Lâm Hà Sáng 26/8, Tổ giám sát số 2 thuộc Đoàn giám sát HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức giám sát chuyên đề về “Công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở và việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị” tại 2 xã Nam Ban Lâm Hà và Nam Hà Lâm Hà.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát, Tổ phó Tổ giám sát số 2, chủ trì buổi làm việc.

Tại xã Nam Ban Lâm Hà, sau khi được thành lập trên cơ sở sắp xếp thị trấn Nam Ban và các xã Gia Lâm, Đông Thanh, Mê Linh, địa phương có diện tích 117,55 km², hơn 33.000 nhân khẩu.

Trạm Y tế xã hiện có 1 giám đốc, 1 phó giám đốc, 36 nhân viên và 3 điểm trạm, cơ bản duy trì khám chữa bệnh, phòng chống dịch và các chương trình y tế trên địa bàn.

Ông Lê Khắc Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà báo cáo tình hình bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở và việc thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND Xã Nam Hà Lâm Hà báo cáo tình hình bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở và việc thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn

Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn thiếu và chưa đồng bộ. Một số thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh chưa thể đưa vào hoạt động do còn vướng việc phê duyệt giá dịch vụ. Địa phương cũng cho biết nguồn lực đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất còn hạn chế.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Quốc Đông, thành viên Đoàn giám sát, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy, việc sắp xếp, bàn giao các đơn vị sự nghiệp và công tác quản lý sau bàn giao

Trong khi đó, xã Nam Hà Lâm Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Nam Hà và xã Phi Tô, có diện tích hơn 100 km², với 7 thôn, hơn 10.500 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 36,4%.

Trạm Y tế xã hiện có 15 nhân sự, trong đó có 3 bác sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm thực hiện 2.853 lượt khám, chữa bệnh.

Công tác phòng chống dịch, tiêm chủng và các chương trình chăm sóc sức khỏe được duy trì. Địa phương cũng triển khai khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dân; đã khám cho 2.358 người, trong đó tỷ lệ trẻ dưới 6 tuổi được khám đạt 83,9%.

Ông Tống Trường Ký, Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên Đoàn giám sát HĐND phát biểu

Lãnh đạo xã Nam Hà Lâm Hà cho biết sau khi chuyển giao trạm y tế về UBND xã quản lý, địa phương cơ bản bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Tuy nhiên, địa phương còn khó khăn về nhân lực, thuốc, kinh phí khám chữa bệnh cho người từ 18 tuổi trở lên và việc đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Ông Trần Ngọc Lâm, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Biên chế, Sở Nội vụ phát biểu trao đổi tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đề nghị 2 địa phương làm rõ việc tổ chức, vận hành mạng lưới y tế sau khi chuyển về cấp xã; bố trí nhân lực, sử dụng trang thiết bị, khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại các điểm trạm. Đoàn cũng lưu ý việc ứng dụng công nghệ, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế.

Đối với Nghị quyết 57, 2 xã đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Tại Nam Ban Lâm Hà, tỷ lệ văn bản trao đổi điện tử có ký số đạt 93,96%; Nam Hà Lâm Hà duy trì 12 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 84 thành viên, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và VNeID.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở tại Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Đức Hải ghi nhận nỗ lực của 2 xã trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động y tế cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông đề nghị các địa phương tiếp tục củng cố mạng lưới y tế, sử dụng hiệu quả nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng theo Thông tư 43 của Bộ Y tế và chủ động đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền, đặc biệt Đề án vị trí việc làm cần được triển khai thực hiện bảo đảm kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát, Tổ phó Tổ giám sát số 2 phát biểu tại buổi làm việc

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Đức Hải lưu ý, việc thực hiện Nghị quyết 57 không chỉ dừng ở chuyển đổi số trong hoạt động hành chính mà cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực trực tiếp phục vụ người dân, nhất là y tế; trong đó, bệnh án điện tử cần được tích hợp, khai thác hiệu quả.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa UBND xã, trạm y tế và Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.