Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND tỉnh Lâm Đồng khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Sáng 30/6, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự phiên khai mạc

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự phiên khai mạc

Theo chương trình, tại phiên khai mạc, HĐND tỉnh sẽ nghe UBND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; nghe báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự phiên khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển của địa phương; các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, hoạt động của chính quyền cơ sở, an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Đây đều là những nội dung có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến ngân sách nhà nước, tài sản công, nguồn lực đất đai, tài nguyên, môi trường đầu tư, kinh doanh và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh dành thời gian thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình thu, chi ngân sách; kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo kế hoạch, kỳ họp được truyền hình trực tiếp, tạo điều kiện để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt khi vừa là kỳ họp thường lệ giữa năm, vừa là kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2031; đánh dấu tròn 1 năm tỉnh Lâm Đồng mới vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Lưu Văn Trung khẳng định, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, đây là thời điểm cần tiếp tục phát huy hiệu quả không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đồng chí Lưu Văn Trung, trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều chỉ tiêu duy trì đà tăng trưởng, môi trường đầu tư được cải thiện, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ tiếp tục phát huy vai trò là động lực tăng trưởng. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, giáo dục, y tế được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cũng đánh giá, sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động ngày càng ổn định; việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lưu Văn Trung thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: tiến độ triển khai một số chương trình, dự án còn chậm; việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực ở một số lĩnh vực chưa hiệu quả; cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công và khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn để biến khó khăn thành động lực, tiềm năng thành nguồn lực, đưa khát vọng phát triển thành những chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể.

Đồng chí Lưu Văn Trung cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác điều hành của UBND tỉnh, việc thực hiện ngân sách, đầu tư công, hoạt động của các cơ quan dân cử và tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, tổ chức chất vấn và xem xét thông qua 24 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, tổ chức bộ máy và các cơ chế, chính sách của địa phương.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

“ Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, khách quan, xem xét đầy đủ cơ sở pháp lý, tính khả thi và hiệu quả của từng chính sách để các nghị quyết được thông qua thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và kỳ vọng của cử tri. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Lưu Văn Trung bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, quyết nghị đúng đắn các vấn đề quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, xanh và bền vững trong thời gian tới.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng sẽ tiếp tục cập nhật các nội dung Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến bạn đọc.

Quang cảnh Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (30/6 và 2/7)