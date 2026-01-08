Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND xã Sông Lũy tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Ngày 31/7, HĐND xã Sông Lũy khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2026). Nội dung nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

Các đồng chí: Thái Thành Bi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và Mang Siên, Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ tọa kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách và an sinh xã hội của xã Sông Lũy cơ bản bám sát kế hoạch đề ra. Nổi bật, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 8,45%/11,63%; thu ngân sách Nhà nước gần 38,8 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,6%. Trong đó, một trong những yếu tố góp phần vào kết quả này là nhìn chung ngành nông, lâm nghiệp phát triển thuận lợi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, từ đầu năm đến nay xã vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trong đó có công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và môi trường; còn tồn đọng hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Lũy phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề cung cấp nước sinh hoạt và công tác bảo hiểm y tế; khắc phục hệ thống thoát nước và giao thông tại thôn Phan Tiến…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026- 2031

Tại kỳ họp này, HĐND xã xem xét, đánh giá, quyết định thông qua các nghị quyết quan trọng về bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2026. Trong đó, bổ sung tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2026 giảm 1,31%; tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia 60%.

Ngoài ra, Nghị quyết về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2026 được HĐND xã Sông Lũy thông qua với nhiều nội dung. Nổi bật là giải pháp thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động; đổi mới quản trị thực thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế…

Lãnh đạo xã Sông Lũy tặng hoa, chúc mừng tân Ủy viên UBND xã

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành công tác nhân sự, biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND xã Sông Lũy, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Thái Thành Bi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị, các Ban, Tổ và đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết được HĐND xã thông qua. Mặt khác, tăng cường giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, tiếp tục lắng nghe, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.