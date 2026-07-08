Đời sống Hiệu quả KPI ở Tánh Linh KPI là khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác cá nhân, hiệu suất công tác đơn vị trong hệ thống chính trị mà theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 6 trục nhiệm vụ trọng tâm. Nhìn từ thực tiễn triển khai tại xã Tánh Linh.

Một góc xã Tánh Linh

Những con số “biết nói”

Mới tháng 6 đã ở trạng thái về đích là chuyện thu ngân sách ở xã Tánh Linh. Cuối tháng 6/2026, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã được 28.788 triệu đồng, đạt 96,6% so với dự toán HĐND xã giao (29.800 triệu đồng). Trong đó, các khoản thu đạt và vượt cao như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 15.937 triệu đồng, đạt 128%; lệ phí trước bạ: 4.004 triệu đồng, đạt 250,2%... Qua kết quả trên cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch tài sản trên địa bàn có chuyển biến tích cực, góp phần tăng nguồn thu ngân sách. Kết quả này cũng phản ánh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu được UBND xã phối hợp cơ quan thuế triển khai chủ động ngay từ đầu năm, cũng như theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và đề ra các giải pháp phù hợp. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách sau 6 tháng đã đạt gần bằng chỉ tiêu cả năm.

Không chỉ lĩnh vực thu ngân sách, ở công tác giải quyết việc làm, Tánh Linh cũng đạt 97,86% kế hoạch năm, khi đã giải quyết việc làm cho 685 người lao động. Lực lượng lao động này được phân bổ tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể mới thành lập, mới mở rộng trên các lĩnh vực, nổi bật là các cơ sở may gia công cho các công ty ở các tỉnh, thành khác. Tính đến hiện tại, trên địa bàn xã có hơn 200 công ty, 5 hợp tác xã và hơn 2.000 hộ kinh doanh cá thể. Điều đáng chú ý, theo kế hoạch tháng 8 tới, có 1 công ty may sẽ khai trương nhà máy tại Tánh Linh với số lượng nhân công cần khoảng 300 - 400 người. Khi nhà máy đi vào hoạt động đúng kế hoạch, chỉ tiêu giải quyết việc làm của xã sẽ vượt kế hoạch năm.

Kết nạp Đảng trong trường học ở Tánh Linh

Song song với phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh gia tăng phần nào phản ánh môi trường hành chính ngày càng thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tại xã. Theo số liệu của UBND xã Tánh Linh, 6 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 4.248 hồ sơ, giải quyết 4.066 hồ sơ, đạt 95,7%; trong đó chỉ có 9 hồ sơ trễ hạn. 100% hồ sơ được số hóa, lưu trữ điện tử. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 74,18%.

Trong khi đó, ở lĩnh vực hạ tầng, nhiều tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất của người dân. Đặc biệt, các tuyến đường dẫn vào cánh đồng mẫu lớn đã giúp xe ô tô có thể đến tận khu vực sản xuất, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, góp phần tạo cảnh quan tươi đẹp cho cánh đồng phía Nam sông La Ngà, hứa hẹn một tiềm năng du lịch nông thôn trong tương lai. Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2028, xã phấn đấu bê tông hóa tối thiểu 60% các tuyến giao thông nội đồng, tương đương 14 km; đến năm 2030, hoàn thành 100% các tuyến giao thông nội đồng trọng điểm.

Những kết quả định lượng này tiếp tục được củng cố thông qua tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến giữa năm, xã Tánh Linh đã giải ngân 4.592 triệu đồng/7,727 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 59,43% kế hoạch. Qua đó, tạo tiền đề để các công trình hoàn thành theo tiến độ, sớm phát huy hiệu quả phục vụ người dân.

Mùa vàng ở Tánh Linh

Đánh giá từ định tính

Giống các chỉ tiêu kinh tế xã hội, công tác phát triển đảng viên cũng thông qua định lượng. Tính đến nay, Đảng ủy xã đã kết nạp được 32 đảng viên mới, đạt 67,67% chỉ tiêu năm. Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Tánh Linh Lê Thanh Hưng, việc kết nạp 1 đảng viên mới là cả một quá trình từ khâu rà soát, tạo nguồn quần chúng, giới thiệu cảm tình Đảng… đến khi kết nạp cần một khoảng thời gian dài nhất định. Năm nay, nhờ tạo nguồn từ năm trước, tranh thủ ngay đầu năm, tích cực thực hiện các công đoạn nên công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực ngay từ 6 tháng đầu năm. Trong công tác chuyển đổi số, 100% chi bộ ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ; số đảng viên đã cài đặt, sử dụng phần mềm đạt 96,65% cũng là sự đốc thúc, nỗ lực hết sức của cả Đảng bộ xã.

Thực tế cho thấy có những con số “biết nói” là cơ sở quan trọng, nhưng chưa phản ánh đầy đủ chất lượng thực hiện nhiệm vụ nếu thiếu đánh giá định tính. Thế nên, trong 6 trục kết quả trọng tâm mà Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo KPI, Đảng ủy xã Tánh Linh xác định phải hài hòa giữa đánh giá định tính và định lượng. Trong đó, coi trọng tiêu chí định lượng về chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; bảo đảm theo yêu cầu “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” và “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”.

Một tuyến giao thông nội đồng ở Tánh Linh

Theo đó, UBND xã chủ trì, báo cáo 4 trục trọng tâm: thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Văn phòng Đảng ủy xã chủ trì, báo cáo 1 trục trọng tâm về thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã chủ trì, báo cáo 1 trục trọng tâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.