Đời sống Hồ Lắng số 2 Đà Lạt sớm hồi sinh Sau nhiều năm ô nhiễm, hồ Lắng số 2 ở Đà Lạt được đầu tư nạo vét, xây kè với tổng vốn 48 tỷ đồng, kỳ vọng cải thiện môi trường, cảnh quan và không gian sống khu vực.

Bùn đất, rác thải gây bồi lắng thu hẹp lòng hồ.

Mong hồ bớt ô nhiễm

Là 1 trong 3 hồ lắng trong hệ thống hồ Xuân Hương, di tích thắng cảnh cấp quốc gia, hồ Lắng số 2 nằm ở khu vực trung tâm đô thị du lịch thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, có chức năng tiếp nhận, lắng gạn bùn đất trước khi nguồn nước chảy vào hồ trung tâm. Người dân sống quanh hồ hiểu và chấp nhận những đặc thù của một hồ lắng. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, tình trạng ô nhiễm tại đây ngày càng rõ, nhất là vào mùa khô. Nước tù đọng đen kịt, phát sinh mùi hôi, muỗi nhiều, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sống cạnh hồ.

Bà Bùi Thị Long (75 tuổi), người dân sống lâu năm tại khu vực cho biết, việc Nhà nước đầu tư cải tạo hồ khiến người dân rất vui. “Nhà nước đầu tư, cải tạo lại hồ, người dân ở đây mừng lắm. Nó sạch sẽ chứ ở đây ăn cơm phải đóng cửa vì hôi lắm”, bà Long chia sẻ.

Máy móc được đưa vào khu vực hồ Lắng số 2 để phục vụ cải tạo

Cùng chung mong muốn, chị Đặng Thị Mỹ Phương cho biết, trước đây nước trong hồ không có mùi khó chịu như những năm gần đây. Tình trạng rõ nhất vào những ngày nắng nóng, khi nước ít lưu thông; mỗi khi mưa lớn, nước và rác từ thượng nguồn lại dồn về hồ. Người dân rất mừng khi hồ được đầu tư cải tạo, nhưng mong nguồn nước từ phía trên cũng được kiểm soát để tránh nguy cơ ô nhiễm tái diễn.

Thực tế này cho thấy, vấn đề của hồ Lắng số 2 không chỉ nằm ở lòng hồ mà còn liên quan đến nguồn nước đổ về. Nằm trong không gian cảnh quan hồ Xuân Hương - điểm nhấn của đô thị Đà Lạt, tình trạng nước tù đọng, phát sinh mùi hôi cũng ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường và chất lượng không gian sống của người dân khu vực.

Rác và chất thải tập kết tại khu vực cửa nước vào hồ lắng số 2.

Không chỉ xử lý lòng hồ

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Nạo vét hồ Lắng số 2 và xây dựng kè xung quanh hồ với tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026 - 2028 bằng nguồn ngân sách tỉnh. Dự án nhằm cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ; tạo dung tích lắng bùn cát cho hồ Xuân Hương, góp phần điều tiết lũ, giảm ngập khu vực hạ du; đồng thời xử lý ô nhiễm, cải thiện cảnh quan môi trường đô thị và phục vụ phát triển dịch vụ, du lịch.

Hồ lắng số 2 nằm giữa khu dân cư, nước hồ có màu đục, tù đọng.

Theo thiết kế, khoảng 1 ha lòng hồ được nạo vét với chiều sâu trung bình 2,4 m; kè quanh hồ dài 510 m, đường ven hồ khoảng 400 m. Dự án còn xây dựng hệ thống thoát nước dọc, ngang khu dân cư và kiên cố hóa đoạn lòng suối dài 177,5 m, qua đó khôi phục khả năng lắng, cải thiện thoát nước và chỉnh trang cảnh quan.

Với người dân, việc Nhà nước bố trí nguồn lực cải tạo công trình sau nhiều năm xuống cấp, ô nhiễm là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để hiệu quả đầu tư được duy trì, xử lý lòng hồ cần đi cùng kiểm soát nguồn nước đổ về.

Toàn cảnh hồ lắng số 2 giữa khu dân cư và đô thị Đà Lạt.

Ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, địa phương sẽ phối hợp rà soát hệ thống thoát nước, các hộ dân, công trình liên quan để thực hiện đấu nối nước thải theo quy định. Phường đã khảo sát tình trạng nước thải và sẽ phối hợp với đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi, hạ tầng liên quan, từng bước chấm dứt tình trạng nước thải xả trực tiếp ra môi trường.

Cùng với nạo vét, chỉnh trang, việc kiểm soát nguồn nước từ thượng lưu và hoàn thiện hệ thống thoát nước là điều kiện để hồ duy trì chức năng lắng bùn, điều tiết nước cho hồ Xuân Hương, đồng thời hạn chế nguy cơ ô nhiễm tái diễn.

Với nguồn lực đầu tư 48 tỷ đồng, hồ Lắng số 2 đang có cơ hội thay đổi diện mạo sau nhiều năm ô nhiễm. Điều người dân chờ đợi không chỉ là một lòng hồ được nạo vét, mà là môi trường sống sạch hơn, cảnh quan được cải thiện và tình trạng ô nhiễm được kiểm soát bền vững.