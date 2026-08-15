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    Hòa Al Kholood ngay trên sân nhà, Al-Ittihad FC chia điểm ngày ra quân Pro League

    Đại Ngàn15/08/2026 20:02

    Al-Ittihad FC chia điểm với Al Kholood khi hòa 1-1 trên sân King Abdullah Sports City ở trận mở màn Pro League, sau khi pha lập công của Nesyri bị Domingues san bằng trong hiệp hai.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Ittihad FC 1-1 Al Kholood: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Al-Ittihad FC1 - 1Al KholoodKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Al-Ittihad FC tiếp đón Al Kholood.

    • 12'Al-Ittihad FC chiếm ưu thế kiểm soát bóng

      Bước sang phút 12, Al-Ittihad FC làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% trước Al Kholood. Dù số lần dứt điểm của hai đội đang cân bằng 1 - 1, Al-Ittihad FC tỏ ra nhỉnh hơn về đòn tấn công khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 0 cùng 1 - 0 về phạt góc.

    • 21'C. da Costa nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

      Phút 21, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. da Costa bên phía Al Kholood sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân King Abdullah Sports City đang diễn ra khá giằng co khi chưa đội nào khai thông được thế bế tắc.

    • 24'Thế trận giằng co, Al Kholood nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

      Trận đấu bước sang phút 24 với thế trận giằng co khi hai đội đang hòa 0-0. Dù Al Kholood nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (46% - 54%), chỉ số dứt điểm giữa hai bên vẫn đang ngang bằng 3-3 (trúng đích 1-1). Al-Ittihad FC tạo ra sức ép tốt hơn từ các quả treo bóng cố định khi dẫn 4-0 về phạt góc, song chưa thể khai thông thế bế tắc.

    • 32'H. Aouar bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Al-Ittihad FC

      Phút 32, Al-Ittihad FC đứng trước cơ hội vàng để vượt lên dẫn trước, nhưng trên chấm phạt đền, H. Aouar lại thực hiện không thành công. Bỏ lỡ bước ngoặt quan trọng, đội chủ nhà đành chấp nhận tỷ số tạm thời vẫn là 0-0.

    • 36'Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

      Bước sang phút 36, trận đấu giữa Al-Ittihad FC và Al Kholood vẫn diễn ra rất giằng co với tỷ số hòa 0-0. Tỷ lệ kiểm soát bóng nghiêng nhẹ về đội chủ nhà (51% - 49%), trong khi số pha dứt điểm của hai đội tỏ ra ngang ngửa 5 - 5 (trúng đích 2 - 2). Dù Al-Ittihad FC nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc với 4 - 1, mành lưới của hai bên vẫn chưa thể rung lên.

    • 43'Y. En Nesyri lập công mở tỷ số cho Al-Ittihad FC

      Phút 43, Y. En Nesyri ghi bàn đưa Al-Ittihad FC vượt lên dẫn 1-0 sau đường kiến tạo của A. Al Julaydan. Pha lập công quan trọng ở cuối hiệp một giúp Al-Ittihad FC khai thông thế bế tắc sau tình huống hỏng phạt đền ở phút 32.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Al-Ittihad FC điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Ittihad FC quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Kaabi vào sân thế chỗ F. Al Shamrani. Đội chủ nhà đang giữ lợi thế 1-0 và việc tung thêm nhân tố mới hứa hẹn sẽ giúp họ duy trì thế trận chủ động.

    • 49'Thế trận cân bằng dù Al-Ittihad FC dẫn trước

      Bước sang phút 49, Al-Ittihad FC tạm nắm lợi thế dẫn 1 - 0 nhưng thế trận trên sân vẫn diễn ra hết sức giằng co. Hai đội bám đuổi sát sao về tỷ lệ kiểm soát bóng 51% - 49% cũng như tổng số cú dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 2).

    • 52'J. Domingues gỡ hòa 1-1 cho Al Kholood

      Phút 52, đón đường kiến tạo của S. Pinas, J. Domingues đã dứt điểm tung lưới đối phương, gỡ hòa 1-1 cho Al Kholood. Bàn thắng quý giá ngay đầu hiệp hai giúp đội khách đưa trận đấu tại sân King Abdullah Sports City trở lại vạch xuất phát.

    • 58'Al-Ittihad FC mất người sau thẻ đỏ của D. Pereira

      Phút 58, Al-Ittihad FC gặp bất lợi lớn khi D. Pereira bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi nghiêm trọng. Trong bối cảnh vừa bị Al Kholood gỡ hòa 1-1, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn khi thi đấu thiếu người ở phần còn lại của trận đấu.

    • 62'Al-Ittihad FC điều chỉnh nhân sự ở phút 62

      Phút 62, Al-Ittihad FC quyết định tung H. Kadesh vào sân thay thế cho M. Diaby. Đây là động thái nhằm ổn định lại đội hình của đội chủ nhà sau khi D. Pereira nhận thẻ đỏ ở phút 58 trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.

    • 62'Al-Ittihad FC điều chỉnh nhân sự: M. Al Shanqiti vào sân

      Phút 62, Al-Ittihad FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Al Shanqiti được tung vào sân thay cho A. Al Julaydan. Đội bóng cần gia cố lại đội hình sau khi D. Pereira nhận thẻ đỏ ở phút 58 trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1.

    • 62'Thế trận giằng co căng thẳng tại phút 62

      Bước sang phút 62, trận đấu giữa Al-Ittihad FCAl Kholood vẫn duy trì thế giằng co quyết liệt với tỷ số 1 - 1. Hai đội tỏ ra vô cùng cân bằng qua tỷ lệ kiểm soát bóng 51% - 49% cùng 8 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 3).

    • 64'Al Kholood thay người, A. Al Obaid vào thế chỗ R. Solan

      Phút 64, Al Kholood có sự thay đổi nhân sự khi A. Al Obaid được tung vào sân thay cho R. Solan. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 và đối thủ Al-Ittihad FC vừa nhận thẻ đỏ ở phút 58, đội khách muốn bổ sung thể lực nhằm gia tăng áp lực trong phần còn lại của trận đấu.

    • 66'M. Al Shanqiti nhận thẻ vàng ở phút 66

      Phút 66, M. Al Shanqiti bên phía Al-Ittihad FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Thi đấu trong thế thiếu người và tỷ số đang hòa 1-1, các cầu thủ Al-Ittihad FC đang gặp nhiều khó khăn khi liên tục chịu sức ép từ Al Kholood.

    • 73'Al Kholood điều chỉnh nhân sự ở phút 73

      Phút 73, Al Kholood quyết định làm mới đội hình khi tung I. Kortajarena vào sân thay thế cho J. Domingues. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 75'Thế trận giằng co quyết liệt ở phút 75

      Tiến sang phút 75, trận đấu vẫn ở thế giằng co khi Al-Ittihad FC và Al Kholood đang hòa 1 - 1. Sự cân bằng được thể hiện rõ qua tỷ lệ cầm bóng 50% - 50% cùng chỉ số dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 3), báo hiệu những phút cuối đầy kịch tính.

    • 82'Al-Ittihad tung M. Al Sahafi vào sân ở phút 82

      Phút 82, Al-Ittihad FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Al Sahafi vào sân thay cho Y. En Nesyri. Trong bối cảnh đang phải thi đấu thiếu người và tỷ số là 1-1, đội chủ nhà quyết định bổ sung nhân sự tươi mới cho tuyến trên nhằm tìm kiếm sự đột biến ở thời điểm cuối trận.

    • 86'Al Kholood tung S. Al Shehri vào sân ở phút 86

      Phút 86, Al Kholood quyết định thay người khi S. Al Shehri vào sân thế chỗ S. Pinas. Đội khách muốn làm mới lực lượng ở thời điểm cuối trận trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

    • 87'Thế trận giằng co những phút cuối

      Bước sang phút 87, thế trận diễn ra vô cùng giằng co khi hai đội vẫn hòa 1 - 1. Al-Ittihad FC nỗ lực gia tăng sức ép với chỉ số dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 3 - 3) cùng 5 - 3 quả phạt góc, nhưng Al Kholood vẫn chơi ngang ngửa nhờ tỷ lệ cầm bóng 49% - 51%.

    • 90+3'Al-Ittihad FC tung A. Al Ghamdi vào sân ở phút bù giờ

      Phút 90+3', Al-Ittihad FC thực hiện sự thay đổi người khi A. Al Ghamdi được tung vào sân thay thế H. Aouar. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 ở những phút bù giờ cuối trận, điều chỉnh này hướng tới việc bảo toàn kết quả cho đội nhà.

    • KTKết thúc: Al-Ittihad FC 1-1 Al Kholood

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 03:01 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Al-Ittihad FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Wissing
    Al Kholood
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Des Buckingham
    1
    Predrag Rajković
    32
    Ahmed Al-Julaydan
    3
    Stephane Keller
    2
    Danilo Pereira
    25
    Faris Abdi
    10
    Houssem Aouar
    30
    Dion Lopy
    29
    Farhah Ali Alshamrani
    19
    Moussa Diaby
    21
    Youssef En-Nesyri
    34
    Steven Bergwijn
    1
    Hamed Al-Shanqity
    15
    Ramzi Sawlan
    5
    Edgaras Utkus
    25
    Mansour Camara
    38
    Shaquille Riley Pinas
    6
    John Buckley
    8
    Seydouba Cisse
    46
    Abdulaziz Al-Aliwa
    39
    Abdulrahman Al-Dosari
    11
    Coba Da Costa
    22
    Julien Domingues
    Dự bị
    Al-Ittihad FC
    50 Mohammed Al-Absi13 Muhannad Shanqeeti66 Mohammed Barnawi42 Muath Faqeehi15 Hassan Kadesh60 Rakan Kaabi27 Ahmed Al-Ghamdi11 Saleh Al-Shehri22 Marwan Al-Sahafi
    Al Kholood
    48 Muhannad Al-Yahya7 Sultan Al Shehri47 Abdulrahman Al Obaid23 Yazan Madani10 Iker Kortajarena70 Muhammad Sawan26 Yaseen Al-Zubaidi27 Abdullah Al Ajyan24 Adi
    Cập nhật đội hình lúc 00:41 16/08/2026
    Al-Ittihad FCThống kêAl Kholood
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    15
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Youssef En-Nesyri
    Youssef En-Nesyri
    Al-Ittihad FC
    1 bàn
    Julien Domingues
    Julien Domingues
    Al Kholood
    1 bàn
    Shaquille Riley Pinas
    Shaquille Riley Pinas
    Al Kholood
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Ahmed Al-Julaydan
    Ahmed Al-Julaydan
    Al-Ittihad FC
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Edgaras Utkus
    Edgaras Utkus
    Al Kholood
    Điểm 7.9
    Predrag Rajković
    Predrag Rajković
    Al-Ittihad FC
    Điểm 7.7

    Trận chạm trán giữa Al-Ittihad FC và Al Kholood lúc 01:00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động King Abdullah Sports City hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League).

    Thời gian và địa điểm thi đấu

    Cuộc đối đầu giữa Al-Ittihad FC và Al Kholood sẽ diễn ra chính thức vào lúc 01:00 ngày 16/08/2026. Sân vận động King Abdullah Sports City là nơi chứng kiến màn so tài này, mang đến lợi thế không nhỏ về mặt không gian và khán giả cho đội chủ nhà Al-Ittihad FC.

    Cục diện hiện tại tại Saudi Pro League

    Trên bảng xếp hạng Saudi Pro League hiện tại, cả Al-Ittihad FC và Al Kholood đều chưa ghi nhận điểm số (0 điểm). Xét về chỉ số phụ và thứ hạng, Al-Ittihad FC đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 7, trong khi Al Kholood đứng ở vị trí thứ 12.

    Vị trí hiện tại phản ánh bối cảnh hai đội bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhằm có những điểm số đầu tiên để bứt phá trên bảng xếp hạng.

    Lịch sử đối đầu giữa Al-Ittihad FC và Al Kholood

    Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chứng kiến sự áp đảo rõ rệt từ phía Al-Ittihad FC. Cụ thể, Al-Ittihad FC đã giành được 3 chiến thắng và hòa 2 trận, trong khi Al Kholood chưa có được trận thắng nào trước đối thủ.

    Thành tích đối đầu bất bại này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Al-Ittihad FC trước khi bước vào màn tái đấu trên sân nhà King Abdullah Sports City.

    Nhận định chung trước trận đấu

    Với ưu thế thi đấu tại King Abdullah Sports City cùng lịch sử đối đầu vượt trội khi thắng 3 và hòa 2 trong 5 lần chạm trán gần đây, Al-Ittihad FC sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi trước trận đấu. Trong khi đó, Al Kholood sẽ cần nỗ lực rất lớn để vượt qua áp lực sân khách và thành tích đối đầu chưa tốt nhằm hướng tới kết quả khả quan.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Ittihad FC · 3 thắng2 hòaAl Kholood · 0 thắng
    05/05/2026
    Al-Ittihad FC
    0 - 0
    Al Kholood
    Hòa
    19/03/2026
    Bán kết
    Al Kholood
    1 - 1
    Al-Ittihad FC
    Hòa
    10/01/2026
    Al Kholood
    0 - 4
    Al-Ittihad FC
    AF
    02/02/2025
    Al-Ittihad FC
    4 - 3
    Al Kholood
    AF
    24/08/2024
    Al Kholood
    0 - 1
    Al-Ittihad FC
    AF
    Al-Ittihad FC
    5 trận gần nhất
    THBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Al Kholood
    5 trận gần nhất
    BBHHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Hilal Saudi FC1100+23T
    2Al-Ettifaq1100+23T
    3Al-Qadisiyah FC1100+23T
    6Al-Ahli Jeddah1100+13T
    7Al-Ittihad FC000000
    8Al-Nassr000000
    11Al Khaleej Saihat000000
    12Al Kholood000000
    13Abha1001-10B

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Hòa Al Kholood ngay trên sân nhà, Al-Ittihad FC chia điểm ngày ra quân Pro League
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