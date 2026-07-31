Quốc phòng - An ninh Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng lực lượng, tham mưu quốc phòng địa phương và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ điểm cấp xã tại Phường 1 - Bảo Lộc diễn ra thành công tốt đẹp

Thực hiện hiệu quả các mặt công tác

Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Dấu ấn nổi bật là việc tham gia góp ý về quốc phòng đối với 218 dự án, đề án và quy chế phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, tỉnh đã quan tâm bố trí hơn 406 tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng; tham mưu HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và thôn đội trưởng; hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Quốc phòng xin chủ trương đầu tư xây dựng các cụm điểm tựa chiến lược khu vực biên giới; nhiều công trình doanh trại được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng địa phương. Công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng theo hướng vững mạnh, chất lượng ngày càng cao...

“ Việc thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị đã xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở quan trọng để tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống Ban CHQS cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò tham mưu. Hiện 100% chi bộ quân sự có chi ủy; 124/124 Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã; 124/124 Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã và 14/14 cán bộ Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ điểm cấp xã tại phường 1 - Bảo Lộc diễn ra thành công, trở thành mô hình mẫu để rút kinh nghiệm và triển khai cho 49 xã, phường còn lại trong năm 2026.

Một điểm sáng khác là việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 10/11 nghĩa trang liệt sĩ, dự kiến hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ vượt tiến độ Trung ương giao…

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Tạo đà bứt phá

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Từ những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Quân sự tỉnh đang tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong toàn lực lượng, tạo nền tảng để LLVT Lâm Đồng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.