Inter Miami giành vé, Columbus Crew nín thở sau trận hòa 2-2 Tại Chase Stadium, Inter Miami hòa Columbus Crew 2-2, giữ vị trí thứ 2 với 38 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16; Columbus Crew đứng thứ 10 với 20 điểm và vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

Inter Miami 2 - 2 Columbus Crew Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter Miami tiếp đón Columbus Crew.

12' Thế trận cân bằng sau 12 phút Sau 12 phút, Inter Miami và Columbus Crew vẫn tạo nên thế trận giằng co khi tỷ lệ cầm bóng cân bằng 50-50 . Tỷ số 0-0 phản ánh đúng cục diện chưa bên nào thực sự chiếm ưu thế.

16' Suárez đưa Inter Miami vượt lên Phút 16, Luis Suárez dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của Yannick Bright, đưa Inter Miami dẫn Columbus Crew 1-0. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế trong thế trận còn khá cân bằng.

26' Thế trận cân bằng sau 26 phút Phút 26' , Inter Miami và Columbus Crew vẫn hòa 0-0 trong thế trận giằng co. Tỷ lệ cầm bóng 50-50 cho thấy chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt.

34' Columbus Crew gỡ hòa từ pha phản lưới Phút 34, Casemiro (Inter Miami) đá phản lưới nhà, giúp Columbus Crew gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn mở tỷ số của Inter Miami.

38' Inter Miami nhỉnh bóng, Columbus đáp trả Phút 38' , Inter Miami nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53 - 47 , nhưng thế trận vẫn giằng co. Columbus Crew dứt điểm nhiều hơn, với thống kê 3 - 4 , cho thấy đội khách luôn sẵn sàng đáp trả mỗi khi có cơ hội.

45+5' Noah Allen đưa Inter Miami vượt lên Phút 45+5', Noah Allen dứt điểm ghi bàn sau pha kiến tạo của Luis Suárez, và VAR xác nhận bàn thắng. Inter Miami vượt lên dẫn 2-1 ngay trước giờ nghỉ.

45+6' VAR xác nhận bàn thắng của Noah Allen Phút 45+6', VAR xác nhận bàn thắng của Noah Allen, giúp Inter Miami dẫn Columbus Crew 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ chắc chắn nằm trong top 2 và giành vé vào vòng 1/16, còn Columbus Crew vẫn phải chờ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Columbus Crew nhỉnh thế trận sau giờ nghỉ Bước sang phút 51, Columbus Crew đang nhỉnh hơn về thế trận khi cầm bóng 48 - 52 và dứt điểm 3 - 4, buộc Inter Miami phải chịu sức ép dù vẫn dẫn 2-1. Inter Miami có lợi thế phạt góc 2 - 1 nhưng chưa thể tạo cách biệt an toàn.

53' Lionel Messi vào sân thay Dániel Pintér Phút 53, Lionel Messi vào sân thay Dániel Pintér, tạo điểm nhấn đáng chú ý cho hiệp hai. Inter Miami đang dẫn Columbus Crew 2-1, và sự xuất hiện của Messi có thể giúp đội bóng này duy trì sức ép.

61' Sekou Tidiany Bangoura vào sân Phút 61, Sekou Tidiany Bangoura vào sân thay Dylan Chambost. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

62' Brais Méndez vào sân, Inter Miami giữ lợi thế Phút 62', Brais Méndez vào sân thay Dániel Gazdag khi Inter Miami đang dẫn Columbus Crew 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ chắc chắn trong top 2 và giành vé vào vòng 1/16.

63' Inter Miami giữ lợi thế trước sức ép của Columbus Phút 63', Columbus Crew nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (48 - 52), nhưng Inter Miami vẫn sắc bén hơn với số cú sút trúng đích vượt trội (3 - 1) và đang dẫn 2 - 1. Thế trận giằng co, khi Columbus gây sức ép còn Inter Miami chờ thời cơ từ những pha lên bóng.

72' Lautaro Giaccone vào sân ở phút 72 Phút 72, Lautaro Giaccone vào sân thay Hugo Picard. Sự thay đổi diễn ra khi Inter Miami đang giữ lợi thế 2-1 trước Columbus Crew.

74' Sekou Tidiany Bangoura nhận thẻ vàng Phút 74', Sekou Tidiany Bangoura nhận thẻ vàng. Inter Miami vẫn dẫn Columbus Crew 2-1, khiến những phút cuối thêm căng thẳng.

75' Inter Miami thay đổi nhân sự ở phút 75 Phút 75, David Ayala vào sân thay Yannick Bright khi Inter Miami đang dẫn Columbus Crew 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ giành vé vào vòng 1/16, còn Columbus Crew vẫn phải chờ.

75' David Ruíz vào sân thay Facundo Mura Phút 75', David Ruíz vào sân thay Facundo Mura, khi Inter Miami đang dẫn Columbus Crew 2-1. Sự thay đổi này có thể giúp Inter Miami làm mới đội hình để bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

75' Columbus Crew tăng sức ép cuối trận Phút 75', Inter Miami vẫn dẫn 2-1 nhưng đang chịu sức ép khi Columbus Crew nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng, với tỷ lệ 47 - 53, đồng thời dứt điểm nhiều hơn 7 - 9. Đội chủ nhà cần tập trung phòng ngự trước sức ép đang gia tăng.

82' Casemiro nhận thẻ vàng phút 82 Phút 82, Casemiro nhận thẻ vàng khi Inter Miami đang dẫn Columbus Crew 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

84' Brais Méndez gỡ hòa cho Columbus Crew Phút 84, Brais Méndez lập công, giúp Columbus Crew gỡ hòa 2-2 trước Inter Miami. Trận đấu trở lại thế cân bằng ở những phút cuối.

86' Brooks Lennon vào sân phút 86 Phút 86', Brooks Lennon vào sân thay Jamal Thiaré khi Inter Miami đang hòa Columbus Crew 2-2. Đây là sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận, trong bối cảnh đôi bên vẫn còn nguyên cơ hội giành chiến thắng.

86' Inter Miami thay người ở phút 86 Phút 86, Preston Plambeck vào sân thay Mateo Silvetti khi Inter Miami đang hòa Columbus Crew 2-2. Quyết định điều chỉnh nhân sự đến ngay sau bàn gỡ của Columbus Crew, trong thế trận vẫn rất căng thẳng.

87' Columbus Crew gia tăng sức ép cuối trận Phút 87, thế trận vẫn cân bằng về thời lượng kiểm soát bóng khi Inter Miami và Columbus Crew cùng đạt 50 - 50 . Columbus chủ động dứt điểm nhiều hơn với 7 - 13 , nhưng khả năng tạo cơ hội rõ rệt chưa vượt trội khi số lần trúng đích là 3 - 3 .

90+5' Thẻ vàng muộn cho Patrick Schulte Phút 90+5, Patrick Schulte nhận thẻ vàng trong những phút cuối căng thẳng. Inter Miami và Columbus Crew đang hòa 2-2, khiến trận đấu vẫn chưa ngã ngũ.

KT Kết thúc: Inter Miami 2-2 Columbus Crew Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 09:13 02/08/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 34 Rocco Ríos Novo 4 Facundo Mura 76 Ezequiel Abadia-Reda 16 Micael 32 Noah Allen 5 Casemiro 42 Yannick Bright 8 Telasco Segovia 24 Mateo Silvetti 59 Preston Plambeck 9 Luis Suárez 28 Patrick Schulte 23 Mohamed Farsi 25 Sean Zawadzki 4 Rudy Camacho 31 Steven Moreira 27 Max Arfsten 7 Dylan Chambost 17 Sekou Tidiany Bangoura 16 Taha Habroune 8 Dániel Gazdag 19 Jamal Thiaré Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Inter Miami Thống kê Columbus Crew 53% Kiểm soát bóng 47% 11 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 3 5 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Luis Suárez Inter Miami 1 bàn · 1 kiến tạo Noah Allen Inter Miami 1 bàn Brais Méndez Columbus Crew 1 bàn Yannick Bright Inter Miami 1 kiến tạo · điểm 7.01 Rodrigo De Paul Inter Miami Điểm 7.34 André Gomes Columbus Crew Điểm 7.22

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Inter Miami vs Columbus Crew

Thời gian: 02/08/2026 06:30

Sân vận động: Chase Stadium

Inter Miami có nhiều lợi thế trước cuộc tiếp đón Columbus Crew tại MLS. Đội chủ nhà đang đứng hạng 2 với 37 điểm và sở hữu chuỗi 5 trận thắng gần nhất. Trong khi đó, Columbus Crew xếp hạng 11 với 19 điểm, đồng thời chỉ thắng 2 trong 5 trận gần đây.

Inter Miami duy trì mạch phong độ hoàn hảo

Chuỗi kết quả thắng liên tiếp cho thấy Inter Miami đang bước vào trận đấu với sự ổn định cao. Việc toàn thắng 5 trận gần nhất không chỉ tạo đà tâm lý thuận lợi mà còn giúp đội chủ nhà duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Inter Miami không phải giải quyết bài toán phong độ ngắn hạn. Sự nhất quán trong kết quả là cơ sở để đội bóng tiếp tục triển khai lối chơi chủ động, đặc biệt khi được thi đấu tại Chase Stadium. Tuy nhiên, những con số này chỉ phản ánh xu hướng kết quả, chưa đủ để khẳng định cách tiếp cận cụ thể của đội trong từng thời điểm trận đấu.

Columbus Crew cần tìm lại sự ổn định

Columbus Crew bước vào trận đấu với chuỗi phong độ gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả này cho thấy đội khách chưa tạo được sự ổn định tương đương đối thủ, nhất là khi phải đối đầu một đội đang toàn thắng trong cùng khoảng thời gian.

Vị trí hạng 11 cùng 19 điểm cũng đặt Columbus Crew vào thế phải thi đấu chặt chẽ và thực dụng hơn. Đội khách sẽ cần hạn chế những giai đoạn mất kiểm soát, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội nếu muốn tạo ra thế trận cân bằng trước Inter Miami.

Lịch sử đối đầu nghiêng rõ về Inter Miami

Ở 4 lần đối đầu gần nhất, Inter Miami thắng cả 4 trận, trong khi Columbus Crew không có chiến thắng và cũng không có trận hòa nào. Xu hướng này tạo thêm lợi thế tinh thần cho đội chủ nhà trước cuộc chạm trán sắp tới.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ nên được xem là một yếu tố tham khảo. Columbus Crew vẫn có cơ hội thay đổi diễn biến nếu tổ chức phòng ngự tốt và không để Inter Miami sớm kiểm soát trận đấu. Ngược lại, Inter Miami sẽ muốn biến ưu thế từ những lần gặp trước thành khả năng áp đặt ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trọng tâm của cuộc đối đầu nằm ở khả năng Inter Miami duy trì chuỗi thắng trước một Columbus Crew đang có phong độ thiếu ổn định. Đội chủ nhà có lợi thế rõ ràng về vị trí, điểm số, phong độ gần đây và thành tích đối đầu.

Trong khi đó, Columbus Crew cần một màn trình diễn kỷ luật để thu hẹp khoảng cách về phong độ. Nếu đội khách giữ được cấu trúc thi đấu và kéo trận đấu vào thế giằng co, áp lực có thể chuyển sang phía Inter Miami. Nhưng nếu để đội chủ nhà chiếm ưu thế từ sớm, chuỗi kết quả đối đầu bất lợi sẽ tiếp tục là gánh nặng đáng kể.

Nhận định Inter Miami vs Columbus Crew

Inter Miami được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi 5 trận thắng, vị trí hạng 2 với 37 điểm và thành tích toàn thắng trong 4 lần đối đầu gần nhất. Columbus Crew có lợi thế duy nhất là cơ hội làm mới cách tiếp cận sau chuỗi phong độ chưa ổn định, nhưng đội khách sẽ phải vượt qua nhiều yếu tố bất lợi tại Chase Stadium.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Inter Miami có cơ sở để chủ động kiểm soát thế trận, còn Columbus Crew cần ưu tiên sự chắc chắn và tính hiệu quả. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có tiếp tục duy trì nhịp độ chiến thắng hay đội khách tìm được cách phá vỡ xu hướng đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Inter Miami.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Inter Miami · 4 thắng 0 hòa Columbus Crew · 0 thắng Inter Miami 5 - 1 Columbus Crew IM Columbus Crew 0 - 1 Inter Miami IM Columbus Crew 2 - 3 Inter Miami IM Inter Miami 2 - 1 Columbus Crew IM

Inter Miami 5 trận gần nhất T T T T T 17 Trận 11-4-2 T-H-B 43 Ghi (TB 2.5) 30 Thủng lưới Columbus Crew 5 trận gần nhất T B H T H 17 Trận 5-4-8 T-H-B 24 Ghi (TB 1.4) 26 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 10 Orlando City 17 6 2 9 -16 20 T H B T T 11 Columbus Crew 17 5 4 8 -2 19 B H T B T 12 Toronto 18 3 8 7 -8 17 B H H B H …

Tình hình lực lượng Inter Miami ✚ Rodrigo De Paul (Leg Injury) ✚ David Ayala (Adductor Injury) ✚ Germán Berterame (Nose Injury) ✚ Tadeo Allende (Knee Injury) ✚ Telasco Segovia (Called Up To National Team) ✚ Gonzalo Luján (Calf Injury) ✚ Lionel Messi (Special Leave) ✚ Ian Fray (Yellow Card Suspension) Columbus Crew ✚ Max Arfsten (Called Up To National Team) ✚ Wessam Abou Ali (Cruciate Ligament Tear)