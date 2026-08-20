Inter Miami giành vé vào vòng 1/16 MLS sau trận hòa 2-2 với Philadelphia Union Hòa Philadelphia Union 2-2 trên sân Subaru Park ở giải MLS, Inter Miami chính thức giành vé vào vòng 1/16; trong khi đội chủ nhà xếp thứ 13 và chưa thể chốt suất đi tiếp.

Philadelphia Union 2 - 2 Inter Miami Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón Inter Miami.

11' Vassilev lập công, Philadelphia Union mở tỷ số 1-0 Phút 11, từ đường kiến tạo của F. Westfield , I. Vassilev dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Philadelphia Union. Bàn thắng sớm mang lại khởi đầu thuận lợi cho đội chủ nhà trên sân Subaru Park trước đối thủ đang xếp thứ 2 là Inter Miami.

16' Inter Miami kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn bị dẫn Dù Inter Miami nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 33% - 67% , Philadelphia Union mới là đội tận dụng thời cơ tốt hơn. Tính đến phút 16, đội chủ nhà chuyển hóa thành công cơ hội với chỉ số dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0 ) để nắm lợi thế dẫn bàn, trong khi đội khách thi đấu khá bế tắc với chỉ số việt vị 0 - 2 .

21' D. Pinter san bằng tỷ số 1-1 cho Inter Miami Phút 21, từ đường dọn cỗ của L. Suarez , D. Pinter dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami. Bàn thắng quan trọng này giúp đại diện Florida lập tức đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay trên sân Subaru Park.

26' L. Messi lập công, Inter Miami lội ngược dòng Phút 26, L. Messi lập công sau đường kiến tạo của I. Fray , giúp Inter Miami vượt lên dẫn 1-2. Màn lội ngược dòng nhanh chóng ngay trên sân Subaru Park cho thấy bản lĩnh của đội khách. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

28' Inter Miami duy trì thế dẫn bàn trước Philadelphia Union Đến phút 28, Inter Miami nắm lợi thế thế trận nhờ tỷ lệ cầm bóng 45% - 55% và tạm dẫn trước với tỷ số 1-2. Ở chiều ngược lại, Philadelphia Union nỗ lực đáp trả khi nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1) nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

40' Inter Miami nắm lợi thế, Philadelphia Union gia tăng sức ép Tiến gần đến phút 40, Inter Miami vẫn bảo toàn tỷ số 1-2 nhờ nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng (57% so với 43%). Dù kiểm soát bóng ít hơn, Philadelphia Union lại nỗ lực hãm thành và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 6-2 (trúng đích 3-2), buộc đội khách phải có 0-2 lần cứu thua để giữ vững khoảng cách.

43' K. Wagner của Philadelphia Union nhận thẻ vàng ở phút 43 Phút 43, K. Wagner bên phía Philadelphia Union đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi bị Inter Miami dẫn ngược 1-2 ngay trên sân Subaru Park trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' S. Reguilon dính thẻ vàng ở phút 50 Phút 50, S. Reguilon của Inter Miami phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Mặc dù vậy, đội khách vẫn đang kiểm soát 60% thời lượng bóng và duy trì tỷ số 1-2 trước Philadelphia Union. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

52' Philadelphia Union gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 52, Inter Miami chủ động giữ nhịp trận đấu với thời lượng cầm bóng 40% - 60% nhằm bảo toàn tỷ số 1 - 2. Dù kiểm soát bóng ít hơn, Philadelphia Union vẫn nỗ lực gia tăng sức ép khi áp đảo về chỉ số dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 2) để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

55' I. Fray nhận thẻ vàng, Inter Miami liên tiếp bị giơ thẻ Phút 55, đến lượt I. Fray bên phía Inter Miami phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội khách chỉ trong ít phút đầu hiệp hai sau tấm thẻ của S. Reguilon ở phút 50, giữa thời điểm họ đang căng sức bảo vệ tỷ số 1-2 tại sân Subaru Park.

58' N. Pierre tỏa sáng, Philadelphia Union gỡ hòa 2-2 Phút 58, nhận đường chuyền từ M. Iloski , N. Pierre dứt điểm chính xác gỡ hòa 2-2 cho Philadelphia Union. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu tại Subaru Park trở lại vạch xuất phát. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami có 38 điểm và chắc suất vào vòng 1/16.

62' VAR từ chối bàn thắng của M. Iloski Phút 62, M. Iloski đưa được bóng vào lưới nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và xác định cầu thủ của Philadelphia Union đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận và tỷ số trận đấu trên sân Subaru Park vẫn đang dừng lại ở kết quả hòa 2-2 .

64' Inter Miami cầm bóng nhiều hơn, Philadelphia Union tích cực dứt điểm Tính đến phút 64, Inter Miami vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 40% - 60% , nhưng Philadelphia Union mới là bên tỏ ra nguy hiểm hơn ở các đợt hãm thành. Đội chủ nhà nhỉnh hơn hẳn ở chỉ số dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 3 - 2 ) để duy trì sức ép liên tục trong thế trận hòa 2 - 2 .

68' Philadelphia Union làm mới hàng công với Q. Sullivan Phút 68, Philadelphia Union quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa Q. Sullivan vào sân thay thế cho I. Vassilev. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đội chủ nhà hy vọng sức trẻ của Q. Sullivan sẽ đem lại sự đột biến trong những phút còn lại của trận đấu.

73' Inter Miami tung N. Allen vào sân thay S. Reguilon Phút 73, Inter Miami quyết định có sự thay đổi nhân sự khi N. Allen được tung vào sân thế chỗ S. Reguilon , cầu thủ đã phải nhận một thẻ vàng ở đầu hiệp hai. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, điều chỉnh này có thể nhằm mang lại sự an toàn hơn cho hàng phòng ngự đội khách. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami đã giành vé vào vòng 1/16.

73' Inter Miami làm mới tuyến giữa ở phút 73 Phút 73, Inter Miami thực hiện sự thay đổi người khi D. Ayala được tung vào sân thay cho T. Segovia. Trong thế trận đang hòa 2-2, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách củng cố tuyến giữa và duy trì sự chủ động.

76' Philadelphia Union áp đảo dứt điểm dù cầm bóng ít hơn Tính đến phút 76, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số 2-2. Dù Inter Miami nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 42% - 58%, Philadelphia Union mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn khi áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 2 ).

82' Philadelphia Union tung E. Alladoh vào sân ở phút 82 Phút 82, Philadelphia Union có sự thay đổi nhân sự khi E. Alladoh được tung vào sân thay thế cho B. Damiani . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đội chủ nhà kỳ vọng làn gió mới sẽ giúp họ gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định ở những phút còn lại.

82' Philadelphia Union tung A. Bedoya vào sân ở những phút cuối Phút 82, Philadelphia Union có sự thay đổi người khi A. Bedoya vào sân thay thế cho J. Bueno . Trong thế trận đang hòa 2-2, đội chủ nhà hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp họ tạo ra sự đột biến để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

87' M. Iloski nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Iloski của Philadelphia Union. Trận đấu tại Subaru Park đang trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 2-2.

88' Philadelphia Union áp đảo dứt điểm cuối trận Bước sang phút 88, hai đội vẫn đang hòa 2 - 2 trong thế trận vô cùng căng thẳng. Dù lép vế hơn về thời lượng cầm bóng 40% - 60% , Philadelphia Union mới là bên chơi tấn công dồn dập khi áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 7 - 3 ), đẩy hàng thủ đối phương vào thế chống đỡ vất vả với số lần cứu thua 1 - 5 .

90+5' E. Alladoh nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Vào phút 90+5, E. Alladoh của Philadelphia Union đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong bầu không khí vô cùng căng thẳng khi tỷ số đang là 2-2.

90+9' Inter Miami điều chỉnh nhân sự ở phút 90+9 Phút 90+9', Inter Miami thực hiện sự thay đổi người muộn màng khi D. Ruiz được tung vào sân thay cho D. Pinter . Quyết định này giúp đội khách làm giảm nhịp độ trận đấu trong những giây bù giờ cuối cùng khi tỷ số đang là 2-2. Với 38 điểm hiện có, Inter Miami đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

90+13' Q. Sullivan nhận thẻ vàng ở phút bù giờ căng thẳng Phút 90+13', sức nóng trong những phút bù giờ cuối trận khiến Q. Sullivan bên phía Philadelphia Union phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những giây cuối với tỷ số 2-2 khi đội chủ nhà căng mình thi đấu trong bầu không khí vô cùng căng thẳng trước Inter Miami.

90+13' C. Sullivan nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ 90+13' Phút 90+13', trận đấu đẩy lên căng thẳng đỉnh điểm khi C. Sullivan bên phía Philadelphia Union phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tổn thất lực lượng ở những giây bù giờ cuối cùng khiến đội chủ nhà chịu muôn vàn áp lực trong nỗ lực bảo toàn tỷ số hòa 2-2 trước Inter Miami.

90+13' Thẻ đỏ cho Y. Bright ở phút 90+13 Kịch tính bùng nổ ở phút 90+13' khi Y. Bright của Inter Miami phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sự căng thẳng leo thang ở những phút bù giờ cuối trận trên sân Subaru Park trong bối cảnh hai đội đang hòa 2-2.

KT Kết thúc: Philadelphia Union 2-2 Inter Miami Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 08:49 20/08/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Guillermo Hoyos Angel 18 Andre Blake 39 Frankie Westfield 44 Neil Pierre 26 Nathan Harriel 27 Kai Wagner 6 Cavan Sullivan 21 Danley Jean Jacques 8 Jesus Bueno 19 Indiana Vassilev 10 Milan Iloski 9 Bruno Damiani 97 Dayne St. Clair 17 Ian Fray 2 Gonzalo Luján 37 Maximiliano Falcón 3 Sergio Reguilón 42 Yannick Bright 5 Casemiro 8 Telasco Segovia 10 Lionel Messi 9 Luis Suárez 56 Daniel Pinter Dự bị Philadelphia Union 76 Andrew Rick 5 Japhet Sery Larsen 11 Alejandro Bedoya 28 Agustin Anello 33 Quinn Sullivan 16 Ben Bender 14 Jeremy Rafanello 51 Malik Jakupovic 23 Ezekiel Alladoh Inter Miami 34 Rocco Ríos Novo 15 Fricio Caicedo 32 Noah Allen 4 Facundo Mura 88 Alexander Shaw 59 Preston Plambeck 41 David Ruíz 22 David Ayala 54 Lovens Delinois Cập nhật đội hình lúc 06:01 20/08/2026

Philadelphia Union Thống kê Inter Miami 42% Kiểm soát bóng 58% 16 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 3 4 Phạt góc 1 16 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Lionel Messi Inter Miami 1 bàn Indiana Vassilev Philadelphia Union 1 bàn Neil Pierre Philadelphia Union 1 bàn Daniel Pinter Inter Miami 1 bàn Milan Iloski Philadelphia Union 1 kiến tạo · điểm 7.7 Frankie Westfield Philadelphia Union 1 kiến tạo · điểm 7.5

Vào lúc 06h30 ngày 20/08/2026, Philadelphia Union sẽ tiếp đón Inter Miami trên sân vận động Subaru Park trong khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Đây là cuộc chạm trán đầy chú ý giữa hai đội bóng đang có những vị trí chênh lệch đáng kể trên bảng xếp hạng hiện tại.

Vị trí và bối cảnh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Inter Miami đang nắm giữ lợi thế lớn về mặt điểm số khi đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 38 điểm. Thành tích này phản ánh sự ổn định duy trì từ đầu mùa giải của đội khách.

Bên phía đối diện, Philadelphia Union đang đứng ở vị trí thứ 13 với 19 điểm thu được. Việc phải tiếp đón đối thủ nằm trong nhóm dẫn đầu là một bài toán không hề dễ dàng dành cho đội chủ nhà trên sân Subaru Park.

Phong độ thi đấu gần đây

Dù xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng, Philadelphia Union lại thể hiện phong độ ấn tượng trong các vòng đấu vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này đã giành được 4 trận thắng và chỉ nhận 1 trận thua. Yếu tố sân nhà cùng đà tâm lý từ những chiến thắng gần đây sẽ là điểm tựa quan trọng cho Philadelphia Union.

Trong khi đó, Inter Miami cũng sở hữu phong độ rất tốt với thành tích thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự vững vàng này giúp đội khách duy trì áp lực liên tục lên nhóm dẫn đầu giải đấu.

Thành tích đối đầu

Xét về xu hướng đối đầu trực tiếp, Inter Miami đang nắm ưu thế vượt trội. Trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai câu lạc bộ, Inter Miami đã giành tới 4 chiến thắng, hòa 1 trận và Philadelphia Union chưa có được chiến thắng nào.

Đánh giá chung

Cuộc đối đầu trên sân Subaru Park hứa hẹn đem lại sự kịch tính. Philadelphia Union sở hữu phong độ thi đấu gần đây rất cao và có lợi thế sân nhà, nhưng Inter Miami lại vượt trội về cả vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu trong quá khứ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philadelphia Union · 0 thắng 1 hòa Inter Miami · 4 thắng Inter Miami 6 - 4 Philadelphia Union IM Philadelphia Union 3 - 3 Inter Miami Hòa Inter Miami 2 - 1 Philadelphia Union IM Inter Miami 3 - 1 Philadelphia Union IM Philadelphia Union 1 - 2 Inter Miami IM

Philadelphia Union 19 Trận 5-4-10 T-H-B 28 Ghi (TB 1.5) 35 Thủng lưới Inter Miami 19 Trận 11-5-3 T-H-B 46 Ghi (TB 2.4) 36 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 19 13 4 2 +24 43 T H B T T 2 Inter Miami 19 11 5 3 +10 38 B H T T T 3 Chicago Fire 18 10 2 6 +10 32 T T B B T … 12 Toronto FC 19 4 8 7 -7 20 T H B H H 13 Philadelphia Union 19 5 4 10 -7 19 T T T T B 14 CF Montreal 19 4 5 10 -11 17 H H B B H …

Tình hình lực lượng Philadelphia Union ✚ J. Lukic (Yellow Cards) ✚ G. Martinez (Injury) ✚ P. Ndinga (Hamstring Injury) ✚ J. Lukic (Yellow Cards) ✚ G. Martinez (Injury) ✚ P. Ndinga (Hamstring Injury) Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ R. de Paul (Suspended) ✚ G. Berterame (Concussion) ✚ Micael (Injury) ✚ S. Morales (Muscle Injury) ✚ M. Silvetti (Shoulder Injury) ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ R. de Paul (Suspended)