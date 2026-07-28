Di sản - Truyền thống Khi chợ truyền thống kể chuyện điểm đến Giữa sự phát triển của các siêu thị hiện đại, những khu chợ truyền thống ở Lâm Đồng biển xanh vẫn có được sức hút đặc biệt. Không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, các khu chợ đang trở thành điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn trong hành trình khám phá vùng đất miền biển.

Khách mua bánh truyền thống Phan Thiết về làm quà tặng

Không gian văn hóa sống động

“Đến chợ không chỉ để mua vài món đặc sản mang về, mà còn để cảm nhận nhịp sống bình dị, lắng nghe tiếng rao quen thuộc và gặp gỡ những con người chân chất của miền biển”. Đó là những chia sẻ của một du khách từ Đồng Nai khi vừa bước xuống xe du lịch và hòa mình vào dòng người tấp nập của khu chợ Phan Thiết.

Buổi chợ sớm ở Phan Thiết bắt đầu khi phố biển còn chưa thức giấc. Khi ánh bình minh vừa le lói phía biển, những chiếc giỏ nhựa chở đầy hải sản từ bến cảng nối nhau theo xe máy, xe ba gác đổ về chợ. Mùi mặn của biển theo những mẻ cá tươi lan khắp lối đi, hòa cùng tiếng xe, tiếng gọi nhau í ới của tiểu thương tạo nên nhịp điệu rộn ràng của một ngày mới. Người bán nhanh tay phân loại từng mẻ cá nục, cá bạc má, cá chỉ, mực tươi, ghẹ, tôm... Những cuộc trao đổi ngắn nhưng vui vẻ của cả người mua và người bán thể hiện sự chân tình của người dân miền biển.

Những món hàng khô, đặc sản vùng miền được bày bán tại chợ

Ở một khu vực khác của chợ lại mang đến không gian đậm chất truyền thống. Người bán vui vẻ mời khách, vừa giới thiệu nguồn gốc sản phẩm. Gắn bó với gian hàng bánh kẹp, bánh rế, nước mắm hơn 20 năm, chị Trần Thị Thu Hòa chia sẻ: “Khách được nhìn trực tiếp cách đổ bánh kẹp, thấy nguyên liệu và quy trình làm bánh ngay trước mắt nên yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm. Nhiều người còn thích thú vì đây là lần đầu được tận mắt xem cách làm một món bánh của Phan Thiết”.

Điểm trải nghiệm thú vị

Khu ẩm thực luôn thu hút đông du khách khi đến chợ truyền thống

Không chỉ chợ Phan Thiết, chợ Hàm Tiến, chợ Mũi Né (phường Mũi Né) cũng là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách. Chợ nằm ngay trục đường, gần khu vực các resort và khách sạn lớn tại Mũi Né nên thuận tiện khi ghé thăm. Ngoài hải sản tươi, khu ẩm thực ở đây cực kỳ hấp dẫn, giá phải chăng, với các món địa phương như: bánh xèo, bánh canh chả cá…

Còn tại chợ Phú Thủy (phường Phú Thủy) dù không lớn, nhưng lại có sức hút riêng nhờ sự phong phú mặt hàng có nguồn gốc từ miền Bắc. Từ rau, củ theo mùa, thực phẩm chế biến, các loại gia vị đến đặc sản vùng miền, đáp ứng nhu cầu người dân địa phương và những người xa quê.

Là tài xế chuyên chở khách du lịch từ TP Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng, anh Nguyễn Anh Đức cho biết: “Sau 2 ngày tắm biển, nghỉ dưỡng, nhiều đoàn khách đã chủ động đề nghị bổ sung vào lịch trình một điểm dừng tại chợ truyền thống. Sau khi thưởng thức tại chỗ, họ còn mua thêm chả cá, bánh quai vạc và các đặc sản khác về làm quà”.

Du khách mua các món bánh truyền thống của Phan Thiết về làm quà tặng

Ông Lê Văn Hậu, Trưởng Ban quản lý chợ Phan Thiết cho biết: “Chợ Phan Thiết trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, hiện chợ có hơn 500 hộ đăng ký buôn bán. Vào những ngày cuối tuần, chợ trở thành điểm đến trong hành trình khám phá của nhiều đoàn khách trong và ngoài nước. Vì vậy, ban quản lý thường xuyên tuyên truyền các tiểu thương xây dựng hình ảnh chợ văn minh, thân thiện. Các hộ kinh doanh đều nâng cao ý thức niêm yết và bán đúng giá, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…”.