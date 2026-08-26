Kinh tế Lâm Đồng đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa Lâm Đồng đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp hơn 102 km Quốc lộ 28 từ Di Linh đến Gia Nghĩa. Dự án dự kiến khởi công tháng 12/2026, hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2029.

Một đoạn Quốc lộ 28 qua xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng được nâng cấp, cải tạo từ năm 2023

Ngày 26/8, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 từ Di Linh đến Gia Nghĩa.

Theo kế hoạch, hồ sơ thiết kế dự án sẽ được phê duyệt trong tháng 10/2026 để tổ chức đấu thầu xây lắp, hướng tới khởi công trong tháng 12/2026.

Dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 30/6/2026, triển khai qua các xã: Di Linh, Đinh Trang Thượng, Phúc Thọ Lâm Hà, Tà Đùng, Quảng Khê và phường Đông Gia Nghĩa.

Quốc lộ 28 có chiều dài hơn 300 km, là trục kết nối huyết mạch theo hướng Đông - Tây của tỉnh Lâm Đồng

Tuyến đường dài khoảng 102,5 km, tốc độ thiết kế từ 40 - 60 km/giờ tùy từng đoạn. Phương án đầu tư chủ yếu tận dụng tuyến hiện hữu, kết hợp cải tạo, mở rộng nền, mặt đường và xử lý những vị trí chưa bảo đảm yêu cầu khai thác.

Một số đoạn qua khu dân cư, trung tâm các địa phương được mở rộng. Những khu vực địa hình phức tạp, nền đường đào sâu hoặc đắp cao sẽ được gia cố. Hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ và an toàn giao thông cũng được đầu tư đồng bộ.

Nhiều cầu trên tuyến được xây mới, thay thế hoặc mở rộng. Trong đó, cầu Km103+655 được thiết kế mới dài khoảng 770,4 m, rộng 12 m. Cầu Km181+993 dài khoảng 243,5 m cũng được xây mới.

Quốc lộ 28 đoạn Di Linh qua Gia Nghĩa đã được sửa chữa nhiều đoạn nhưng cần nâng cấp tổng thể để tạo điều kiện kết nối, phát triển

Một số cầu hiện hữu được cải tạo, mở rộng để đồng bộ với tuyến đường sau nâng cấp, góp phần nâng cao năng lực vận tải.

Tổng mức đầu tư dự án là 2.100 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.693,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án được thực hiện từ năm 2026 đến 2029. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư. Các địa phương có tuyến đi qua phối hợp giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao để triển khai dự án.

Việc nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn Di Linh qua Gia Nghĩa góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng kết nối với Quốc lộ 20 và các tuyến cao tốc

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc nâng cấp Quốc lộ 28 nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, tăng kết nối với Quốc lộ 20 và các tuyến cao tốc. Đây cũng là trục giao thông kết nối khu vực Tây Nguyên với các cảng biển khu vực phía Đông.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, thúc đẩy giao thương và mở thêm không gian phát triển cho khu vực phía Tây Lâm Đồng.