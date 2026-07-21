Đời sống Lâm Đồng lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" Tháng 7, cùng cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".



Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành, địa phương dự Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện truyền thống tốt đẹp, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta

Phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa

Theo ghi nhận từ đầu tháng 7 tới nay, từ trung tâm tỉnh đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều đoàn công tác hướng về dịp kỷ niệm ngày 27/7.

Gia đình ông Trần Thông ở phường Xuân Trường - Đà Lạt xúc động trước lời thăm hỏi, động viên của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (Ảnh: Lê Phước)

Những chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh không chỉ mang theo những phần quà mà còn gửi gắm sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã hi sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác thắp nhang tri ân các liệt sĩ tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sử, phường Phú Thủy (Ảnh: Hữu Phúc)

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư của các gia đình và động viên họ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu trở thành những công dân có ích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư (95 tuổi, xã Hàm Kiệm) (Ảnh: Hữu Phúc)

Không khí tri ân ấy còn lan tỏa đến từng khu dân cư, nơi các tổ chức, đoàn thể, đoàn viên, thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, lực lượng vũ trang cùng chung tay chăm lo đời sống người có công bằng nhiều việc làm thiết thực.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý và trách nhiệm của Đảng bộ đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại Phường 3 Bảo Lộc, ngày 17/7

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc chăm lo người có công không chỉ tập trung vào dịp 27/7 mà được thực hiện xuyên suốt trong năm, thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội.

Mỗi hoạt động tri ân là lời nhắc nhở về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Những hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và người có công đã góp phần làm nên cuộc sống bình yên, phát triển của Lâm Đồng hôm nay.

“ Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm, nghĩa tình và là việc làm thường xuyên bằng những hành động thiết thực. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi của Nhà nước, tỉnh đang huy động nhiều nguồn lực xã hội để sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ khám, chữa bệnh, tạo sinh kế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng hàng loạt hoạt động diễn ra đồng loạt trong tháng 7. Nhiều địa phương tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho thương, bệnh binh; hỗ trợ sửa chữa nhà ở; trao học bổng cho con em gia đình chính sách; vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm bệnh binh Lê Tiền Phương (xã Vĩnh Hảo) (Ảnh: Hà Giang - Ngọc Bảo)

Các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cũng được chỉnh trang khang trang trước ngày 27/7. Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc phần mộ, trồng hoa, thắp nến tri ân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ, tại Phường 1 Bảo Lộc

Tại xã Cát Tiên 3, nơi có nhiều gia đình người có công và đồng bào từ các tỉnh phía Bắc vào xây dựng vùng kinh tế mới sau ngày đất nước thống nhất, các hoạt động tri ân được tổ chức với nhiều hình thức thiết thực. Toàn xã hiện có 277 đối tượng chính sách.

Đồng chí Trần Quang Trừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, địa phương luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên. "Chính quyền xã luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống để đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng", đồng chí Trần Quang Trừng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 Trần Quang Trừng

Cũng theo lãnh đạo xã Cát Tiên 3, sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự đồng hành của cộng đồng đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp nhiều gia đình chính sách từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên sau những mất mát, hi sinh do chiến tranh để lại.

Lan tỏa trong thế hệ trẻ

Sự quan tâm, thăm hỏi của các cấp chính quyền và cộng đồng trong dịp tháng 7 đã mang đến niềm xúc động cho nhiều gia đình chính sách, giúp họ cảm nhận sâu sắc sự tri ân và chăm lo của toàn xã hội.

Bệnh binh Nguyễn Tiến Bê (79 tuổi, suy giảm khả năng lao động 61%), ở Phường 3 Bảo Lộc cho biết, mỗi dịp tháng 7, căn nhà nhỏ của gia đình lại đón nhiều đoàn đến thăm hỏi.

“ Điều chúng tôi quý nhất không phải giá trị của món quà mà là tình cảm của mọi người. Khi lãnh đạo tỉnh, xã hay các cháu đoàn viên đến thăm, hỏi han sức khỏe, nghe kể chuyện chiến tranh, chúng tôi cảm nhận được rằng những hi sinh của đồng đội mình vẫn luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi. Bệnh binh Nguyễn Tiến Bê, Phường 3 Bảo Lộc

Bệnh binh Nguyễn Tiến Bê, Phường 3 Bảo Lộc

Bệnh binh Nguyễn Tiến Bê cũng chia sẻ, điều hạnh phúc nhất là chứng kiến lớp trẻ ngày càng quan tâm đến lịch sử dân tộc. "Có những em học sinh đến hỏi vì sao chúng tôi ra trận, cuộc sống thời chiến như thế nào. Nhiều em chăm chú lắng nghe từng câu chuyện. Tôi tin chỉ cần các em hiểu được giá trị của hòa bình thì đó đã là sự tri ân lớn nhất", ông Bê nói.

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng hiện quản lý khoảng 58.000 người có công và đối tượng chính sách; trong đó có hơn 22.000 liệt sĩ, khoảng 8.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, gần 1.400 bệnh binh, hơn 2.600 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cùng hàng chục ngàn thân nhân người có công.

Cùng cả nước, hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ trong Tháng Tri ân (tháng 7) là nét đẹp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh cũng chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhất là trong thế hệ trẻ.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, đưa học sinh đến tham quan các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, bảo tàng lịch sử để hiểu hơn về truyền thống cách mạng. Theo các giáo viên, đây là cách giáo dục trực quan, giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do thay vì chỉ học qua sách vở. Các lực lượng vũ trang cũng duy trì nhiều hoạt động về nguồn, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ấy không chỉ góp phần gắn kết quân với dân mà còn bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Lâm Đồng "Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ"

Có thể nói, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" tại Lâm Đồng đã trở thành nét đẹp văn hóa của cộng đồng. Điều đáng quý là phong trào không chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đó không chỉ là thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp những giá trị nhân văn làm nền tảng cho sự phát triển.

Thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử qua các chương trình “Về nguồn” nhiều cảm xúc. Ở đó, các em dâng hương, lắng nghe ký ức lịch sử, sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Thanh Thủy)

Tháng 7 rồi sẽ khép lại, nhưng những ngọn nến tri ân sẽ tiếp tục được thắp sáng bằng những việc làm thiết thực của cả cộng đồng, từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đến trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chăm lo người có công và gìn giữ truyền thống cách mạng.