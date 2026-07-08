Chính trị Lâm Đồng nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong giai đoạn mới Chiều 8/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai hiệu quả chương trình, hoạt động. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được đổi mới, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác bầu cử, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự

MTTQ Việt Nam cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 189 lớp tập huấn tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thu hút 13.690 người tham gia; tổ chức 1.954 buổi tuyên truyền về công tác bầu cử, các bộ luật, quy định pháp luật… với 224.162 lượt người dân tham gia.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Toàn tỉnh đã triển khai 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng; trong đó, xây mới 50 căn nhà và sửa chữa 192 nhà đại đoàn kết; xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 159 công trình đường giao thông, thủy lợi…

Các đại biểu tham dự

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả, huy động Nhân dân đóng góp hơn 34,1 tỷ đồng; trên 41.800 ngày công, hiến hơn 100.800 m² đất, cải tạo, nâng cấp 119,7 km đường giao thông… góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn.

Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận trên 15,6 tỷ đồng; phân bổ hỗ trợ chăm lo tết, xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 24,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác mặt trận ở cơ sở; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

“ Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và các chương trình an sinh xã hội. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, trong đó, tập trung giám sát việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố, việc thành lập, kiện toàn tổ chức; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm.