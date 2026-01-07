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    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng phát động đợt ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

    Linh Thư 01/07/2026 10:50

    Sáng 1/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động đợt ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nhân kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam.

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    Quang cảnh hội nghị

    Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu BHXH cơ sở trên toàn tỉnh.

    Phát biểu tại hội nghị, ông Kiều Công Minh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, ngày 1/7/2026 là thời điểm nhiều quy định mới của Luật BHYT năm 2024 chính thức có hiệu lực, cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở, tạo thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia BHYT.

    Vì vậy, công tác truyền thông cần được triển khai quyết liệt, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ các chính sách để chủ động tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội.

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    Ông Kiều Công Minh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu phát động tại hội nghị

    Đợt ra quân diễn ra từ ngày 1 - 24/7/2026, với mục tiêu phát triển ít nhất 445 người tham gia BHXH tự nguyện và 766 người tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

    BHXH tỉnh cũng giao chỉ tiêu cho mỗi viên chức, người lao động phấn đấu vận động tối thiểu 1 người tham gia BHXH tự nguyện và 2 người tham gia BHYT hộ gia đình; duy trì bền vững người tham gia đến hết năm 2026.

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    Các đại biểu tham dự hội nghị

    Để đạt mục tiêu đề ra, BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở; tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã và các tổ chức dịch vụ thu để tiếp cận các nhóm đối tượng tiềm năng, người có nguy cơ gián đoạn tham gia. Qua đó, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi an sinh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

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    Viên chức, người lao động BHXH tỉnh Lâm Đồng thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ tiêu đề ra
    Linh Thư Linh Thư

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              Thời sự Lâm Đồng
              Lâm Đồng phát động đợt ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT
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