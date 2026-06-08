Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng quyết liệt tháo gỡ vướng mắc các dự án nguồn điện Sáng 6/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện một số dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Sở Tài chính, đến nay đơn vị đã tiếp nhận 35 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nguồn điện, với tổng vốn đăng ký khoảng 75.638,77 tỷ đồng và diện tích đề xuất khoảng 22.300,5 ha.

Trong đó, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án với tổng vốn khoảng 22.311 tỷ đồng, diện tích khoảng 482,37 ha; đang trình UBND tỉnh, Tỉnh ủy xem xét 2 dự án với tổng vốn khoảng 8.442 tỷ đồng, diện tích khoảng 550,1 ha.

Ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tiến độ thực hiện các dự án nguồn điện trên địa bàn

Ngoài ra, Sở Tài chính đang chủ trì thẩm định hồ sơ của 15 dự án với tổng vốn khoảng 23.103 tỷ đồng, diện tích khoảng 313,3 ha.

Dự kiến trước ngày 8/8/2026, sở sẽ trình UBND tỉnh xem xét một số dự án quan trọng như: đường dây 500 kV Ninh Sơn - Chơn Thành; điện mặt trời trên hồ thủy điện Hàm Thuận giai đoạn 1; điện mặt trời trên hồ thủy điện Đại Ninh; điện mặt trời trên hồ thủy điện Đa Mi giai đoạn 2.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Đáng chú ý, 6 dự án điện gió gồm: Nam Bình 1, Asia Đắk Song 1, Đắk N’Drung 1, 2, 3 và Đắk Hòa, với tổng công suất khoảng 480 MW đang gặp vướng mắc do chồng lấn quy hoạch khoáng sản bô xít và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Chính phủ đã có chủ trương tháo gỡ theo Nghị quyết số 233/NQ-CP, Bộ Công Thương được giao hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2026.

Ông Lương Công Lũy, đại diện chủ đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim Thượng 2 phát biểu tại buổi làm việc

Đối với nhóm dự án Đắk N’Drung, tiến độ thực hiện hiện đạt khoảng 46,2% đối với Đắk N’Drung 1 (đã giải ngân 1.803 tỷ đồng), 78,9% đối với Đắk N’Drung 2 (giải ngân 2.615 tỷ đồng) và 85% đối với Đắk N’Drung 3 (giải ngân 2.810 tỷ đồng). Các dự án đã đầu tư phần lớn hạ tầng nhưng bị gián đoạn từ tháng 4/2023 do chưa được gia hạn chủ trương đầu tư.

Trong nhóm thủy điện, Đa Nhim Thượng 2 được đánh giá có tiến độ tích cực nhất. Dự án có tổng vốn khoảng 391,9 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt khoảng 75%, riêng cụm đầu mối đạt 90%, vượt tiến độ khoảng 3 tháng; dự kiến phát điện thương mại vào quý I/2027.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đối với thủy điện La Ngâu, dự án có tổng vốn khoảng 1.626 tỷ đồng, công suất 46 MW hiện đang chồng lấn với quy hoạch hồ thủy lợi La Ngà 3. Chủ đầu tư đề xuất chuyển vị trí nhà máy xuống phía sau đập La Ngà 3 để khai thác kết hợp thủy lợi và thủy điện. Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trong quý III/2026.

Riêng thủy điện Sông Lũy, nhà máy đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể phát điện do chưa có đường dây đấu nối 110 kV. Tuyến đấu nối dài 6,01 km, gồm: 38 móng trụ và 1 trạm cắt; đến nay đã kiểm đếm 30/32 hộ dân, còn 2 hộ chưa hoàn tất thủ tục.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư dự án tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch khoáng sản, đất đai, rừng, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, các dự án nguồn điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn tới. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc với tinh thần chủ động, quyết liệt và rõ trách nhiệm; không để tình trạng hồ sơ chậm xử lý, đùn đẩy hoặc kéo dài thủ tục hành chính.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu Sở Công Thương chủ trì theo dõi sát tiến độ từng dự án, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, rừng và quy hoạch khoáng sản.

Đối với các dự án điện gió đang chồng lấn quy hoạch bô xít, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để sớm có hướng xử lý dứt điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên cũng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh thi công, thực hiện đúng cam kết tiến độ ban đầu; trường hợp chậm tiến độ phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục cụ thể.