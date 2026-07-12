Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng ra quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2026 Sáng 12/7, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2026, với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, hội viên, sinh viên, giảng viên và các chiến sĩ tình nguyện.

Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2026

Chiến dịch năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được triển khai trên quy mô toàn tỉnh Lâm Đồng mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, 6 trường đại học, cao đẳng trong tỉnh với hơn 500 chiến sĩ tình nguyện tham gia các đội hình tại các xã Quảng Trực, Hồng Sơn, Lạc Dương, Đơn Dương, Phan Sơn và phường Lang Biang.

715 tình nguyện viên đến từ các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh cũng sẽ triển khai các hoạt động tại xã Nam Đà, Quảng Phú, Tuy Đức, Quảng Trực, Đắk Sắk, Đắk Mil, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Thuận An…

Các đại biểu tham dự

Phát biểu phát động, chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn nhấn mạnh, Chiến dịch "Mùa hè xanh" không chỉ mang đến những công trình, phần việc thiết thực cho cộng đồng mà còn là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu phát động chiến dịch

Chị Trần Diệp Mỹ Dung đề nghị các đội hình tình nguyện phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương; đồng thời, mong muốn mỗi chiến sĩ luôn khắc ghi phương châm "Đến dân đón, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ" trong suốt quá trình tham gia chiến dịch.

Ban Tổ chức trao quà động viên các đội hình tình nguyện

Với phương châm "Đi để thấu hiểu - Đi để sẻ chia - Đi để cống hiến - Đi để trưởng thành", các đội hình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ chuyển đổi số, thực hiện "Mùa hè số", "Bình dân học vụ số", chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh, chăm lo thiếu nhi, các gia đình chính sách, cùng các hoạt động an sinh xã hội khác.

Các đội hình tình nguyện ra mắt tại chiến dịch

Tại lễ ra quân, Ban Tổ chức đã ra mắt các đội hình "Mùa hè xanh", trao quà động viên các đội hình và thực hiện nghi thức trao cờ lệnh xuất quân, chính thức khởi động Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2026.