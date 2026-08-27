Thời sự Lâm Đồng rực sắc cờ đỏ mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 Khoảng 22 giờ ngày 26/8, ngay sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2026, hàng ngàn người dân tại Lâm Đồng đã đổ ra đường, mang theo cờ Tổ quốc, kèn và nhiều vật dụng tạo âm thanh để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Người dân khu vực phía Đông Lâm Đồng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên đường đi ăn mừng chiến thắng của những người hâm mộ

Trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận.

Trước đó, ở trận lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-Sik giành chiến thắng 2 - 0 trên sân khách, tạo lợi thế lớn trước trận đấu quyết định.

Không khí tại khu vực Đà Lạt cũng rất náo nhiệt

Ngay sau khi tuyển Việt Nam đăng quang, không khí ăn mừng lan rộng tại nhiều địa phương.

Người hâm mộ mang cờ đỏ sao vàng xuống đường, liên tục hô vang “Việt Nam vô địch”, hát Quốc ca và sử dụng kèn, xoong, xô, chậu nhôm… tạo nên không khí sôi động.

Đông đảo người dân khu vực Gia Nghĩa vẫn bất chấp mưa, mang theo cờ Tổ quốc và áo đỏ xuống phố chung vui

Tại khu vực Gia Nghĩa và Đà Lạt, tuy trời mưa nặng hạt kéo dài nhiều giờ nhưng đông đảo người dân vẫn bất chấp mưa, mang theo cờ Tổ quốc và áo đỏ xuống phố chung vui.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực hồ Xuân Hương

Tại Đà Lạt, sau trận đấu, dòng xe nối dài quanh khu vực hồ Xuân Hương. Ánh đèn xe tạo thành những vệt sáng giữa màn mưa, trong khi tiếng kèn Vuvuzela vang lên náo động nhiều tuyến phố. Một số người tranh thủ bán cờ Tổ quốc, kèn và các vật dụng phục vụ người hâm mộ.

CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực Phan Thiết

Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều tuyến đường, dầm mưa làm nhiệm vụ phân luồng, giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn người dân ăn mừng an toàn, văn minh.

Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện để người dân phía Đông Lâm Đồng ra đường ăn mừng chiến thắng

Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện để người dân phía Đông Lâm Đồng ra đường ăn mừng chiến thắng

Trong khi đó, tại khu vực phía Đông Lâm Đồng, thời tiết thuận lợi hơn. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, áo cờ đỏ sao vàng phủ kín nhiều tuyến đường, hòa cùng tiếng reo hò, tiếng còi xe và những lời chúc mừng chiến thắng.

Người dân khu vực phía Tây Lâm Đồng vẫn ra đường trong đêm đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN CUP 2026 mặc cho cơn mưa nặng hạt

Dù mỗi nơi có điều kiện thời tiết khác nhau, người dân Lâm Đồng đã cùng hòa chung niềm vui với hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, tạo nên một đêm không ngủ để mừng đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường khu vực.

Càng về khuya, người hâm mộ đổ ra đường càng đông

Không khí rộn ràng, huyên náo tràn ngập phố phường

Người dân khu vực La Gì hòa chung niềm vui chiến thắng