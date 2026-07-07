Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tăng tốc phủ rộng chính sách bảo hiểm xã hội Sáng 7/7, tại điểm cầu Lâm Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh dự Hội nghị trực tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã tập trung triển khai đồng bộ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chú trọng phát triển người tham gia, giảm chậm đóng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động và Nhân dân.

Đến hết ngày 30/6/2026, cả nước có 22,23 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 19,53 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2,7 triệu người.



Một điểm đáng chú ý là công tác giải quyết chế độ tiếp tục được thực hiện theo hướng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Trong 6 tháng, toàn hệ thống đã giải quyết cho gần 45.000 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; hơn 441.000 người hưởng trợ cấp một lần; hơn 4,67 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dự tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Chính sách bảo hiểm y tế cũng được triển khai với quy mô lớn, cả nước ghi nhận hơn 94,4 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, số chi do cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán hơn 84,76 ngàn tỷ đồng.

Tại Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm, công tác phát triển người tham gia, quản lý thu, giảm chậm đóng, giải quyết chế độ chính sách, kiểm soát quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển đổi số được xác định là trọng tâm xuyên suốt.



Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh có 320.083 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 96,64% chỉ tiêu, tăng 27.635 người so với cùng kỳ năm 2025. Bảo hiểm y tế tiếp tục duy trì diện bao phủ rộng với hơn 3,13 triệu người tham gia, đạt 92,52% dân số và bằng 97,84% chỉ tiêu được giao.



Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4.825 tỷ đồng, bằng 43,91% kế hoạch. Kết quả cho thấy các giải pháp đôn đốc thu, phân tích dữ liệu, rà soát nhóm đối tượng tiềm năng và phối hợp với chính quyền cấp xã đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

6 tháng cuối năm, ngành bảo hiểm xã hội toàn quốc tiếp tục tập trung phát triển người tham gia, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; giảm chậm đóng, trốn đóng; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh giao dịch điện tử, chi trả không dùng tiền mặt và làm sạch dữ liệu.

Đối với Lâm Đồng, nhiệm vụ đặt ra là phải phát triển thêm hơn 11.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, hơn 13.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 69.000 người tham gia bảo hiểm y tế để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.