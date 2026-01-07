Xây dựng Đảng Lâm Đồng tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với hơn 557.000 đại biểu tham dự.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị khi nước ta đồng thời triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là cuộc cải cách có quy mô lớn, nhiều nội dung chưa có tiền lệ, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh điểm cầu tại tỉnh Lâm Đồng

Ở Trung ương, cơ cấu tổ chức Chính phủ được sắp xếp từ 22 bộ, cơ quan ngang bộ xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ. Ở địa phương, cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố; 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.

Sau 1 năm triển khai, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh.

Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền 3 cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Trọng phát biểu tham luận tại hội nghị

Là 1 trong 9 đơn vị được phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khẳng định, sau 1 năm triển khai, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Năm 2025, xã hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của địa phương đạt 10,59%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 335 tỷ đồng, bằng 56% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50% kế hoạch; công tác phát triển đảng viên đạt hơn 70% chỉ tiêu năm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh điểm cầu tại tỉnh Lâm Đồng

Theo đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Đức Trọng, kết quả trên có được trước hết nhờ đổi mới tư duy lãnh đạo, chuyển mạnh từ "hành chính quản lý" sang "hành chính phục vụ", lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng thực thi công vụ. Địa phương đã rà soát, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, đề cao vai trò người đứng đầu, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Một kinh nghiệm quan trọng khác là xây dựng mô hình "Cán bộ, đảng viên xã Đức Trọng tiên phong gương mẫu, quyết tâm hành động vì Nhân dân phục vụ". Mỗi cán bộ, đảng viên chủ động đăng ký nội dung đổi mới, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện mô hình được gắn với đánh giá cán bộ theo quy định của Trung ương và của tỉnh, tạo động lực để đội ngũ cán bộ không ngừng rèn luyện, cống hiến.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Xã Đức Trọng cũng xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị trong điều kiện bộ máy tinh gọn. Địa phương đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành, thành lập 49 tổ công nghệ số cộng đồng, xây dựng mạng lưới kết nối đến từng thôn, từng bước hình thành môi trường làm việc số, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của xã Đức Trọng chưa đồng đều; một bộ phận còn hạn chế về năng lực, kỹ năng giải quyết công việc và khả năng thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại. Việc phân bổ nguồn lực chưa tương xứng với khối lượng nhiệm vụ được giao cũng ảnh hưởng đến công tác ổn định, thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Trong thời gian tới, xã Đức Trọng xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đức Trọng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong quản lý, điều hành, mô hình chính quyền cơ sở bước đầu phát huy hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách ở một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ. Năng lực của một bộ phận cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở, còn hạn chế; vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm, sợ sai, sợ va chạm. Việc xử lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp và triển khai chuyển đổi số ở một số địa phương còn chậm.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với giao đầy đủ thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.