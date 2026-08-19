Thời sự Lâm Đồng thông qua dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Lâm Đồng thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh tại xã Đức Trọng, với vốn gần 6.000 tỷ đồng và khoảng 6.656 căn hộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại xã Đức Trọng chiều 19/8

Chiều 19/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại lô đất 20.2 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính, Quảng trường huyện Đức Trọng (cũ).

Với khoảng 6.656 căn hộ và tổng vốn đầu tư dự kiến 5.979 tỷ đồng, đây là dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Lâm Đồng.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 114.340 m² tại xã Đức Trọng, nhằm xây dựng khu nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua theo quy định.

Theo phương án, dự án gồm 2 cụm công trình với tổng cộng 20 tòa nhà cao 19 tầng, không có tầng hầm. Trong đó, cụm công trình 1 gồm 4 tòa, mỗi tòa khoảng 256 căn. Cụm công trình 2 gồm 16 tòa, mỗi tòa khoảng 352 căn.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 598.540 m². Trong tổng số 6.656 căn nhà ở xã hội, khoảng 5.990 căn được bố trí để bán và 666 căn cho thuê mua.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Lâm Đồng được thông qua chủ trương đầu tư chiều 19/8

Dự án còn có khoảng 37.852 m² sàn thương mại để bán và cho thuê mua. Quy mô dân số dự kiến khoảng 12.648 người.

Tổng vốn đầu tư khoảng 5.979 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tương đương 20%. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến 30 tháng, trong đó hoàn thành trong 24 tháng kể từ khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự án. Trọng tâm là đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy mô dự án, bảo đảm đồng bộ, phù hợp quy hoạch và có tính khả thi.

Tỉnh cũng yêu cầu cân đối chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở xã hội của dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, đánh giá đầy đủ nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội tại khu vực Đức Trọng và trên địa bàn tỉnh để bảo đảm quy mô dự án phù hợp nhu cầu.

Việc lựa chọn, giao chủ đầu tư phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Nghị định số 192/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung 6.656 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho hơn 12.600 người tại Lâm Đồng.