Thời sự Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại Sáng 14/7, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi đối thoại với công dân để xem xét, giải quyết đơn khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi đối thoại với công dân

Tham dự buổi đối thoại có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Theo nội dung đơn khiếu nại, ông Phạm Văn Hoàng khiếu nại Quyết định số 1041/QĐ-KPHQ ngày 9/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của công dân

Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan chuyên môn đã báo cáo kết quả xác minh, làm rõ các nội dung khiếu nại, đồng thời phân tích cơ sở pháp lý, các tài liệu, chứng cứ có liên quan. Người khiếu nại cũng trình bày ý kiến, bổ sung các nội dung và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đại diện công dân phát biểu, trình bày khiếu nại

Đại diện lãnh đạo phường Phú Thủy phát biểu làm rõ các ý kiến của công dân

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát toàn diện hồ sơ, căn cứ quy định của pháp luật và kết quả đối thoại để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết vụ việc đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm khách quan, công khai, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cũng như các bên có liên quan.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại

Buổi đối thoại là một trong những hoạt động tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh nhằm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện kéo dài.