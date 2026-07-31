Đời sống Lãnh đạo xã Hàm Kiệm đối thoại, cam kết giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân Sáng 31/7, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hàm Kiệm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Các đồng chí Ngô Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Hàm Kiệm; Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân xã Hàm Kiệm

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tại tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân. Cử tri mong muốn địa phương sớm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện, nước và hệ thống thoát nước; tăng cường bảo vệ môi trường.

Địa phương quan tâm đến quản lý đất đai, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đầu tư hệ thống loa truyền thanh cơ sở và mở rộng mô hình camera an ninh.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại

Không chỉ quan tâm đến hạ tầng và đời sống dân sinh, nhiều ý kiến còn kỳ vọng địa phương có thêm chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững.

Trong đó, đề xuất đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn cho thanh niên và người dân phát triển sản xuất. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế và chính sách đối với người tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường K.

Người dân xã Hàm Kiệm kiến nghị tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Riêng Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, có ý kiến đề nghị xã cần phối hợp tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống công nhân, từ phát triển nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, chợ và công trình phúc lợi đến tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Người dân cũng kiến nghị nghiên cứu mở tuyến xe buýt qua địa bàn xã tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Đồng chí Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân xã Hàm Kiệm.

Tiếp thu các ý kiến của Nhân dân, đồng chí Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm cho biết UBND xã sẽ phân loại từng nhóm kiến nghị, xây dựng kế hoạch giải quyết với lộ trình và thời gian cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, UBND xã sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của người dân được xử lý kịp thời.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Hàm Kiệm đề nghị UBND xã và các cơ quan chuyên môn khẩn trương tổng hợp, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân theo lộ trình và trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăm lo đời sống công nhân, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự.

Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường đối thoại, lắng nghe nhân dân, quyết tâm giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng, góp phần xây dựng xã Hàm Kiệm phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.