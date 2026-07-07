Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Việc đánh giá kết quả thực hiện chuyển từ cách tiếp cận dựa trên đầu vào sang đánh giá theo kết quả đầu ra; trong đó, tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn, mức độ cải thiện thu nhập và chất lượng đời sống của người dân là những tiêu chí chủ yếu để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm thúc đẩy triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 (Chương trình), diễn ra chiều 6/7, tại Trụ sở Chính phủ.

Ưu tiên giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương vào cuộc triển khai. Theo đó, 15 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 424/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 đã hoàn thành trước thời hạn 1 tháng, là chương trình đầu tiên hoàn tất các thủ tục sớm hơn kế hoạch.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, để triển khai hiệu quả Chương trình giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực tế và kịp thời báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương những vấn đề phát sinh.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện, chấn chỉnh những tồn tại, nhất là tình trạng giải ngân vốn đầu tư thấp, đầu tư dàn trải, không đúng mục tiêu, kém hiệu quả; hoàn thiện cơ sở dữ liệu và chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống trong giám sát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 25/2025/QĐ-TTg.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương trình Chính phủ ban hành tiêu chí đánh giá, chấm điểm KPI về giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia. Địa phương giải ngân chậm hoặc bộ, ngành xử lý, trả lời chậm phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, bảo đảm các chính sách được thực hiện đúng địa bàn, đúng đối tượng và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân như nước sinh hoạt, sinh kế, giảm nghèo bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa và củng cố quốc phòng, an ninh…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2026; đồng thời, hướng dẫn các địa phương xử lý vướng mắc trong phân bổ, quản lý nguồn vốn, phân định rõ chi thường xuyên địa phương và chi thường xuyên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ chi, ưu tiên địa bàn khó khăn và tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đơn giản hóa hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao. Trong đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Đối với địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành cơ chế, tiêu chí phân bổ vốn năm 2026; đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; bảo đảm sử dụng nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, ưu tiên giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân...; huy động hiệu quả các nguồn lực đối ứng, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc theo hướng dẫn của Trung ương, hoàn thành trước ngày 15/7/2026; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ, bảo đảm sử dụng vốn công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ chuyển từ cách tiếp cận dựa trên đầu vào sang đánh giá theo kết quả đầu ra; trong đó, tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn, mức độ cải thiện thu nhập, chất lượng đời sống của người dân và tính bền vững của Chương trình sẽ là những tiêu chí chủ yếu để đánh giá kết quả thực hiện.

Cùng với các bộ, ngành, địa phương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ các cơ quan Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tham gia thực hiện Chương trình hiệu quả.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả tín dụng chính sách nhằm hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, khó khăn. Các địa phương quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cùng với nguồn vốn Trung ương mở rộng cho vay, góp phần cải thiện sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc hỗ trợ tín dụng phải gắn với nhu cầu thực tế, khả năng hoàn trả, hiệu quả sản xuất và mục tiêu giảm nghèo bền vững của người dân.

"Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Chương trình được hình thành trên cơ sở tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 vào một khuôn khổ thống nhất để giảm chồng chéo về địa lý, đối tượng, chính sách và nguồn lực; đồng thời tinh gọn đầu mối quản lý.