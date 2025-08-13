Lũ quét bất ngờ trên sông La Ngà

Tin mới

    Ngày 13/8, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho (Lâm Đồng) cho biết, rạng sáng 13/8, lũ quét bất ngờ xảy ra trên sông La Ngà, đoạn qua địa bàn thôn La Ngâu 1, La Ngâu 2.

    Lũ về trên sông La Ngà
    Lũ về trên sông La Ngà

    Theo đó, rạng sáng 13/8 do mưa lớn tại khu vực thượng nguồn đã gây lũ quét trên sông La Ngà, đoạn qua khu vực thôn La Ngâu 1, La Ngâu 2. Dòng nước lũ đã cuốn trôi 3 con bò của 2 hộ dân là bà Nguyễn Thị Thương và bà Hoàng Thị Liễu (thôn La Ngâu 2).

    Bò của các hộ dân bị cuốn trôi đã được vớt
    Bò của các hộ dân bị cuốn trôi đã được vớt

    Hiện tại, các hộ trên vẫn thuộc diện khó khăn nên lũ quét cuốn trôi bò gây thiệt hại đến kinh tế của các gia đình bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương hiện đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng, đề xuất UBND xã xem xét, có biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho người dân theo quy định.

    Khu vực sông qua thôn La Ngâu sau khi nước lũ rút
    Khu vực sông qua thôn La Ngâu sau khi nước lũ rút

    Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Kho, thời gian qua địa phương thường xuyên theo dõi và cảnh báo Nhân dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra. Tuy nhiên, do lũ quét xảy ra bất ngờ nên việc chỉ huy ứng phó không kịp.

    Ngay khi xảy ra lũ quét, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã, lực lượng Công an, Quân sự xã trực tiếp đến hiện trường để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

    Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Kho, đến thời điểm này nước lũ trên sông đã rút. Bà con đã sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân không tụ tập, sinh hoạt gần khu vực sông, suối, khu vực dễ xảy ra sạt lở; không dựng chòi, lập lán ở gần khu vực sông suối.

    Cùng với đó, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ của địa phương và các cấp để chủ động ứng phó kịp thời với thiên tai.

