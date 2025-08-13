Đời sống Lũ quét tại xã Đạ Huoai 3 gây thiệt hại gần 9 tỷ đồng Chiều 13/8, UBND xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng báo cáo sơ bộ về thiệt hại do mưa lớn và lũ quét vào rạng sáng cùng ngày, ước tính ban đầu gần 9 tỷ đồng.

Lũ quét kiến một cây cầu treo dân sinh tại Thôn 7 (xã Đạ Huoai 3) bị cuốn trôi

Theo đó, những trận mưa lớn kéo dài từ đêm 12/8, đến rạng sáng nay nước từ thượng nguồn khu vực rừng núi Đá Bàn và Đèo Tà Pứa đổ về khiến nước sông Đạ Huoai qua địa bàn xã Đạ Huoai 3 dâng cao, tràn vào hàng chục nhà cửa, vườn sản xuất của người dân 2 bên sông. Tại một số khu vực, nước sông tràn lên đường gây ngập hơn 1m, chảy xiết.

Các lực lượng hỗ trợ một hộ dân có tường nhà đổ sập

Trong lúc nước lũ dâng cao, chảy xiết, UBND xã Đạ Huoai 3 đã kịp thời huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng như quân đội, công an, dân quân, cán bộ, công chức, viên chức địa phương có mặt hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, chảy xiết đổ về bất ngờ nên người dân nơi đây không kịp trở tay đã khiến nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt, nông cụ, máy móc sản xuất nông nghiệp của bà con bị nước cuốn trôi gây thiệt hại nặng nề.

Lực lượng dân quân trục vớt thành công một máy nổ sản xuất nông nghiệp của người dân bị nước lũ cuốn trôi

Theo thống kê, trận lũ quét đã khiến 1 người dân bị thương do té ngã gãy tay trong lúc chạy lũ. Nước lũ cũng đã làm 4 căn nhà của người dân bị đổ sập một phần tường và nứt tường; 1 quán buôn bán của người dân bị nước lũ cuốn làm đổ sập hoàn toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 37 thuộc Lữ đoàn Công binh 293 (Quân Khu 7) hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét

Nước lũ dâng cao khiến khoảng 100 nhà dân bị ngập cục bộ từ 0,5 đến 1m khiến hầu hết đồ dùng, thiết bị sinh hoạt như ti vi, máy tính, tủ lạnh, máy giặt bị nước nhấn chìm làm hư hỏng. Trong đó, có nhiều vật dụng sinh hoạt bị nước cuốn trôi. Cùng với đó, có khoảng 75 máy bơm nước và các hệ thống ống dẫn nước của người dân dọc theo bờ sông Đạ Huoai qua 2 thông 7 và 8 xã Đạ Huoai bị nước lũ cuốn trôi.

Cầu dân sinh tại thôn 8 bắc qua sông Đạ Huoai phục vụ nhiều hộ dân vào khu sản xuất bị nước lũ cuốn trôi

Ngoài ra lũ quét, ngập lụt cũng làm khoảng 35ha cây trồng của người dân bị thiệt hại. Trong đó, có hàng trăm cây sầu riêng của người dân bị gãy đổ, bật gốc; 10 ao cá của người dân bị cuốn trôi mất trắng.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Đối với cơ sở hạ tầng, nước lũ đã làm xói mòn, sạt lở khoảng 50m đường giao thông tại thôn 8; đường Nam Trịa bị sạt lở và sụt lún khoảng 10m. Đặc biệt, có 2 cầu dân sinh trên địa bàn thôn 8 bị nước lũ cuốn trôi. Ước tính sơ bộ thiệt hại do mưa lũ gây ra là gần 9 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ quét, ngập lụt

Ngay trong và sau lũ quét, ngập lụt, UBND xã Đạ Huoai 3 đã kịp thời huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, dân quân phối hợp cùng lực lượng quân đội thuộc Tiểu đoàn công binh 37 (Lữ đoàn 293, Quân khu 7) đóng trên địa bàn tham gia hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và dọn dẹp vệ sinh nhà ở cho người dân.

Quả đồi bị sụt lún nghiêm trọng đe dọa 10 hộ dân sống dưới chân đồi tại thôn 1, xã Đạ Huoai 3

Cùng với đó, các lực lượng tập trung khắc phục các vị trí sạt lở, khơi thông dòng chảy chống ngập để bảo đảm giao thông trên trên địa bàn và an toàn cho người dân; đồng thời, kiểm tra khoanh vùng, thiết lập biển cảnh báo nguy hiểm để người dân biết chủ động phòng tránh.

Gia đình ông Đinh Thanh Liêm ở thôn 8, xã Đạ Huoai 3 bị nước lũ nhấn chìm khiến 8 chiếc tủ lạnh bị hư hỏng gây thiệt hại hàng chục triệu đồng

Đối với quả đồi bị sụt lún tại thôn 1, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã kiểm tra, hỗ trợ người dân khơi thông đất đá; đồng thời, vận động người dân chủ động di dời khi xảy ra mưa lớn để bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3 Nguyễn Văn Trinh có mặt kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận lũ quét

Ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3 cho biết: Con số thiệt hại gần 9 tỷ đồng đang là thống kê sơ bộ và có khả năng tăng thêm. Vì vậy, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, xã đã có báo cáo gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng để UBND tỉnh xem xét hỗ trợ địa phương kinh phí thực hiện giải pháp công trình khắc phục hậu quả. Đặc biệt, UBND xã đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo ngành chuyên môn hỗ trợ địa phương khảo sát, đánh giá nguy cơ sạt lở ở một số vị trí để xã lập phương án di dời các hộ dân bảo đảm an toàn.

Nước lũ kéo theo bùn đất chảy tràn vào nhà lúc rạng sáng khiến người dân trở tay không kịp

Đến 10 giờ ngày 13/8, các lực lượng vẫn đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Cây trồng của người dân bị nước lũ cuốn trôi bật gốc, gãy đổ gây thiệt hại nặng nề