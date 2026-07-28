Đời sống Lực lượng vũ trang kịp thời hỗ trợ người dân vượt lũ ở khu vực Bảo Lộc Sáng 28/7, mưa lớn kéo dài khiến khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu, Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu. Nước dâng nhanh, dòng chảy xiết làm 5 hộ dân với 16 người bị mắc kẹt, trong đó có người già và trẻ nhỏ cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Công an Phường 3 Bảo Lộc hỗ trợ người dân vượt lũ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an Phường 3 Bảo Lộc, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng) đã khẩn trương điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Trước tình hình nước ngập sâu, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khảo sát, xây dựng phương án cứu nạn với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an phường 3 Bảo Lộc vượt lũ tiếp cận người dân bị cô lập

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn chia thành nhiều tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương tiếp cận từng hộ dân. 16 áo phao và 5 phao tròn được cấp phát, hướng dẫn người dân di chuyển theo đội hình an toàn.

Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp dìu, cõng 6 trường hợp là người già, trẻ nhỏ và người không thể tự di chuyển vượt qua dòng nước lũ để đến nơi an toàn. Hình ảnh những chiến sĩ công an lội nước, cõng người dân trên lưng giữa dòng nước chảy xiết đã để lại nhiều xúc động trong lòng Nhân dân.

Đến 9 giờ cùng ngày, toàn bộ 16 người thuộc 5 hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người.

Công an Phường 3 Bảo Lộc vượt lũ tiếp cận người dân bị cô lập

Cũng ngay trong đêm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các phường đã phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng của phường đã đưa người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Nhanh chóng hỗ trợ tài sản cho người dân đến nơi an toàn

Các lực lượng khẩn trương tiếp cận từng hộ dân, đưa người già, trẻ em và các thành viên trong gia đình đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ kê cao vật dụng trong nhà, di chuyển nhiều tài sản, đồ điện và vật dụng sinh hoạt ra khỏi khu vực ngập nhằm hạn chế thiệt hại.

Rạng sáng 28/7, các tổ thuộc Ban CHQS Phường 3 Bảo Lộc kiểm tra, kiểm soát kỹ các khu vực nước tiếp tục dâng

Hiện nay, nước vẫn tiếp tục dâng, gây nhiều khó khăn cho công tác ứng cứu và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Ban CHQS các phường tiếp tục phối hợp với các lực lượng duy trì việc ứng trực tại các điểm xung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, sẵn sàng hỗ trợ di dời người và tài sản nếu nước tiếp tục dâng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường B'Lao tiếp cận các vị trí ngập sâu 150 cm

Các lực lượng cũng tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cắm chốt tại các điểm nguy hiểm để hướng dẫn, cảnh báo người dân và phương tiện không đi qua vùng ngập; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục bước đầu hậu quả do mưa lớn gây ra.

Hiện các hộ dân ở khu vực ngập nặng đã được sơ tán hoàn toàn

Hiện, các đơn vị đang tiếp tục duy trì quân số trực 24/24 giờ, bám sát diễn biến thời tiết và tình hình thực tế trên địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai kịp thời các phương án cứu hộ, cứu nạn, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mọi tình huống.