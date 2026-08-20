Man Utd chi hơn 219 triệu bảng mua hậu vệ mới nhưng vẫn phải dùng bộ khung năm 2022 Bỏ ra 219,7 triệu bảng mua 8 hậu vệ mới, Man Utd nhiều khả năng vẫn sử dụng lại bộ tứ vệ từ năm 2022 dưới thời HLV Michael Carrick ở mùa giải 2026/27.

Một vòng xoay kỳ lạ đang diễn ra tại Old Trafford khi Manchester United bước vào mùa giải 2026/27. Kể từ hè 2022 đến nay, Quỷ đỏ đã chi tới 219,7 triệu bảng để mang về 8 hậu vệ mới. Thế nhưng, trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Hull City vào 18h30 tối thứ Bảy này, HLV Michael Carrick nhiều khả năng sẽ tung ra bộ tứ vệ hệt như ngày khai mạc cách đây 4 năm: Lisandro Martinez, Harry Maguire, Luke Shaw và Diogo Dalot.

4 cái tên có thể đá chính trước Hull City. (Ảnh: Sky Sports)

Bộ tứ 4 năm và con số 10 lần sát cánh ít ỏi

Ngày 7/8/2022, Erik ten Hag bắt đầu triều đại của mình tại Man Utd bằng thất bại 2-1 trước Brighton với bộ khung phòng ngự Martinez, Maguire, Shaw và Dalot. Trải qua 4 năm biến động với hàng trăm triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng, 4 gương mặt này vẫn tồn tại. Tuy nhiên, đằng sau sự gắn bó đó là một thống kê đầy xót xa: họ mới chỉ có vỏn vẹn 10 lần đá chính cùng nhau trên mọi đấu trường.

Nguyên nhân lớn nhất ngăn cản sự kết hợp này đến từ cơn ác mộng chấn thương triền miên. Lisandro Martinez phải ngồi ngoài phần lớn giai đoạn đầu mùa 2023/24, trước khi gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 2/2025. Trung vệ người Argentina mất tới 9 tháng hồi phục và chỉ mới trở lại từ tháng 11 vừa qua. Tương tự, Luke Shaw cũng liên tục làm bạn với phòng y tế do các vấn đề về cơ, chỉ thi đấu vỏn vẹn 27 trận trong cả hai mùa giải 2023/24 và 2024/25 cộng lại.

Carrick ưu tiên sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ. (Ảnh: Sports.yahoo)

Sự hỗn loạn chiến thuật và điểm tựa từ Carrick

Bên cạnh chấn thương, sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện cũng khiến hàng thủ Man Utd liên tục bị xáo trộn. Sau khi Erik ten Hag ra đi vào tháng 10/2024, Ruben Amorim đến và áp dụng sơ đồ 3-4-3. Tuy nhiên, hệ thống này nhanh chóng thất bại. Amorim buộc phải quay lại sơ đồ 4 hậu vệ trong trận gặp Newcastle vào tháng 12/2025 nhưng cũng chia tay đội bóng không lâu sau đó.

Khi Michael Carrick tiếp quản ghế nóng, ông lập tức khôi phục bộ khung 4 hậu vệ quen thuộc. Ngay trận đầu tiên cầm quân, Carrick đã xếp Martinez, Maguire, Shaw và Dalot đá chính và thu về chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Manchester City. Trong 17 trận dẫn dắt Man Utd tại Ngoại hạng Anh suốt năm 2026, Carrick đã 6 lần sử dụng bộ tứ này với thành tích bất bại đáng kinh ngạc: thắng 5 và hòa 1.

Rủi ro từ bài toán tốc độ khi dâng cao đội hình

Dù sở hữu thành tích kết quả ấn tượng, hàng thủ của Carrick vẫn chưa đem lại sự yên tâm tuyệt đối khi chỉ giữ sạch lưới 2 trong 6 trận đấu nói trên. HLV Michael Carrick đang nỗ lực chuyển đổi lối chơi của Quỷ đỏ từ phòng ngự lùi sâu sang chủ động dâng cao áp sát tầm cao. Chiến thuật này ngay lập tức bộc lộ lỗ hổng về tốc độ. Trong trận giao hữu tiền mùa giải thua Milan, hàng thủ dâng cao của Man Utd đã bị đối phương dễ dàng đánh sập chỉ bằng một đường bóng dài.

Chia sẻ về tình hình nhân sự trước mùa giải mới, HLV Michael Carrick cho biết: "Marcus là cầu thủ của tôi và tôi đang mong đợi được làm việc với cậu ấy khi bước vào mùa giải mới. Chúng tôi biết mình cần làm gì để cải thiện đội hình và đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ."

Thị trường chuyển nhượng hè sắp đóng cửa. Nếu Carrick muốn kiên trì với triết lý pressing tầm cao, việc bổ sung những nhân tố phòng ngự có tốc độ là đòi hỏi cấp thiết, nhất là khi cả Maguire lẫn Shaw đều đã bước sang tuổi 30 và không còn duy trì được sự dẻo dai cần thiết.