Man Utd hòa PSG 1-1: Maguire rực sáng, tân binh Tielemans chào sân ấn tượng tại Thụy Điển Man Utd hòa PSG 1-1 trong trận giao hữu ở Thụy Điển với phong độ chói sáng của Maguire và Mbeumo, nhưng chịu tổn thất khi Mason Mount dính chấn thương.

Trận giao hữu tại Gothenburg giữa Manchester United và Paris Saint-Germain đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Dù bị đối thủ vươn lên dẫn trước từ khá sớm, đoàn quân của HLV Michael Carrick vẫn thi đấu nỗ lực để giành lại một trận hòa trong thế trận cân bằng. Màn so tài này không chỉ giúp Man Utd thử lửa trước một đối thủ tầm cỡ mà còn phân hóa rõ rệt những cá nhân thăng hoa cũng như các gương mặt gây thất vọng.

Maguire sẽ đóng vai trò quan trọng tại MU mùa tới.

Những màn trình diễn sáng giá

Trung vệ Harry Maguire đã có màn trình diễn xuất sắc nhất kể từ đầu tour du đấu hè 2026. Sau chuỗi trận mờ nhạt, Maguire đáp trả bằng phong độ vô cùng ấn tượng khi xuất hiện ở mọi điểm nóng phòng ngự và thậm chí còn đe dọa khung thành PSG bằng cú dứt điểm dũng mãnh từ xa ở phút 75.

Bên cạnh đó, Bryan Mbeumo tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn khi có trận thứ hai liên tiếp lập công. Tiền đạo người Cameroon dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Matvey Safonov để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nếu may mắn hơn trong tình huống dứt điểm ở phút 53, anh đã có thể hoàn tất cú đúp.

Tương tự Maguire, Amad Diallo trải qua trận đấu hay nhất trong chuyến du đấu mùa hè. Cầu thủ này liên tục khai thác khoảng trống bên hành lang cánh phải, cướp bóng ấn tượng để kiến tạo cho Mbeumo ghi bàn và tạo ra những pha phối hợp đẳng cấp.

Youri Tielemans có màn ra mắt ấn tượng.

Đáng chú ý, tân binh Youri Tielemans đã có màn chào sân trong màu áo Man Utd và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các CĐV. Khi vào sân, Tielemans thi đấu gọn gàng, điềm tĩnh và luôn thể hiện khao khát thúc đẩy đội hình tiến về phía trước.

Bài toán đau đầu cho HLV Michael Carrick

Trái ngược với những điểm sáng, Mason Mount đã trải qua một buổi tối tồi tệ. Sau khởi đầu tiền mùa giải đầy hứa hẹn, Mount buộc phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu do gặp phải một chấn thương. HLV Carrick không thể mạo hiểm với tiền sử chấn thương nhạy cảm của tiền vệ người Anh, tạo ra nỗi lo lớn về lực lượng sau chuyến đi tới Thụy Điển.

Ngoài ra, trung vệ trẻ Ayden Heaven lại có một màn trình diễn đáng quên trước PSG. Cầu thủ này mắc quá nhiều sai lầm cá nhân và chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện sự ổn định. Nhìn chung, màn so tài với PSG mang lại nhiều góc nhìn quý giá cho BHL Man Utd trước khi bước vào mùa giải chính thức.