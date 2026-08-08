Kinh tế Mạnh về biển, giàu từ biển Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển với 5 quan điểm chỉ đạo và 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mang tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn, bao trùm, nhằm hiện thực hóa khát vọng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cảng Phan Rí Cửa. Ảnh N. Lân

Về kinh tế, nghị quyết xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao… Trong đó, mục tiêu: Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và có năng lực cạnh tranh hàng đầu khu vực trong các ngành công nghiệp biển.

Đưa biển trở thành không gian phát triển chiến lược, động lực tăng trưởng dài hạn; xây dựng và triển khai chiến lược lấy không gian biển, hành lang kinh tế hướng biển và đại dương làm trục phát triển chủ đạo, lan tỏa đến trung du, miền núi và biên giới. Phát triển công nghiệp hàng hải hiện đại, xanh, số, tự chủ và lưỡng dụng.

Có thể thấy biển và đại dương quan trọng đến nhường nào trong thế kỷ XXI này, hầu hết các quốc gia có biển trên thế giới đều coi trọng phát triển kinh tế biển. Với Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km và đứng vị trí 27 trong tổng số 157 các quốc đảo, quốc gia ven biển và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việc Trung ương xác định Việt Nam là quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển làm tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh thế giới đều hướng ra biển. Là địa phương có biển, Lâm Đồng sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian đến nhằm hiện thực hóa nghị quyết của Trung ương.

Lâm Đồng có ngư trường quản lý khai thác rộng 52.000 km2, là một trong 3 ngư trường lớn nhất của cả nước, phong phú về chủng loại với nhiều loại hải đặc sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Với bờ biển dài 192 km, nhiều bãi tắm nên thơ, cảnh quan hoang sơ dung dị, khí hậu ấm áp, trong lành quanh năm...

Những năm gần đây, hạ tầng giao thông biển của tỉnh được đầu tư và hình thành các cảng biển như: Cảng Phan Thiết, Cảng Phú Quý, đặc biệt là Cảng Vĩnh Tân, cơ sở hạ tầng của Cảng Vĩnh Tân hiện nay đã đáp ứng cho tàu trọng tải lên đến 50.000 DWT - 70.000 DWT. Tất cả những lợi thế trên là đòn bẩy để Lâm Đồng thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng thuộc khu vực biển, đảo của tỉnh như dầu khí, thủy sản, tinh quặng ilmenit đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, công nghiệp năng lượng khu vực ven biển và tại đảo Phú Quý ngày càng phát triển, trong đó điện mặt trời, điện gió đã được khai thác hiệu quả. Việc khai thác thủy sản xa bờ cũng là thế mạnh của tỉnh nên không ngừng được đẩy mạnh gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tuy nhiên, phát triển du lịch biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch còn khiêm tốn, nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Việc quản lý hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản còn gặp khó khăn do không đủ phương tiện, lực lượng để quản lý, hiệu quả có phần hạn chế. Trong khi nguồn lợi thủy sản, nhất là các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ngày càng cạn kiệt do tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác không đúng quy định.

Phải thừa nhận rằng tiềm năng kinh tế biển có chiều hướng phát triển, trong đó chú trọng đến quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ven biển và hải đảo. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng ven biển, bao gồm cảng biển, đường giao thông và các tuyến luồng hàng hải, nhằm kết nối các trung tâm phát triển ven biển với cả nước.

Với định hướng mới, mô hình tăng trưởng kinh tế biển cơ cấu lại theo hướng liên kết chặt chẽ các ngành; gắn kết phát triển các ngành kinh tế biển với phát triển các trung tâm kinh tế biển, du lịch biển, trung tâm thương mại ven biển. Tiếp tục thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời, ưu tiên kết hợp phát triển điện gió và du lịch vùng biển Tuy Phong, Mũi Né, Phú Quý, Kê Gà, Hàm Tân, La Gi.

Việc thu hút đầu tư, xây dựng cảng biển La Gi, Sơn Mỹ, nâng cấp cảng vận tải Phan Thiết, Phú Quý được quan tâm hơn sẽ góp phần cho phát triển, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hàng hải; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hoa tiêu, logistics, bốc xếp hàng hóa và các dịch vụ khác nhằm thu hút các hãng vận tải, đoàn tàu trọng tải lớn cập bến cảng trong tương lai.

Định hướng phát triển kinh tế biển đã có. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển cần được hoạch định cụ thể từ hôm nay.