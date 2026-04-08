Du lịch Mỗi gia đình một chuyến du lịch quê hương Những ngày cuối tuần, thay vì lựa chọn chuyến hành trình xa, nhiều gia đình đang có xu hướng tìm đến những điểm du lịch xanh ngay trong tỉnh. Không chỉ là một chuyến nghỉ ngơi ngắn ngày, xu hướng ấy đang góp phần hình thành văn hóa du lịch nội tỉnh, tạo nguồn khách ổn định cho doanh nghiệp và lan tỏa tình yêu với quê hương.

Các đoàn khách trải nghiệm du lịch tại vườn trái cây trong chuyến đi ngắn ngày

Du lịch ngắn ngày khám phá quê hương

Những ngày này, một trang trại tại xã Tân Thành đang là điểm đến thu hút khách du lịch yêu thiên nhiên nhờ không gian yên tĩnh. Vườn trái cây xanh mướt với những chùm nho trĩu trái, dưa lưới giòn ngọt cùng các loại cây ăn trái được chăm sóc theo hướng nông nghiệp công nghệ cao mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Đến đây, du khách không chỉ tham quan mô hình sản xuất, chụp ảnh, thưởng thức các sản phẩm chế biến từ nông sản mà còn được tự tay thu hoạch trái cây ngay tại vườn, cảm nhận niềm vui của một người nông dân thực thụ.

Tranh thủ ngày cuối tuần, chị Phạm Thị Mai dẫn các con tới để trải nghiệm cuộc sống làm nông. Chị Mai chia sẻ: “Không có điều kiện đi du lịch xa nên tôi chọn một điểm đến gần để các con tìm hiểu về cuộc sống của người nông dân. Chuyến đi giúp cả gia đình thư giãn và các con hiểu công sức của người làm ra nông sản”.

“ Việc khuyến khích người dân khám phá, trải nghiệm điểm đến trong tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo nguồn khách tại chỗ ổn định cho doanh nghiệp du lịch, từng bước hình thành thị trường khách nội tỉnh bền vững.

Ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Nếu như trước đây, mỗi kỳ nghỉ thường gắn với những chuyến đi dài ngoài tỉnh, thì nay, nhiều người nhận ra ngay trên quê hương mình cũng có rất nhiều điểm đến hấp dẫn. Không chỉ tại Tân Thành, những vườn nho tại xã Liên Hương, vườn trái cây ở La Dạ, làng nghề gốm truyền thống xã Bắc Bình hay các khu du lịch sinh thái, điểm du lịch văn hóa tại các xã, phường khác trong tỉnh đều đang đón lượng khách nội tỉnh ngày càng tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Không phải di chuyển nhiều giờ, ít tốn kém chi phí ăn ở, các chuyến đi về trong ngày hoặc chỉ 2 - 3 ngày nhưng đủ mang lại cảm giác thư giãn. Quan trọng hơn, đó là khoảng thời gian để cả gia đình tạm rời điện thoại, máy tính, cùng nhau trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên.

Khi người dân hiểu và tự hào về điểm đến của mình, họ sẽ trở thành những “đại sứ du lịch”

Kích cầu kinh tế địa phương

Ông Mai Văn Minh, một nhà vườn ở thôn Đa Mi 1, xã La Dạ kết hợp làm nông nghiệp với dịch vụ tham quan cho biết: “Dịp hè đang vào thời điểm thu hoạch sầu riêng, măng cụt, bơ nên khách đến liên tục. Có ngày, nhà vườn đón vài trăm khách; đa phần là khách trong tỉnh và các địa phương lân cận đi theo nhóm bạn bè hoặc gia đình. Mỗi đoàn khách ghé thăm không chỉ mang lại doanh thu từ vé tham quan mà còn góp phần tiêu thụ nông sản và tạo động lực để nông dân tiếp tục đầu tư phát triển”.

Khi khách nội tỉnh tăng lên, lợi ích không chỉ dừng lại ở các khu du lịch, mà còn lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác của kinh tế địa phương. Nông dân có thêm đầu ra cho nông sản khi du khách ưu tiên mua đặc sản làm quà. Nhiều lao động nông thôn có thêm việc làm với các mô hình du lịch trải nghiệm, nông nghiệp kết hợp dịch vụ.

Xu hướng này cũng phù hợp với mục tiêu của chương trình “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương” đang được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh triển khai từ tháng 6 đến hết năm 2026. Ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết: “Việc khuyến khích người dân khám phá, trải nghiệm điểm đến trong tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo nguồn khách tại chỗ ổn định cho doanh nghiệp du lịch, từng bước hình thành thị trường khách nội tỉnh bền vững. Đây cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, tăng sức cạnh tranh của điểm đến, hướng tới mục tiêu đón và phục vụ trên 25 triệu lượt khách trong năm 2026”.

Khi người dân hiểu, yêu và tự hào về điểm đến của mình, họ sẽ trở thành những “đại sứ du lịch” tự nhiên nhất. Một bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, một lời giới thiệu với bạn bè hay đơn giản là những trải nghiệm tích cực đều góp phần quảng bá hình ảnh địa phương hiệu quả hơn nhiều chiến dịch truyền thông.