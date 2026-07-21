Đời sống Mùa hè an toàn với chương trình “Học kỳ công an” Mỗi chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần, công viên xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng lại rộn ràng tiếng cười của trẻ nhỏ. Không phải lớp học văn hóa, cũng không phải sân chơi giải trí đơn thuần, mà nơi đây đang diễn ra chương trình “Học kỳ công an” do Đoàn Thanh niên phối hợp Công an xã Tuy Phong tổ chức.

Các em thiếu nhi tự giác xếp hàng ngay ngắn sau khi có tiếng còi tập trung

Lớp học mở giữa mùa hè

Khi trời đổ bóng về chiều, hàng chục thiếu nhi từ 3 - 10 tuổi, trong trang phục gọn gàng đã tập trung tại Công viên xã Tuy Phong chuẩn bị cho buổi học “Học kỳ công an”. Đúng 17h30 phút, tiếng còi tập trung vang lên, các em tự giác xếp thành từng hàng ngay ngắn, trật tự, điểm danh con số.

Khác với bài giảng trong lớp học, bài học ở đây được bắt đầu bằng những câu chuyện, tình huống được cán bộ công an đặt ra để các em cùng suy nghĩ và tìm cách xử lý. “Nếu đang đi chơi, bỗng có người lạ lại gần cho bánh và rủ đi cùng, em sẽ làm gì?”, Đại úy Trần Đình Khang đặt câu hỏi. Không còn cảm giác e dè như buổi học đầu tiên, nhiều em mạnh dạn giơ tay và tự tin thể hiện suy nghĩ của mình. “Em sẽ từ chối, chạy đến chỗ đông người hoặc hô to tên người thân”, “Em không nhận quà và trả lời không quen rồi chạy đi”… Sau mỗi câu trả lời, các em đều nhận được những tràng pháo tay giòn dã.

Các em được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tuy Phong hướng dẫn kỹ năng phòng vệ cơ bản

Mỗi buổi sinh hoạt như vậy đều thu hút từ 30 - 70 em thiếu nhi tham gia. Trong không khí sôi nổi, các em lần lượt được làm quen với nhiều nội dung thiết thực. Đó là các thế võ tự vệ cơ bản; điều lệnh quân ngũ; quy định tham gia an toàn giao thông; phòng, tránh đuối nước; kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ; phòng tránh xâm hại... Nhờ phương pháp học qua trải nghiệm, những kiến thức vốn khô khan trở nên sinh động, gần gũi và dễ áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Đan xen nội dung kỹ năng sống là trò chơi dân gian sôi nổi như: đi tìm đồ vật, vận động theo nhóm, kéo co... Tiếng cười xen lẫn các bài học khiến khoảng thời gian 60 phút trôi qua rất nhanh. Em Lê Bảo Khánh Ngọc (6 tuổi) háo hức chia sẻ: “Em rất thích tham gia chương trình. Mỗi buổi học đều có trò chơi, có bài học mới nên em lúc nào cũng mong đến ngày học tiếp theo”.

Chương trình diễn ra sôi nổi với sự tham gia của rất đông thiếu nhi

Chơi để trưởng thành

Trung tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Công an xã Tuy Phong cho biết, do sân chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn còn hạn chế, trong khi kỳ nghỉ hè kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Công an xã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình “Học kỳ công an” từ ngày 27/6 - 1/8. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, xây dựng lối sống tích cực, đồng thời giúp người dân và thiếu nhi hiểu hơn về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, luôn đồng hành với cộng đồng và sự phát triển của trẻ em.

Chị Nguyễn Thị Hương (thôn 1, xã Tuy Phong) chia sẻ: “Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là hoạt động vui chơi hè, nhưng sau vài buổi sinh hoạt, con tự giác và tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể.”

Chương trình sinh hoạt sôi nổi với các trò chơi do đoàn viên, thanh niên xã hướng dẫn

Nhiều phụ huynh ở xã Tuy Phong cũng đánh giá chương trình “Học kỳ công an” thiết thực. Trong bối cảnh trẻ em dành nhiều thời gian cho điện thoại và các nền tảng giải trí trực tuyến, chương trình tạo môi trường lành mạnh để các em vận động, giao lưu, đồng thời học kỹ năng sống, tính kỷ luật và cách tự bảo vệ bản thân.

“ Mỗi hoạt động, mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đoàn kết, sự tự tin và bản lĩnh, đó chính là điều chương trình “Học kỳ công an” mong muốn mang đến cho các em trong mùa hè. Chị Nguyễn Vũ Cát Tiên, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội xã Tuy Phong

Giữa những ngày hè sôi động, tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên không chỉ là niềm vui tuổi thơ, mà còn là minh chứng cho sự chung tay của lực lượng công an, tổ chức Đoàn và gia đình trong việc xây dựng một môi trường an toàn để trẻ em phát triển toàn diện.