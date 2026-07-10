Thanh niên Mùa hè ý nghĩa của trẻ em đặc khu Phú Quý Từ những lớp học bơi miễn phí, sân chơi kỹ năng đến những câu chuyện về biển, đảo quê hương, thiếu nhi đặc khu Phú Quý đang có một mùa hè không chỉ rộn ràng tiếng cười mà còn đong đầy những bài học đầu đời về tình yêu quê hương, kỹ năng sống và tinh thần sẻ chia.

Thiếu nhi Đặc khu Phú Quý tham gia sinh hoạt hè

“Mùa hè vui - An toàn - Bổ ích”

Sinh ra và lớn lên giữa biển, đảo, trẻ em Phú Quý từ nhỏ đã quen với tiếng sóng, những chuyến tàu ra khơi và nhịp sống của ngư dân. Biển vừa là nguồn sống, vừa luôn tiềm ẩn những hiểm nguy. Do đó, các hoạt động hè năm nay được Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quý xây dựng từ chính những điều gần gũi với cuộc sống của các em.

Mở đầu chuỗi chương trình “Mùa hè vui - An toàn - Bổ ích” là chuyên đề “Em yêu biển, đảo quê hương”. Không phải những bài học khô cứng, tình yêu biển, đảo được gửi gắm qua những câu chuyện về lịch sử hòn đảo, về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, qua những trò chơi, câu hỏi tương tác và hoạt động nhóm. Từ những điều bình dị ấy, các em hiểu hơn vì sao phải giữ gìn biển sạch, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thêm tự hào về nơi mình sinh ra.

Lớp dạy bơi miễn phí mùa hè cho trẻ em Đặc khu Phú Quý

Nếu tình yêu quê hương được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện, thì kỹ năng sống được hình thành từ những trải nghiệm thực tế. Chương trình “Hè an toàn cho em - Chung tay phòng, chống đuối nước trẻ em” tiếp tục được Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quý phối hợp triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Theo đó, các em được hướng dẫn nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách sử dụng áo phao, phao cứu sinh, dây cứu hộ cũng như nguyên tắc xử lý khi phát hiện người bị đuối nước.

Những kiến thức vốn khô khan được chuyển thành các trò chơi, tình huống thực hành để trẻ dễ nhớ, dễ tiếp thu. Đặc biệt, mùa hè năm nay có lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức tại Lạch Xanh do Đội Tình nguyện chuyên nhiệm phối hợp đảm nhiệm. Mỗi tuần 3 buổi học, mỗi lớp chỉ 7 em để bảo đảm từng học viên được hướng dẫn kỹ. Điều các em nhận được không chỉ là những động tác bơi cơ bản mà còn là sự tự tin khi tiếp xúc với môi trường nước và kỹ năng tự bảo vệ mình.

Thiếu nhi tham gia lớp học bơi miễn phí tại Lạch Xanh

Vừa kết thúc buổi học đầu tiên, em Đăng Khôi - 9 tuổi, vẫn chưa giấu được niềm vui: “Trước đây, em rất thích biển nhưng chưa biết bơi nên cũng sợ. Hôm nay, em đã biết mặc áo phao đúng và được các anh chị hướng dẫn phải làm gì khi gặp nguy hiểm dưới nước. Em sẽ cố gắng học thật tốt để biết bơi và rủ thêm các bạn cùng tham gia”.

Nhiều sân chơi ý nghĩa

Không chỉ có những bài học bên bờ biển, mùa hè của thiếu nhi Phú Quý còn được nối dài bằng nhiều hoạt động khác như: “Ngày làm chiến sĩ”, hành trình đến thư viện, các trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể và hoạt động rèn luyện kỹ năng. Mỗi chương trình đều hướng đến việc hình thành cho các em tính kỷ luật, tinh thần sẻ chia, thói quen đọc sách và khả năng làm việc nhóm.

Các buổi sinh hoạt được tổ chức đều đặn vào các ngày thứ hai, tư, sáu hằng tuần tại nhiều điểm trên địa bàn. Đến nay, đã có hơn 70 thiếu nhi đăng ký tham gia và con số ấy vẫn tiếp tục tăng lên, cho thấy sức hút của những sân chơi được tổ chức bài bản, gần gũi với nhu cầu của trẻ em địa phương. Chị Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Đoàn đặc khu Phú Quý cho biết, điểm mới của hoạt động hè năm nay là xây dựng mỗi buổi sinh hoạt theo một chủ đề riêng, gắn với một kỹ năng hoặc một giá trị sống.

Thiếu nhi tham gia các trò chơi hè do Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quý tổ chức

Mùa hè rồi sẽ khép lại, nhưng những hạt mầm được gieo từ những sân chơi giản dị ấy sẽ tiếp tục lớn lên cùng các em. Và đó có lẽ là giá trị bền lâu nhất của một mùa hè tại đặc khu Phú Quý, nơi tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng tình yêu, kỹ năng và niềm tin vào ngày mai.