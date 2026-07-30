Đời sống Nâng cao kỹ năng phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ Từ ngày 29 - 31/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh cho 20 tình nguyện viên đến từ xã Hiệp Thạnh, xã Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng.

Ông Kim Đê, Phó Chủ tịch Hội Chữ thâp đỏ tỉnh Lâm Đồng tham gia khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn kết hợp giữa lý thuyết nền tảng, thảo luận nhóm và các bài tập thực hành theo từng chuyên đề, nhằm giúp cán bộ, tình nguyện viên nâng cao năng lực triển khai hoạt động truyền thông và hỗ trợ cộng đồng trong tình huống khẩn cấp.

Tập huấn viên hướng dẫn các nội dung về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về các nguyên tắc hoạt động nhân đạo trong tình huống khẩn cấp. Theo đó, chương trình tập trung vào những nội dung thiết thực như: kiến thức cơ bản về nước sạch, vệ sinh môi trường; các bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh sau bão lũ và phương pháp phòng, chống tại cộng đồng; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức truyền thông nhóm.

Các tình nguyện viên thực hành kỹ năng truyền thông cộng đồng về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Học viên cũng được giới thiệu, thực hành một số nội dung liên quan đến sơ cấp cứu tâm lý (PFA), giới và hòa nhập (PGI), trách nhiệm giải trình (CEA), qua đó nâng cao khả năng hỗ trợ người dân một cách phù hợp, toàn diện và hiệu quả trong quá trình cứu trợ, phục hồi sau thiên tai.

Các học viên tham gia thảo luận nhóm tại lớp tập huấn về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh

Thông qua lớp tập huấn, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tại 3 xã được nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng truyền thông cộng đồng về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xử lý và sử dụng nước sạch an toàn, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, cũng như hỗ trợ tâm lý và thúc đẩy giới, hòa nhập trong hoạt động nhân đạo...

Các tình nguyện viên thực hành kỹ năng truyền thông cộng đồng về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Các học viên tham gia thảo luận nhóm tại lớp tập huấn về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh

Được biết, lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ. Dự án được triển khai tại xã Hiệp Thạnh, xã Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng (có 235 hộ bị thiệt hại), tổng kinh phí thực hiện trên 1,3 tỷ đồng.