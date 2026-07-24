Y tế - Sức khỏe Nâng cao năng lực y tế để giữ trọn “thời gian vàng” Nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, tận dụng “thời gian vàng” trong cấp cứu, Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ các giải pháp, từ nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu đến củng cố y tế cơ sở, tạo bước chuyển mới cho ngành y tế địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với Bộ Y tế

Tối ưu “giờ vàng” cấp cứu và đột phá kỹ thuật tại chỗ

Qua rà soát thực tế của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), nhiều trường hợp bệnh nặng được chuyển tuyến từ Lâm Đồng, trong đó có không ít ca từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực phía Nam, được đánh giá hoàn toàn có thể phẫu thuật cấp cứu ngay tại địa phương nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực và kỹ thuật. Việc chuyển tuyến đường dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ biến chứng, tử vong mà còn đánh mất “thời gian vàng” trong điều trị các bệnh lý ngoại thần kinh và ngoại tiêu hóa cấp cứu.

Trước những hạn chế, Phó Giám đốc Sở Y tế Đặng Thức Anh Vũ yêu cầu BVĐK khu vực phía Nam phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng kế hoạch đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu, từng bước nâng cao khả năng điều trị ngay tại địa phương. Cùng với đó, Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ hội chẩn từ xa, đào tạo nhân lực và phối hợp tiếp nhận các ca bệnh vượt khả năng chuyên môn...

Hiện BVĐK tỉnh Lâm Đồng và BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ sẽ hỗ trợ chuyển giao 20 kỹ thuật can thiệp chuyên sâu dưới hệ thống chụp số hóa xóa nền (DSA) cho BVĐK tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Xuân Tạo - Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết, hợp tác này giúp người dân được tiếp cận sớm các phương pháp điều trị đột quỵ, bệnh lý mạch máu kỹ thuật cao ngay tại địa phương, tận dụng “giờ vàng” và giảm áp lực cho tuyến trên.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đặng Thức Anh Vũ khẳng định, công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Việc làm chủ các kỹ thuật điều trị phức tạp ngay tại tuyến tỉnh không chỉ giảm chuyển tuyến mà còn tạo nền tảng để Lâm Đồng phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao, toàn diện.

Xạ trị cho bệnh nhân tại BVĐK tỉnh

Tầm nhìn chiến lược phát triển y tế bền vững

Không chỉ tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết trong cấp cứu và điều trị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đang hướng đến mục tiêu phát triển y tế bền vững, lâu dài. Trong buổi làm việc mới đây, lãnh đạo tỉnh đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về các định hướng chiến lược phát triển ngành y tế sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Do địa bàn sau sáp nhập có diện tích rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa còn khó khăn trong di chuyển, Lâm Đồng kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho y tế cơ sở, chuyển giao kỹ thuật mới, triển khai bệnh án điện tử và thí điểm mô hình cấp cứu ngoại viện. Bên cạnh đó, với lợi thế về khí hậu, cảnh quan, tỉnh định hướng phát triển mô hình kết hợp y tế với du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

BVĐK tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác



Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đề nghị Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm dữ liệu y tế theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời tận dụng hiệu quả các chính sách phụ cấp đặc thù để thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ giỏi. Sự đồng hành, phối hợp giữa Trung ương và địa phương sẽ tạo động lực mới, giúp ngành y tế Lâm Đồng nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.